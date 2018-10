Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Großbritannien peilt Brexit-Deal bis zum 21. November an

Großbritannien peilt eine neue Frist für eine Brexit-Vereinbarung mit der Europäischen Union an: Bis zum 21. November solle der Deal mit Brüssel stehen, teilte Brexit-Minister Dominic Raab in einem am Mittwoch veröffentlichten Brief den Abgeordneten des Unterhauses mit. Der Brief an die Mitglieder des Brexit-Ausschusses war auf den 24. Oktober datiert, wurde aber erst jetzt veröffentlicht.

Chicagoer Einkaufsmanagerindex fällt auf Sechsmonatstief

Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im Oktober deutlicher als erwartet eingetrübt. Der Indikator fiel auf 58,4 (September: 60,4) Punkte, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Das war der niedrigste Stand seit sechs Monaten. Volkswirte hatten einen Wert von 60,0 Punkten erwartet.

US-Rohöllagerbestände steigen deutlicher als erwartet

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 26. Oktober 2018 deutlicher als erwartet ausgeweitet. Sie stiegen gegenüber der Vorwoche nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 3,217 Millionen Barrel. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Anstieg um 2,9 Millionen Barrel vorhergesagt.

US-Arbeitskosten steigen im 3. Quartal wie erwartet

Die Arbeitskosten in den USA sind im dritten Quartal wie erwartet gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, erhöhten sie sich um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Volkswirte hatten genau diese Entwicklung prognostiziert. Im zweiten Quartal war ein Plus von 0,6 Prozent ermittelt werden.

US-Treasury erhöht Emissionspläne für 4. Quartal

Das US-Finanzministerium hat seine Pläne für Neuemissionen im vierten Quartal erhöht. Wie das Ministerium mitteilte, plant es insgesamt Neuemissionen von 27 Milliarden US-Dollar. So soll das Auktionsvolumen bei sieben- und zehnjährigen Notes im November um je 1 Milliarde Dollar erhöht werden. Das gleiche gilt für 30-jährige Bonds und Floating Rate Notes.

US-Notenbank schlägt Lockerung der Bankenregulierung vor

Das Board der US-Notenbank wird am Mittwoch voraussichtlich die regulatorische Entlastung von Banken vorschlagen. Wie aus dem Entwurf des Vorschlags hervorgeht, will die Fed Banken mit Bilanzsummen zwischen 100 und 250 Milliarden US-Dollar von der Erfüllung der Liquiditätskennziffer LCR (Liquidity Coverage Ratio) ausnehmen. Auch Institute mit Bilanzgrößen von über 250 Milliarden Dollar können demnach auf weniger strenge Liquiditäts- und Eigenkapitalanforderungen hoffen.

Kanzlerin lehnt SPD-Vorstoß zur Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro ab

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stellt sich gegen den Vorstoß der SPD, den Mindestlohn auf 12 Euro zu steigern. "Die Kanzlerin findet es richtig, dass wir dem folgen, was wir gesetzlich festgelegt haben", erklärte ihr Sprecher Steffen Seibert. Der Höhe des Mindestlohns wird in Deutschland von einer Kommission bestimmt, die von Arbeitgebern und Arbeitnehmervertretern gebildet wird.

Laschet kandidiert nicht für Merkel-Nachfolge an der Spitze der Bundes-CDU

Der nordrhein-westfälische CDU-Vorsitzende und Ministerpräsident Armin Laschet wird sich nicht um die Nachfolge von Angela Merkel an der Spitze der Bundes-CDU bewerben. Laschet sagte am Mittwoch vor Journalisten in Düsseldorf, angesichts der jetzt geplanten Trennung von Parteivorsitz und Kanzleramt halte er das Amt des Regierungschefs im größten Bundesland für nicht mit dem CDU-Bundesvorsitz vereinbar.

Kandidat Merz will Regionalkonferenzen vor dem CDU-Parteitag

Der Christdemokrat Friedrich Merz will die Debatte über den neuen CDU-Parteivorsitzenden in Regionalkonferenzen führen lassen. Er sei mit seinen Mitkandidaten Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn über "verschiedene Formate" der Auseinandersetzung im Gespräch, sagte Merz. Er sei bereit, nur Parteivorsitzender zu sein und nicht Kanzlerkandidat zu werden, sagte Merz.

