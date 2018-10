Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Nahles kritisiert Merkel und droht mit Koalitions-Aus

SPD-Chefin Andrea Nahles hat Bundeskanzlerin Angela Merkel scharf kritisiert und indirekt mit dem Ende der schwarz-roten Regierung gedroht. Es sei bisher nicht gelungen, die Koalition in ruhiges Fahrwasser zu bringen, sagte Nahles der Zeit. "Daran hat die Regierungschefin natürlich ihren Anteil", sagte Nahles. Merkel (CDU) habe als Kanzlerin die Richtlinienkompetenz, nutze ihre Mittel aber nicht. "Ich würde mir von Frau Merkel oft mehr Führung und Haltung wünschen."

Bundesregierung hat mögliche Zinserhöhung schon eingepreist

Das Bundesfinanzministerium hat einen Medienbericht zurückgewiesen, wonach sich die Regierung angesichts eines möglichen Stopps der EZB-Nullzinspolitik um die Robustheit des Haushalts sorgt. Sowohl in der Haushalts- als auch in der Finanzplanung seien Maßnahmen für einen möglichen Zinsanstieg bereits enthalten, sagte ein Sprecher. Natürlich habe das Ministerium "die Zinsentwicklung ganz klar im Auge". Die Bild-Zeitung hatte zuvor berichtet, Finanzminister Olaf Scholz (SPD) lasse untersuchen, wie gefährlich Zinserhöhungen für einen ausgeglichenen Haushalt werden könnten.

Telekom-Chef ruft Industrie und Politik zur Mitarbeit bei 5G auf

Telekom-Chef Tim Höttges hat Industrie und Politik gleichermaßen aufgefordert, gemeinsam mit Netzanbietern wie der Deutschen Telekom die Weichen für die Errichtung der 5G-Infrastrukur in Deutschland zu stellen. "Wir bieten der Industrie an, sich beim Aufbau einer europäischen, standardisierten Plattform zu beteiligen - mit Knowhow und Eigenkapital", sagte Höttges auf einer Veranstaltung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI). Die neue 5G-Technik wird für das Internet der Dinge, die Steuerung von autonomen Maschinen oder Smart Cities benötigt.

Merkel begrüßt Kompromiss der EU-Umweltminister zur CO2-Senkung

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den von den EU-Umweltministern erzielten Kompromiss zur Senkung des CO2-Ausstoßes von Fahrzeugen begrüßt. Im Laufe des Dienstags sei ein Ergebnis zustande gekommen, das "auch aus meiner Sicht tragbar ist", sagte sie. Dabei gebe es "eine ganze Reihe von wichtigen Randbedingungen", fuhr Merkel fort und nannte etwa die Revisionsklausel für das Jahr 2023. Die EU-Umweltminister hatten nach hartem Ringen am späten Dienstagabend einen Kompromiss bei der Senkung des CO2-Ausstoßes für Autos und Lieferwagen erzielt.

EU: Kontrollen zwischen Nordirland und Großbritannien durch Brexit unvermeidlich

Durch den Brexit sind nach Ansicht von EU-Unterhändler Michel Barnier neue Kontrollen im Warenhandel zwischen Großbritannien und der Provinz Nordirland unvermeidlich. Da die Wiedereinführung von Grenzkontrollen zwischen Irland und Nordirland ausgeschlossen sei, müsse es "bisher nicht existierende Verwaltungsverfahren für Güter geben, die aus dem Rest des Vereinigten Königreichs in Nordirland ankommen", sagte Barnier. Denn diese kämen auch im EU-Binnenmarkt an.

Juncker-Stellvertreter Timmermans will an die Kommissionsspitze

Der niederländische EU-Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans ist in das Rennen um die künftige Führung der mächtigen Brüsseler Behörde eingestiegen. Der 57-jährige Stellvertreter des aktuellen Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker kündigte am Mittwoch in Heerlen seine Bewerbung um die Spitzenkandidatur der europäischen Sozialdemokraten bei der Europawahl im Mai 2019 an.

Duda umgeht Verwaltungsgericht und ernennt 27 Richter für Polens Oberstes Gericht

Der polnische Präsident Andrzej Duda hat am Mittwoch am Obersten Verwaltungsgericht vorbei 27 Richter für den Obersten Gerichtshof des Landes ernannt. Das Verwaltungsgericht hatte geurteilt, dass die Ernennungen ausgesetzt werden müssten, solange nicht über eine Beschwerde von Richterkandidaten entschieden sei. Die Kandidaten hatten gegen die Entscheidung des Obersten Richterrats (KRS) Beschwerde eingelegt, sie nicht zu nominieren. Der Richterrat steht der nationalkonservativen Regierung nahe.

US-Erzeugerpreise steigen im September um 0,2 Prozent

In den USA hat der Preisdruck auf vorgelagerter Ebene im September wieder zugenommen, nachdem er im August gesunken war. Die Erzeugerpreise stiegen um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Anstieg in dieser Höhe gerechnet. Im August waren die Erzeugerpreise um 0,1 Prozent gesunken. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Erzeugerpreise im September in der Kernrate - ohne die volatilen Preise für Nahrungsmittel und Energie - um 0,2 Prozent. Auch dieser Anstieg entsprach den Prognosen der Ökonomen.

S&P sieht Türkei und Argentinien in Rezession abrutschen

S&P Global Ratings sieht harte Zeiten auf die Türkei und Argentinien zukommen. Beide Volkswirtschaften dürften in den kommenden Monaten in die Rezession abrutschen, schreibt die Ratingagentur. Die Türkei dürfte in der zweiten Jahreshälfte in die Rezession schlittern. Im kommenden Jahr werde die türkische Wirtschaft um 0,5 Prozent schrumpfen, glaubt S&P, nachdem sie im vergangenen Jahr noch um 7,4 Prozent gewachsen war. Für die Wirtschaft Argentiniens prognostiziert S&P für dieses Jahr einen Rückgang um 2 Prozent, gefolgt von einer Stagnation im kommenden Jahr.

