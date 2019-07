ÜBERBLICK am Abend /Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Bundesgerichtshof bestätigt sinkende Renditen für Netzbetreiber

Betreiber von Strom- und Gasnetzen müssen sich beim weiteren Netzausbau auf deutlich niedrigere Renditen einstellen. Der Bundesgerichtshof (BGH) gab am Dienstag einem Beschluss der Bundesnetzagentur statt, wonach die Eigenkapitalzinssätze für Strom- und Gasnetzbetreiber deutlich sinken. Das teilten übereinstimmend die Deutsche Umwelthilfe, die Bundesnetzagentur und der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) mit.

Labour-Partei will bei zweitem Brexit-Votum für EU-Verbleib werben

Die oppositionelle britische Labour-Partei hat am Dienstag erstmals angekündigt, unter bestimmten Bedingungen ein zweites Brexit-Votum zu unterstützen. Labour wolle in diesem Fall für einen Verbleib in der EU werben, hieß es in einer Mitteilung der Partei. Bislang war die Partei von Labour-Chef Jeremy Corbyn in der Frage eines zweiten Referendums gespalten.

Fed/Powell fordert Weiterentwicklung der Bankenstresstests

Fed-Präsident Jerome Powell hat eine Weiterentwicklung der nationalen Bankenstresstests gefordert. Die Aufseher müssten den Unternehmen auf der Spur bleiben, sonst könnten die Stresstests nicht ihrer Aufgabe gerecht werden, das Finanzsystem auf den nächsten Abschwung vorzubereiten. Ohne Weiterentwicklung der Tests werde nur Selbstzufriedenheit der Aufseher und der Banken geschaffen, warnte Powell anlässlich einer Konferenz der Federal Reserve Bank of Boston zu den Stresstests.

Fed/Harker sieht keinen Grund für eine Zinssenkung

Der Chef der Notenbank in Philadelphia, Patrick Harker, sieht keinen "zwingenden Grund" für eine Zinssenkung angesichts der erkennbaren Stärke der US-Wirtschaft. Allerdings hätten die Verlangsamung des globalen Wachstums und die Unsicherheiten über die Handelspolitik klare Risiken geschaffen. Er unterstütze die Fed-Entscheidung aus dem vergangenen Monat, den Leitzins unverändert gelassen zu haben, und er rechne mit keiner Änderung in diesem Jahr. Harker ist in diesem Jahr nicht stimmberechtigt im Offenmarktausschuss der Fed.

Kudlow: Job von Fed-Chef Powell ist "sicher"

Der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Larry Kudlow, hat versichert, dass Fed-Chef Jerome Powell fest auf seinem Sessel sitzt. Der Job des Fed-Chefs sei "sicher", und "es gibt keine Anstrengungen, ihn zu entfernen", sagte Kudlow bei einer CNBC-Veranstaltung. Präsident Donald Trump hatte Powell und die Fed wegen ihrer Zinserhöhungen scharf kritisiert. Kudlow wiederholte indessen seine Ansicht, dass die Fed ihre Zinserhöhung vom Dezember "zurücknehmen" könne.

US-Milliardär Tom Steyer bewirbt sich um Präsidentschaftskandidatur

16 Monate vor der Präsidentschaftswahl in den USA hat der Milliardär und Umweltaktivist Tom Steyer seine Bewerbung als Präsidentschaftskandidat der Demokraten erklärt. In einem Bewerbungsvideo warf der 62-Jährige am Dienstag US-Konzernen vor, die "Demokratie gekauft" zu haben und kündigte an, die "Macht an die Bevölkerung" zurückzugeben. Mit Steyers Kandidatur wächst das Bewerberfeld der US-Demokraten auf 24. Der ehemalige Hedgefonds-Manager Steyer gehört zu den prominentesten Unterstützern eines Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump. Er ist außerdem Gründer der Organisation "NextGen America", die sich für den Kampf gegen den Klimawandel einsetzt.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2019 13:00 ET (17:00 GMT)