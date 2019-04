Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Ex-Duisenberg-Berater fordert EZB zur Strategieprüfung auf

Ein ehemaliger Berater des früheren EZB-Präsidenten Wim Duisenberg (1998 bis 2003) hat die Europäische Zentralbank dazu aufgefordert, ihre Strategie zu überprüfen. Lex Hoogduin, Professor an der State University of Groningen, sagte in Frankfurt, der Wechsel des EZB-Präsidenten biete eine gute Gelegenheit hierzu. Außerdem würde der EZB ein Präsident gut tun, der nicht aus dem Innenleben der Zentralbank kommt.

Fed/Clarida: US-Wirtschaft geht es gut - Wachstum wird schwächer

Der US-Wirtschaft geht es nach Einschätzung des Vize-Chairmans der Federal Reserve, Richard Clarida, gut. Allerdings gehe er davon aus, dass sich das Wachstum in diesem Jahr verlangsame, sagte er laut Text einer kurzen Rede bei einer Konferenz des Institute of International Finance in Washington.

Fed/Williams: US-Wirtschaft ist aus Notenbank-Sicht "gesund"

Der US-Wirtschaft geht es aus Sich der US-Notenbank zurzeit sehr gut, wie der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, sagte. "Wir nähern uns der längsten Phase mit Wirtschaftswachstum seit Beginn der Aufzeichnungen, die Arbeitslosigkeit ist auf historisch niedrigem Niveau und die Inflation liegt nahe an unserem 2-Prozent-Ziel", sagte Williams laut Redetext bei einer Konferenz in New York.

Fed/Bullard: Geldpolitik ist zurzeit genau richtig

Der Präsident der St. Louis Fed, James Bullard, hat sich zufrieden mit dem aktuellen Niveau kurzfristiger Zinsen geäußert. Die Entscheidung der US-Notenbank vom März, eine Zinspause einzulegen, und die geplante Beendigung ihres Bilanzabbaus markierten das Ende der Bemühungen, die Geldpolitik auf eine normale Basis zu stellen. Dies sei "wahrscheinlich angemessen", sagte Bullard laut Redetext bei einer Veranstaltung in Tupelo im Bundesstaat Mississippi.

AfD scheitert auch mit Kandidat Otten bei Wahl zum Bundestagsvizepräsidenten

Die AfD ist auch mit ihrem neuen Kandidaten Gerold Otten bei der Wahl zum Bundestagsvizepräsidenten gescheitert. Auf Otten entfielen bei der Abstimmung am Donnerstag im Bundestag 210 Ja-Stimmen, 393 Nein-Stimmen und 31 Enthaltungen. Die AfD-Fraktion hatte Otten ins Rennen geschickt, nachdem zuvor ihre Kandidaten Albrecht Glaser und Mariana Harder-Kühnel jeweils dreimal gescheitert waren.

Testmagazine können gegen Missbrauch ihrer Testsiegel vorgehen

Testmagazine wie "Test" oder "Öko-Test" können weiter gegen einen Missbrauch ihrer Testsiegel vorgehen. Regulärer Markenschutz greife zwar nicht, wohl aber der besondere Schutz für "bekannte Marken", entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg. Damit erlangte Öko-Test einen Zwischenerfolg gegen einen Zahnpastahersteller.

Kartellamt warnt Verbraucher vor Tücken bei Vergleichsportalen

Ob Hotel-Rankings oder Listen für die besten Handytarife - bei Vergleichsportalen im Internet gibt es dem Bundeskartellamt zufolge Verstöße gegen Verbraucherrechte. Bei einer Untersuchung der Behörde hätten sich "verbraucherunfreundliche Tricks mancher Portale" gezeigt, erklärte Kartellamtspräsident Andreas Mund. Verbraucher sollten deshalb darauf achten, "wie ein Ranking tatsächlich zu Stande kommt oder ob in den Vergleich auch möglichst viele Angebote eingeflossen sind."

