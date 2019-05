Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

EZB: APP-Anleihebestand sinkt im April erneut leicht

Die Zentralbanken des Eurosystems haben ihre Anleihebestände im Rahmen des Anleihekaufprogramms APP im April erneut leicht verringert. Nach Mitteilung der EZB sanken die Anleihebestände insgesamt um 0,264 (März: minus 0,598) Milliarden Euro auf 2.558,815 Milliarden Euro, wobei Papiere über 23,407 (13,752) Milliarden Euro fällig wurden.

EZB-Anleihebestände sinken in Vorwoche um 8,803 Mrd Euro

Der Bestand an Wertpapieren, die die Zentralbanken des Eurosystems im Rahmen des Ankaufprogramms APP halten, hat sich in der Woche zum 3. Mai 2019 verringert. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) nahm der Bestand um 8,803 Milliarden Euro auf 2.555,250 (Vorwoche: 2.564,053) Milliarden ab. In der Vorwoche hatte er sich um 1,665 Milliarden Euro reduziert.

EZB/Praet befürwortet Diskussion über EZB-Strategie

Der scheidende Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Peter Praet, befürwortet eine Diskussion über die geldpolitische Strategie der EZB. Allerdings dürfe dabei nicht der Eindruck entstehen, dass die bestehende Strategie gescheitert sei, sagte Praet in Frankfurt. "Wenn man den Höhepunkt des Zyklus mit Nullzinsen erreicht, was soll die Geldpolitik dann tun?", sagte Praet. Vor dem Hintergrund einer derart veränderten Welt, wäre er durchaus dafür, über eine neue Strategie nachzudenken.

Orban will EVP-Spitzenkandidat Weber nicht mehr unterstützen

Der ungarische Regierungschef Viktor Orban will den Spitzenkandidaten der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) bei der Europawahl, Manfred Weber (CSU), nicht mehr unterstützen. Der CSU-Politiker habe sein Land "beleidigt", begründete Orban in der ungarischen Hauptstadt Budapest seine Entscheidung.

EZB/Praet: Brauchen geldpolitischen Grund für Stufenzins

EZB-Chefvolkswirt Peter Praet hat sich erneut zurückhaltend zur Einführung eines Systems abgestufter Einlagenzinsen im Euroraum geäußert. Praet sagte bei einer Veranstaltung in Frankfurt: "Wenn wir etwas ändern wollen, dann brauchen wir immer eine geldpolitische Begründung. Selbst für einen abgestuften Zins müssen wir eine geldpolitische Begründung haben."

Fed/Harker sieht 2019 noch maximal eine Zinserhöhung

Der Präsident der Philadelphia Fed, Patrick Harker, hält trotz schwächerer Inflationsdaten an seiner Einschätzung fest, dass der richtige Weg der Geldpolitik noch maximal eine Zinserhöhung im laufenden Jahr vorsehen sollte. Er gehe davon aus, dass die schwächere Teuerung nur vorübergehend sei und mittelfristig etwas über dem Ziel der US-Notenbank von 2 Prozent rangieren werde, sagte Harker. Im kommenden Jahr sei maximal eine weitere Zinserhöhung einzuplanen.

CSU will "Deutschland-Praktikum" für junge Menschen

Die CSU ist für die Einführung eines sogenannten Deutschland-Praktikums. Auszubildende und Studenten sollen bei der Bundeswehr oder im sozialen Bereich damit einen mehrwöchigen freiwilligen Dienst leisten, wie CSU-Chef Markus Söder nach einer CSU-Vorstandssitzung in München sagte. "Wir wollen hier den Einstieg haben für generell mehr staatsbürgerliches Engagement." Außerdem sollen Soldaten in Uniform künftig kostenlos mit der Bahn fahren dürfen.

Seehofer kündigt "zügig" Verbot von Mehrehen bei Einbürgerung an

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat ein schnelles Verbot der Mehrehe bei Einbürgerungen angekündigt. Es solle "zügig" weitere Änderungen im Staatsbürgerschaftsrecht geben, mit denen die Mehrehe künftig "eindeutig ausgeschlossen" werden solle, erklärte Seehofer in Berlin. Mit den neuen Regelungen solle die "Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse" als Voraussetzung für eine Einbürgerung ausdrücklich in das Gesetz aufgenommen werden.

Macron für Verbleib Russlands im Europarat

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich für einen Verbleib Russlands im Europarat ausgesprochen. "Der Europarat braucht Russland, wie auch Russland und die Russen den Europarat brauchen", betonte Macron am Montag bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem Generalsekretär der paneuropäische Organisation, Thorbjörn Jagland, in Paris. Der französische Staatschef äußerte sich optimistisch, dass der Europarat seine "Krise überwinden" könne.

Österreichs Kanzler fordert härtere Sanktionen für stark überschuldete EU-Länder

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat härtere Sanktionen für stark überschuldete EU-Länder wie Italien gefordert. Sanktionen und die klare Einhaltung der Regeln des EU-Stabilitätspakts könnten verhindern, dass Italien mit einer "verantwortungslosen Schuldenpolitik" zu einem "zweiten Griechenland" werde, sagte Kurz der italienischen Zeitung La Stampa. Nur so könne verhindert werden, dass Italien "den gesamten Euroraum gefährdet".

Nachrichtenagentur: Bürgermeisterwahl in Istanbul wird wiederholt

Die türkische Wahlbehörde hat eine Wiederholung der Bürgermeisterwahl in der Millionenmetropole Istanbul angeordnet. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montag. Die türkische Regierungspartei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte eine Annullierung und Wiederholung des Urnengangs vom 31. März beantragt, aus dem der Oppositionskandidat Ekrem Imamoglu als Sieger hervorgegangen war.