Koalition einigt sich auf Sonderausschreibungen für Windkraft und Solar

Nach Monaten der Verzögerung hat sich die Große Koalition auf die vorgesehenen Sonderausschreibungen für Windräder und Solarfelder geeinigt. "Endlich ist der Knoten durchgehauen. Die Sonderausschreibungen kommen", erklärte der stellvertretende SPD-Fraktionschef Matthias Miersch. Dadurch werde schrittweise die Lücke zur Erreichung der Klimaziele verringert.

Neue Waffensysteme der Bundeswehr sind zu großem Teil nicht einsatzbereit

Eine Reihe neu gelieferter Waffensysteme der Bundeswehr ist zu weniger als der Hälfte einsatzbereit. Dies geht aus Antwort des Bundesverteidigungsministerium auf eine Anfrage des Linken-Abgeordneten Matthias Höhn hervor, die der Nachrichtenagentur AFP vorlag. Von den 2017 ausgelieferten 71 Schützenpanzern des Typs Puma etwa seien 27 nur einsatzbereit, von den acht gelieferten Transportflugzeugen A400M lediglich die Hälfte.

Sondierungsgespräche in Hessen beginnen am Donnerstag

Am Donnerstag beginnen die Sondierungsgespräche zur Bildung einer Landesregierung in Hessen. Den Anfang machen CDU und Grüne in Geisenheim. Direkt im Anschluss folgen am gleichen Ort Gespräche mit SPD und FDP, wie die Parteien mitteilten.

AfD-Mitglieder warnen Parteiführung vor "Denk- und Sprechverboten"

In der AfD formiert sich scharfer Widerstand gegen den Druck der Parteispitze auf Mitglieder am rechten Rand. In einem "Stuttgarter Aufruf" wird die wachsende Zahl an Ordnungs- und Ausschlussverfahren kritisiert. Das führe "zu einer massiven Verunsicherung der Mitglieder" und wirke sich auf deren Engagement aus. Der Aufruf wurde bis Mittwochmittag von rund 720 Menschen unterzeichnet, darunter drei AfD-Bundestagsabgeordnete und 13 Landtagsabgeordnete.

EU-Mitgliedstaaten geben grünes Licht für Verbot von Einwegplastik

Die Mitgliedstaaten der EU haben den Weg für ein Verbot von Einwegplastik frei gemacht. Der Ausschuss der EU-Botschafter habe sich auf eine Position geeinigt, die "im Großen und Ganzen" mit dem Vorschlag der EU-Kommission übereinstimmt, hieß es aus Diplomatenkreisen. Die Kommission will unter anderem, dass Einwegprodukte aus Plastik, etwa Wattestäbchen, Besteck und Trinkhalme, vom Markt genommen werden.

Fitch senkt Ausblick für Mexiko auf negativ

Die Ratingagentur Fitch wird pessimistischer für die Bonität Mexikos. Sie senkte den Ausblick für das Emittentenausfall-Rating auf negativ von stabil. Das Rating selbst wurde mit BBB+ bestätigt. Fitch sieht höhere Risiken im Zusammenhang mit der designierten neuen Regierung.

USA fordern Waffenstillstand und Friedensgespräche im Jemen

Die USA haben einen Waffenstillstand und Friedensgespräche im Bürgerkriegsland Jemen binnen 30 Tagen gefordert. Es seien sofort Friedensbemühungen nötig und nicht irgendwann in der Zukunft, sagte US-Verteidigungsminister Jim Mattis: "Wir wollen alle auf Grundlage eines Waffenstillstandes am Verhandlungstisch sehen." Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate - Teil der von den USA unterstützten Militärkoalition im Jemen-Konflikt - seien dazu bereit.

Trump will für Geburtsrechtsänderung notfalls vor Supreme Court ziehen

US-Präsident Donald Trump will für die von ihm geplante Einschränkung des Staatsbürgerschaftsrechts notfalls bis vor das Oberste Gericht gehen. "Der Fall wird vom Supreme Court der Vereinigten Staaten entschieden werden", schrieb der US-Präsident am Mittwoch auf Twitter. Trump will erreichen, dass künftig nicht mehr jedes auf dem Boden der USA geborene Kind automatisch die US-Staatsbürgerschaft erhalten soll. Kinder von Ausländern, die sich unrechtmäßig in den USA aufhalten, sollen davon ausgeschlossen werden.

