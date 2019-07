Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Markit: US-Wirtschaft gewinnt im Juli an Stärke

Das Wachstum in der US-Wirtschaft hat sich im Juli beschleunigt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 51,6 von 51,5 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 50,0 von 50,6 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 51,0 erwartet. Der Index für den Servicesektor legte zu auf 52,2 von 51,5 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 52,0 gelautet.

US-Rohöllagerbestände sinken deutlicher als erwartet

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 19. Juli 2019 deutlicher als erwartet verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 10,835 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 4,1 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 3,116 Millionen Barrel reduziert.

Belgisches Geschäftsklima trübt sich unerwartet ein

Das Geschäftsklima in Belgien hat sich im Juli entgegen der Erwartung leicht eingetrübt. Nach Mitteilung der Nationalbank sank der Geschäftsklimaindex auf minus 5,0 (Juni: minus 4,9) Punkte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg auf minus 4,5 Punkte prognostiziert. Schwächer als im Vormonat war das Geschäftsklima in der Industrie und im Handel, besser bei den unternehmensnahen Dienstleistungen und in der Bauwirtschaft.

US-Regierung kündigt neue Gesprächsrunde im Handelsstreit mit China an

In den langwierigen Handelsstreit zwischen den USA und China könnte wieder Bewegung kommen. US-Finanzminister Steven Mnuchin kündigte am Mittwoch eine neue Gesprächsrunde für Dienstag und Mittwoch kommender Woche an. Er selbst und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer würden dazu nach Schanghai reisen, sagte Mnuchin im Fernsehsender CNBC. "China hat uns eingeladen."

Britischer Finanzminister Hammond erklärt seinen Rücktritt

Der britische Finanzminister Philip Hammond hat am Mittwoch seinen Rücktritt erklärt. Der konservative Politiker legte seine Entscheidung kurz vor der offiziellen Amtsübernahme des Brexit-Hardliners Boris Johnson als Premierminister in einem Brief an die bisherige Regierungschefin Theresa May dar. Am Freitag hatte Hammond erklärt, er könne Johnsons Ankündigung, Großbritannien notfalls auch ohne Austrittsvertrag bis zum 31. Oktober aus der EU zu führen, niemals unterstützen.

Queen ernennt Boris Johnson zum neuen britischen Premierminister

Die britische Königin Elizabeth II. hat den Brexit-Hardliner Boris Johnson am Mittwoch zum neuen Premierminister ernannt. Der 55-Jährige folgt auf seine konservative Parteikollegin Theresa May, die damit gescheitert war, das mit der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen durch das Parlament in London zu bringen. Johnson will in Neuverhandlungen mit der EU günstigere Bedingungen für Großbritannien erreichen oder sein Land zum 31. Oktober auch ohne Abkommen aus der EU führen.

Johnson beruft Drahtzieher der Brexit-Kampagne in sein Team

Der künftige britische Premierminister Boris Johnson will den Drahtzieher der Brexit-Kampagne, Dominic Cummings, als Berater in sein Team berufen. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch aus Johnsons Umfeld. Offiziell stand Johnson 2016 an der Spitze der Unterstützungskampagne für den Brexit, "Vote Leave". Hinter den Kulissen spielte Cummings aber eine entscheidende Rolle. Dies wurde auch in dem TV-Thriller "Brexit: The Uncivil War" Anfang des Jahres deutlich, in dem Cummings von dem Filmstar Benedict Cumberbatch verkörpert wurde.

EU-Parlament sieht Risiko für ungeordneten Brexit "stark erhöht"

Nach der Bestimmung von Boris Johnson zum neuen britischen Premierminister sieht das Europaparlament das Risiko für einen ungeordneten Brexit "stark erhöht". Die Lenkungsgruppe des Parlaments zum britischen EU-Austritt warnte am Mittwoch, ein solches Szenario "wäre wirtschaftlich sehr schädlich" für beide Seiten und werde nicht durch "irgendeine Form von Absprachen oder Mini-Deals zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich abgemildert".

Mueller: Trump von Vorwürfen in Russland-Affäre nicht entlastet

US-Sonderermittler Robert Mueller hat bei seiner Anhörung vor dem Kongress betont, dass sein Bericht Präsident Donald Trump von den Vorwürfen im Rahmen der Russland-Affäre nicht entlastet habe. "Das Ergebnis zeigt, dass der Präsident nicht von den Taten entlastet wurde, die er mutmaßlich begangen hat", sagte Mueller zu Beginn der Befragung am Mittwoch vor dem Justizausschuss des Repräsentantenhauses.

