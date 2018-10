Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Arbeitslosenquote auf niedrigstem Stand seit 1969

Die US-Beschäftigung hat sich im September schwächer als erwartet entwickelt, wobei der Beschäftigungszuwachs über die vergangenen drei Monate aufgrund von Revisionen höher als erwartet war. Es entstanden 134.000 zusätzliche Arbeitsplätze, während Volkswirte einen Stellenzuwachs von 180.000 prognostiziert hatten. Für August nannte das Ministerium einen revidierten Anstieg um 270.000 (vorläufig: 201.000) Stellen und für Juli ein Plus von 165.000 (147.000). Die Arbeitslosenquote fiel auf 3,7 (3,9), den niedrigsten Stand seit Dezember 1969. Die inflationsbereinigten Stundenlöhne stiegen um 0,3 Prozent auf 27,24 US-Dollar und lagen um 2,8 (2,9) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.

Defizit in der US-Handelsbilanz niedriger als erwartet

Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im August geringer als erwartet gestiegen. Es betrug nach vorläufigen Berechnungen 53,24 Milliarden Dollar nach revidiert 50,04 (vorläufig: 50,08) Milliarden im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 53,40 Milliarden Dollar gerechnet. Die Exporte sanken zum Vormonat um 0,8 Prozent auf 209,43 Milliarden Dollar, während die Einfuhren 262,67 Milliarden Dollar erreichten, ein Plus zum Vormonat von 0,6 Prozent.

Bundesregierung senkt Wachstumsprognose - Medien

Die Bundesregierung hat ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum übereinstimmenden Medienberichten zufolge deutlich gesenkt. Das Wirtschaftsministerium sagt in seiner Herbstprognose für dieses Jahr nur noch einen Anstieg der Wirtschaftsleistung um 1,8 Prozent voraus. Das melden der Spiegel und das Handelsblatt. Im Frühjahr war die Regierung noch von einem Plus von 2,3 Prozent ausgegangen. Für das nächste Jahr rechnet die Regierung mit einem Wachstum von 2 Prozent.

Röttgen stellt Politik Merkels vernichtendes Zeugnis aus

Der frühere Umweltminister Norbert Röttgen hat der Politik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU) ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt. Deutschland erlebe seit einiger Zeit eine ernste Krise, sagt der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag laut Vorabmeldung in der aktuellen Ausgabe des Spiegel. "Die Mitte schrumpft, die populistischen Ränder wachsen."

Deutschland und Großbritannien wollen militärische Zusammenarbeit verstärken

Deutschland und Großbritannien wollen ihre militärische Zusammenarbeit verstärken. Zu diesem Zweck trafen Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und ihr britischer Kollege Gavin Williamson am Freitag in Nordrhein-Westfalen zusammen. Sie besuchten die Truppen beim Panzerpionierbataillon 130 in Minden und dann bei der Panzerbrigade 21 in Augustdorf. Dort unterzeichneten sie eine Erklärung ("Joint Vision Statement") zur engen Kooperation in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik im Rahmen der Nato-Militärallianz.

EU-Handelskommissarin hält US-Strafzölle auf Autos für absolut möglich

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström hat nach einem Treffen mit den EU-Handelsministern davor gewarnt, dass Strafzölle der US-Regierung auf Autos alles andere als unwahrscheinlich sind. "Das ist absolut möglich", sagte sie am Freitag nach der Runde mit den Ministern in Innsbruck.

Frankreich kündigt Verlängerung von Grenzkontrollen bis April 2019 an

Als erstes Land des Schengenraums hat Frankreich die Verlängerung seiner Grenzkontrollen bis ins kommende Jahr hinein angekündigt. Die Kontrollen würden wegen akuter Terrorgefahr für weitere sechs Monate bis Ende April 2019 fortgesetzt, heißt es in einem Schreiben der französischen Regierung an die EU, das der Nachrichtenagentur AFP am Freitag vorlag. Paris fürchtet demnach insbesondere Anschläge durch die verstärkte Rückkehr von aus Europa stammenden Dschihadisten aus Syrien.

Indien kauft trotz US-Sanktionen russisches Raketensystem

Russland will moderne Waffensysteme im Milliardenwert nach Indien liefen. Der russische Präsident Wladimir Putin und Indiens Premierminister Narendra Modi vereinbarten am Freitag in Neu Delhi einen Rüstungsvertrag, der unter anderem den Verkauf des russischen S-400-Raketensystems nach Indien vorsieht. Indien will nach Angaben aus Neu Delhi umgerechnet 4,5 Milliarden Euro für das Boden-Luft-Raketensystem ausgeben.

Chinas Überschuss im Handel mit den USA erreicht neuen Rekord

Mitten im Handelsstreit zwischen den USA und China ist der Exportüberschuss der Volksrepublik auf ein weiteres Rekordhoch geklettert. Der Überschuss der Volksrepublik im Handel mit den USA mit Waren und Dienstleistungen erreichte im August 38,6 Milliarden Dollar und damit so viel wie nie in einem Monat, wie das US-Handelsministerium am Freitag mitteilte. Allein im Handel mit Waren erreichte der Überschuss 34,4 Milliarden Dollar.

US-Senat gibt grünes Licht für Schlussabstimmung über Kavanaugh

Der US-Senat hat grünes Licht für die geplante Abstimmung über den umstrittenen Richterkandidaten Brett Kavanaugh gegeben. Bei einer Verfahrensabstimmung am Freitag votierten 51 Senatoren dafür, in einer Schlussabstimmung über Kavanaughs Ernennung zum Richter am Obersten Gericht zu entscheiden, 49 stimmten dagegen. Die republikanische Senatorin Lisa Murkowski stimmte dabei mit der demokratischen Opposition gegen Kavanaugh, der Demokrat Joe Manchin mit den Republikanern für den Kandidaten.

Ermittler: Interpol-Präsident Meng Hongwei wird vermisst

Der Präsident der internationalen Polizeiorganisation Interpol, Meng Hongwei, wird vermisst. Die französische Justiz nahm nach eigenen Angaben vom Freitag Ermittlungen zum Verschwinden des 64-jährigen Chinesen auf. Mengs Frau hatte die Behörden alarmiert, da seit einer China-Reise des Interpol-Präsidenten Ende September jedes Lebenszeichen von ihm fehle. Interpol hat seinen Sitz in Lyon, deswegen nahm sich die französische Justiz des Falls an.

BRASILIEN

Verbraucherpreise Sep +0,48% (Aug: -0,09%)

Verbraucherpreise 12-Monats-Rate Sep +4,53% (Aug: +4,19%)

KANADA

Sep Arbeitslosenquote 5,9% (Aug: 6,0%)

Sep Arbeitslosenquote PROGNOSE: 5,9%

Sep Beschäftigte +63.300 gg Aug

Sep Beschäftigte PROGNOSE: +25.000

Sep Stundenlöhne +2,4% gg Vorjahr

Sep Erwerbsfähige +39.200 gg Aug

Sep Erwerbsquote 65,4% (Aug: 65,3%)