EU-Einigung auf Mandat für Handelsverhandlungen mit den USA - Kreise

Die Mitgliedstaaten der EU haben sich auf die Aufnahme von Verhandlungen für ein begrenztes Handelsabkommen mit den USA verständigt. Die 28 Länder einigten sich auf Botschafterebene darauf, die EU-Kommission mit einem entsprechenden Mandat auszustatten, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Diplomatenkreisen erfuhr. So soll eine weitere Eskalation des Handelsstreits mit der Regierung in Washington verhindert werden.

EU/Sozialdemokraten frieren Beziehungen zu Rumäniens Regierungspartei ein

Wegen umstrittener Justizreformen haben Europas Sozialdemokraten die Beziehungen zur rumänischen Regierungspartei PSD auf Eis gelegt. Wie die Sozialdemokratische Partei Europas (SPE) am Mittwoch mitteilte, betrachtet sie die Kontakte zur PSD als "eingefroren", bis die rumänische Regierung "ihr Engagement zur Rechtsstaatlichkeit klargestellt und den Forderungen der Europäischen Kommission gefolgt ist".

Gericht spricht Assange wegen Verstoßes gegen Kautionsauflagen schuldig

Ein Londoner Gericht hat den festgenommenen Wikileaks-Gründer Julian Assange wegen Verstoßes gegen Kautionsauflagen im Jahr 2012 schuldig gesprochen. Assange werde bis zu einem Abschluss des Verfahrens in Haft bleiben, teilte die britische Justiz mit. Diese Straftat kann mit bis zu einem Jahr Gefängnis geahndet werden. Die US-Justiz strebt ihrerseits eine Verurteilung des Wikileaks-Gründers wegen einer Verschwörung zum Angriff auf Regierungscomputer an.

China bessert im US-Handelsstreit im Cloudbereich nach

China ist im Handelsstreit mit den USA offenbar einen Schritt auf den Kontrahenten zugegangen. Das Land habe ein Angebot zur Öffnung des Cloud-Marktes für ausländische Unternehmen nachgebessert, sagten mit dem Vorgang vertraute Personen. Ein zuvor auf dem Tisch liegender Vorschlag war von den US-Verhandlungsführern als unzureichend abgelehnt worden.

Russische Abgeordnete verabschieden kontroverses Internetkontrollgesetz

Die Abgeordneten der russischen Staatsduma haben ein umstrittenes Gesetz verabschiedet, mit dem ein "souveränes Internet" geschaffen werden soll. In der entscheidenden zweiten Lesung stimmten 320 Abgeordnete für die Vorlage, 15 dagegen. Kritiker bezeichnen dies als Versuch der Regierung, Inhalte zu kontrollieren und das russische Netz zu isolieren. In den vergangenen Wochen demonstrierten Tausende gegen das Gesetz - sie befürchten eine Zensur nach chinesischem Vorbild.

Sudans Staatschef Baschir von Armee abgesetzt

Sudans langjähriger Staatschef Omar al-Baschir ist nach monatelangen Protesten vom Militär des Landes abgesetzt worden. Die Armee habe den Präsidenten "an einem sicheren Ort" in Gewahrsam genommen, erklärte Verteidigungsminister Awad Ibnuf im Staatsfernsehen. Al-Baschir werde durch einen Militärrat ersetzt, der die Regierung zunächst für zwei Jahre übernehme, fügte Ibnuf hinzu. Die Verfassung aus dem Jahr 2005 sei außer Kraft gesetzt worden.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe nahezu auf 50-Jahrestief

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 6. April wider Erwarten spürbar abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 8.000 auf 196.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Das ist der tiefste Stand seit Oktober 1969.

US-Erzeugerpreise steigen im März kräftig wegen Benzinpreisen

Der Preisdruck auf der US-Erzeugerebene hat sich im März verstärkt, da die Energiepreise weiter anzogen - ein mögliches Zeichen, dass sich die Inflation nach einer Schwäche zum Jahresende festigt. Im März stiegen die Erzeugerpreise um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet.

