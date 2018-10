Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Bundestag beschließt Beitragsparität in der GKV

Die Arbeitgeber in Deutschland müssen ab Januar für ihre Angestellten und Arbeiter wieder etwas tiefer in die Tasche greifen: Der Bundestag beschloss am Donnerstag in Berlin mit den Stimmen von CDU, CSU, SPD und Grünen die Wiedereinführung der vollen Beitragsparität in der gesetzlichen Krankenversicherung. Damit müssen Arbeitgeber die Hälfte des Zusatzbeitrages in Höhe von durchschnittlich 1 Prozent übernehmen. Diese Regelung war 2005 gekippt worden.

Bundestag beschließt Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit

Der Bundestag hat das Rückehrrecht für Arbeitnehmer von Teilzeit in Vollzeit mit den Stimmen der großen Koalition beschlossen. Ab kommendem Jahr können Vollzeitbeschäftigte für einen Zeitraum von ein bis fünf Jahren in Teilzeit wechseln - und anschließend wieder auf Vollzeit zurückkehren, wenn sie das wünschen. "Es ist ein Erfolg für Tausende von Menschen. (...) Dieses Gesetz leistet einen Beitrag zur Fachkräftesicherung in Deutschland", sagte Arbeitsminister Hubertus Heil im Bundestag. "Wir müssen in Deutschland dafür sorgen, dass die Arbeit zum Leben passt und nicht umgekehrt."

Bundeswehreinsatz gegen den IS um ein Jahr verlängert

Die Bundeswehr setzt ihre Beteiligung am Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) fort: Der Bundestag beschloss am Donnerstag mit 361 Ja-Stimmen zu 294 Nein-Stimmen und vier Enthaltungen eine Verlängerung des Mandats bis Ende Oktober kommenden Jahres. An dem Einsatz sind bis zu 800 deutsche Soldaten beteiligt.

Bauern kritisieren Dürrehilfen als zu langsam

Der Deutsche Bauernverband (DBV) hat die Umsetzung der zwischen Bund und Ländern beschlossenen Dürrehilfen für existenzbedrohte Landwirte kritisiert. "Das Verfahren überfordert die Landwirte und dauert zu lange", erklärte DBV-Präsident Joachim Rukwied am Donnerstag. "Wir befürchten, dass einige bürokratische Hürden viele betroffene Betriebe von der Hilfsmaßnahme ausschließen." In einem gemeinsamen Beschluss forderten die Präsidenten der Landesbauernverbände Bund und Länder auf, das Hilfsprogramm zu vereinfachen.

Merkel: EU sucht weiter nach einer Brexit-Lösung

Die Europäische Union tritt beim Brexit weiter auf der Stelle. Auch nach einem Treffen der EU-27 und intensiven Beratungen mit Großbritannien war noch kein ausverhandeltes Austrittsabkommen in Sicht, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Abschluss des EU-Gipfels am Donnerstag in Brüssel erklärte. "Die Zeit drängt. Das wissen wir. Und dennoch ist die Lösung nicht gefunden", sagte die CDU-Vorsitzende. Vor allem die Frage der Grenze zu Nordirland sei noch nicht gelöst.

EU-Gipfel bleibt bei Flüchtlingsverteilung und Asylreform gespalten

Die EU bleibt in der Frage der Verteilung von Flüchtlingen und der Asylreform gespalten. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erteilte beim EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag dem Vorschlag Österreichs eine Absage, den Mitgliedstaaten statt der Flüchtlingsaufnahme andere Formen der Solidarität freizustellen. Auch Italien und andere Länder machten gegen die Pläne der amtierenden EU-Ratspräsidentschaft mobil.

EU wirft Italien "beispiellose" Abweichung von Haushaltsregeln vor

Die Europäische Union wirft Italien eine "beispiellose" Abweichung von den europäischen Haushaltsregeln vor. Das ging am Donnerstag aus einem Brief der EU-Kommission an die italienische Regierung hervor. Rom plant eine deutlich höhere Neuverschuldung als mit Brüssel vereinbart.

Kabinettschef: Orban unterstützt Weber bei Kandidatur als EU-Kommissionschef

Trotz seiner Kritik an der Regierung in Budapest kann EVP-Chef Manfred Weber (CSU) für seine Kandidatur als EU-Kommissionspräsident mit der Unterstützung vom ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban rechnen. Orban werde "definitiv den bayerischen Politiker vom christdemokratischen Flügel der EVP unterstützen", wurde Orbans Kabinettschef Antal Rogan am Donnerstag von der Nachrichtenagentur MTI zitiert.