Iran deutet Bereitschaft zu Tanker-Austausch mit Großbritannien an

Irans Präsident Hassan Ruhani hat die Bereitschaft seines Landes zu einem Tanker-Austausch mit Großbritannien angedeutet. "Wir wollen keine Spannungen mit gewissen europäischen Ländern", sagte Ruhani am Mittwoch bei einer Kabinettssitzung laut der Regierungswebsite. Sollten diese Länder ihre "inkorrekten Taten" korrigieren, "einschließlich jener in Gibraltar", werde der Iran in entsprechender Weise reagieren.

Umwelthilfe: Abgassysteme von Lastwagen oft manipuliert oder defekt

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert nach Stichproben eine konsequentere Abgaskontrolle bei Lastwagen. Von 141 überprüften Lkw habe jeder fünfte die geltenden Grenzwerte für Stickoxide überschritten, erklärte die Organisation am Mittwoch. Dies sei "auf einen Defekt oder eine Manipulation der Abgasreinigung durch die Nutzer zurückzuführen". Nötig seien daher "deutlich mehr und effektivere Kontrollen durch die zuständigen Behörden sowie wirkungsvolle Sanktionen".

BGH stärkt Fluggastentschädigung bei Umsteigeverbindungen

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Entschädigungsansprüche von Flugpassagieren bei Umsteigeverbindungen weiter gestärkt. Der Anspruch besteht auch, wenn der in der EU gestartete Ausgangsflug nur gering verspätet war, dadurch aber der Anschluss an einem außerhalb der EU gelegenen Drehkreuz verpasst wird, bekräftigten die Karlsruher Richter in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil. Bei einer einheitlichen Buchung gilt dies danach selbst dann, wenn für den Anschlussflug eine Nicht-EU-Fluglinie verantwortlich war. (Az: X ZR 93/18)

Mützenich stößt mit Rassismus-Vorwurf gegen Trump auf Kritik bei CDU und FDP

Der kommissarische SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich ist mit Rassismus-Vorwürfen gegen US-Präsident Donald Trump bei CDU und FDP auf Kritik gestoßen. Der CDU-Politiker Johann Wadephul warf Mützenich deswegen in der verteidigungspolitischen Debatte am Mittwoch im Bundestag "plumpen Antiamerikanismus aus der Mitte des Parlaments" vor. Er hob hervor, dass Europa "Amerika wahnsinnig viel zu verdanken hat".

Frankreich will künstliche Befruchtung für alle Frauen öffnen

Die französische Regierung will allen Frauen die künstliche Befruchtung zugänglich machen. Das Kabinett brachte am Mittwoch ein Bioethik-Gesetz auf den Weg, mit dem sich künftig auch Alleinerziehende und lesbische Paare ihren Kinderwunsch erfüllen können. Präsident Emmanuel Macron hatte dies im Wahlkampf versprochen. Massiven Widerstand gibt es von der katholischen Kirche und aus dem rechten politischen Lager.

Karliczek weist Vorwürfe zu Standortentscheidung für Batteriezellfabrik zurück

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat Vorwürfe wegen der Auswahl des Standortes für eine Batteriezellfabrik erneut entschieden zurückgewiesen. In einer Sondersitzung des Bundestagsforschungsausschusses sagte sie am Mittwoch laut Teilnehmerkreisen, sie habe auf das Auswahlverfahren und die Standortentscheidung "keinen Einfluss genommen". Berichte, wonach die zuständige Kommission einen anderen als den letztlich ausgewählten Ort empfohlen habe, seien falsch.

Westeuropa bereitet sich auf neue Hitzerekorde vor

Europa schwitzt: Wegen der zweiten Hitzewelle innerhalb von zwei Monaten haben mehrere Länder Hitzewarnungen herausgegeben. Am Donnerstag werden die Temperaturen Meteorologen zufolge in vielen Ländern ihren Höhepunkt erreichen. In Deutschland stieg das Thermometer bereits am Mittwochnachmittag vor allem im Westen und Südwesten auf 33 Grad und mehr. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab eine bundesweite Hitzewarnung heraus, die bis Donnerstag um 19.00 Uhr gilt.

Ex-Regierungschef des Kosovo schweigt vor Gericht in Den Haag

Der ehemalige kosovarische Regierungschef Ramush Haradinaj hat vor dem Sondergericht zur Ahndung von Kriegsverbrechen während des Kosovo-Krieges die Aussage verweigert. "Ich habe von meinem Recht zu schweigen Gebrauch gemacht", sagte Haradinaj am Mittwoch vor Journalisten in Den Haag. Er sei als Verdächtiger der Vorladung des Haager Gerichts gefolgt.

38,1 Millionen Menschen in Deutschland lesen täglich gedruckte Zeitungen

38,1 Millionen Menschen in Deutschland lesen täglich eine gedruckte Zeitung. Das seien knapp 54 Prozent der Einwohner im Alter von mehr als 14 Jahren, teilte der Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) am Mittwoch in Berlin unter Berufung auf einen aktuelle Reichweitenanalyse mit.

DIW: Atomenergie nicht wettbewerbsfähig

