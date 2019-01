Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Eurosystem hält Ende 2018 APP-Anleihen für 2.562 Mrd Euro

Die Zentralbanken des Eurosystems haben ihre Anleihebestände im Rahmen des Anleihekaufprogramms APP im Dezember zum letzten Mal deutlich erhöht. Nach Mitteilung der EZB stiegen die Anleihebestände insgesamt um 14,723 Milliarden Euro auf 2.562,424 Milliarden Euro, wobei Papiere über 14,520 Milliarden Euro fällig wurden. Von nun an sollen die APP-Bestände nur noch konstant gehalten werden.

Kaplan plädiert für Pause bei Fed-Zinserhöhungen

Der Präsident der Dallas-Fed, Robert Kaplan, hat sich angesichts des Ausverkaufs an den Finanzmärkten für eine Pause bei den Zinserhöhungen ausgesprochen, bis sich die Unsicherheiten gelegt haben. In einem Interview mit Bloomberg News sagte Kaplan, die Fed sollte zumindest für die "ersten beiden Quartale" des Jahres an der Seitenlinie bleiben. "Wir sollten keine weiteren Maßnahmen ergreifen, bis sich einige dieser Unsicherheiten von selbst gelöst haben", sagte er.

ISM-Index Industrie mit stärkstem Rückgang seit zehn Jahren

Die US-Industrie hat im Dezember weitaus deutlicher als erwartet an Schwung verloren. Nach Angaben des Institute for Supply Management (ISM) fiel der nationale Index der Einkaufsmanager im verarbeitenden Gewerbe auf 54,1 (November: 59,3) Punkte. Das war der stärkste Rückgang seit zehn Jahren. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten lediglich einen Rückgang auf 57,9 vorhergesagt, nachdem der viel beachtete Index im Vormonat auf 59,3 Zähler gestiegen war.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe steigen

In den USA sind in der Woche zum 29. Dezember mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 10.000 auf 231.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Anstieg auf 220.000 vorhergesagt.

ADP: US-Privatwirtschaft schafft überraschend viele Stellen

Die US-Unternehmen haben im Dezember ihren Personalbestand überraschend kräftig aufgestockt. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, entstanden gegenüber dem Vormonat 271.000 Stellen. Analysten hatten nur ein Plus von 178.000 Jobs vorausgesagt. Im November waren unter dem Strich 157.000 Arbeitsplätze hinzugekommen, und damit 22.000 weniger als ursprünglich gemeldet.

Neuer US-Kongress erstmals offiziell zusammengekommen

Der neue US-Kongress ist am Donnerstag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Im Repräsentantenhaus übernehmen die oppositionellen Demokraten nach ihren Erfolgen bei den Kongresswahlen im November die Mehrheit. Die 78-jährige Demokratin Nancy Pelosi soll erneut zur Vorsitzenden der Kongresskammer gewählt werden. Im Senat haben weiter die Republikaner von Präsident Donald Trump die Mehrheit.

Türkei und Irak vereinbaren verstärkte Kooperation gegen "Terrorismus"

Die Türkei und der Irak haben bei einem Besuch des irakischen Staatspräsidenten Barham Saleh in Ankara eine verstärkte Kooperation gegen den "Terrorismus" vereinbart. "Wir wissen, wie wichtig es ist zusammenzuarbeiten, um erfolgreich zu sein in unserem Kampf gegen Terror. So Gott will, werden wir in Zukunft unsere Kooperation in diesem Bereich verstärken", sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mit Saleh.