Elysee: Merkel bei Feiern zu 100 Jahre Ende des Ersten Weltkriegs

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird im November in Frankreich zu den Gedenkfeiern zum Ende des Ersten Weltkriegs vor hundert Jahren erwartet. Der Elysee-Palast teilte am Donnerstag mit, Merkel werde am 10. November gemeinsam mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an einer Zeremonie im Wald von Compiegne nordöstlich von Paris teilnehmen, wo Deutschland und die Alliierten 1918 den Waffenstillstand geschlossen hatten.

Paris fordert von Scholz Ende des "Palavers" um Digitalsteuer

Im Streit um die geplante Digitalsteuer für Internetkonzerne wie Google und Amazon verliert Paris die Geduld mit Berlin: Der französische Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire rief Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und die anderen EU-Kollegen auf, das "Palaver" um die Abgabe zu beenden und einen Beschluss zu fassen. Scholz hatte zuletzt Einwände gegen die Steuer erhoben.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gesunken

In den USA sind in der Woche zum 13. Oktober weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 5.000 auf 210.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf genau 210.000 vorhergesagt.

Philly-Fed-Index bleibt im Oktober stabil

Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im Oktober kaum verändert. Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia sank geringfügig auf plus 22,2 Punkte von plus 22,9 im September. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Indexstand von plus 20,0 erwartet.

Trump droht mit Schließung der US-Grenze zu Mexiko wegen "Ansturms" von Migranten

Wegen der Massenflucht aus Zentralamerika hat US-Präsident Donald Trump mit der Schließung der US-Grenze zu Mexiko gedroht. Mexiko müsse "diesen Ansturm" von Migranten stoppen, anderenfalls werde er das US-Militär einschalten und die südliche Grenze der USA schließen, schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter.

US-Finanzminister sagt Teilnahme an Konferenz in Riad ab

US-Finanzminister Steven Mnuchin hat seine Teilnahme an einer Investorenkonferenz in Riad abgesagt. Das teilte sein Ministerium am Donnerstag in Washington mit. Hintergrund der Entscheidung ist die Affäre um den saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi, der seit einem Besuch des saudiarabischen Konsulats in Istanbul vor mehr als zwei Wochen vermisst wird und möglicherweise ermordet wurde.

USA gliedern Vertretung bei Palästinensern in Jerusalemer Botschaft ein

Die USA gliedern ihre bisherige diplomatische Vertretung bei den Palästinensern in ihre Botschaft in Israel ein. Wie US-Außenminister Mike Pompeo am Donnerstag mitteilte, wird das bislang für die Beziehungen zu den Palästinensern zuständige Konsulat durch eine neue Abteilung für palästinensische Angelegenheiten in der Botschaft in Jerusalem ersetzt.

Fed/Bullard: Moderne Taylor-Regel deutet keine Zinsänderung an

James Bullard, Präsident der Federal Reserve Bank von St. Louis, ist der Ansicht, eine modernisierte Sichtweise auf eine ehrwürdige geldpolitische Regel bestärke ihn in seinem Glauben, dass derzeit keine Zinserhöhungen erforderlich sind. In den Unterlagen zu einer Präsentation an der Universität von Memphis erklärte Bullard, die Taylor-Regel, die ein Niveau für die kurzfristigen Zinssätze der Fed basierend auf der Wirtschaftsentwicklung nahelegt, könnte dahingehend aktualisiert werden, dass die Inflationserwartung stärker berücksichtigt werde. Zudem müsse in der Formel Rechnung getragen werden, dass der Arbeitsmarkt einen geringeren Einfluss auf den Preisdruck habe.

Fed/Quarles bekräftigt Kurs der US-Notenbank

Fed-Gouverneur Randal Quarles sieht die US-Notenbank bei ihrem Zinserhöhungskurs auf einem guten Weg. Der Vice Chairman for Supervision bekräftigte den Kurs der Notenbank, die Zinsen schrittweise zu erhöhen. Sein Ausblick habe sich seit Februar nicht geändert, sagte Quarles beim Economic Club of New York. Die US-Wirtschaft gehe es immer noch gut und er sei weiterhin optimistisch für ihr Wachstumspotenzial

