Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

IWF senkt Wachstumsprognosen für Weltwirtschaft erneut

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft im laufenden und kommenden Jahr gesenkt und das vor allem mit zunehmenden Handelsbarrieren und einer steigenden Unsicherheit in Bezug auf Außenhandel und Geopolitik begründet. Die Organisation führt das schwächere Wachstum außerdem auf das niedrigere Produktivitätswachstum und die demografischen Entwicklung in den Industrieländern zurück sowie auf individuelle Faktoren in einigen Schwellenländern.

London muss sich für Brexit-Abkommen noch bewegen - Kreise

Deutschland sieht deutliche Fortschritte in den Gesprächen über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Für eine Einigung in allen Detailfragen müsse London sich aber noch kompromissbereit zeigen, sagte ein ranghoher deutscher Regierungsbeamter im Vorfeld des EU-Gipfels.

Großbritannien setzt Rüstungslieferungen in die Türkei aus

Als Reaktion auf die türkische Militäroffensive in Nordsyrien legt nun auch Großbritannien die Waffenexporte in die Türkei auf Eis. Waffen, die in dem Militäreinsatz in Nordsyrien zum Einsatz kommen könnten, würden vorübergehend nicht in die Türkei geliefert, sagte der britische Außenminister Dominic Raab im Parlament.

Ausschussvorsitzender im EU-Parlament rechnet mit US-Strafzöllen ab Freitag

Der Vorsitzende im Handelsausschuss des Europaparlaments, Bernd Lange (SPD), geht davon aus, dass die USA ab Freitag Strafzölle auf bestimmte EU-Produkte erheben werden. Das habe der US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, ihm gegenüber deutlich gemacht, sagte Lange. Eine Antwort seitens der Europäer mit eigenen Strafzöllen ist demnach nicht vor Dezember zu erwarten.

Neue EU-Kommission startet mit Verspätung - Zeitung

Ursula von der Leyen kann einem Zeitungsbericht zufolge ihr Amt als EU-Kommissionspräsidentin nicht wie geplant am 1. November antreten. Der Start der neuen Kommission werde sich verzögern, sagten EU-Diplomaten dem Handelsblatt. Die drei vom Europaparlament abgelehnten EU-Kommissarsanwärter könnten nicht rechtzeitig ersetzt werden.

Paris blockiert Beschluss zu Beitrittsgesprächen mit Balkanstaaten

Wegen des Widerstands Frankreichs haben sich die EU-Staaten nicht auf den Start von Beitrittsverhandlungen mit den Balkan-Ländern Albanien und Nordmazedonien einigen können. Die EU-Europaminister konnten bei ihrem Treffen in Luxemburg keinen Beschluss zu der Frage fassen, wie die finnische Europaministerin Tytti Tuppurainen sagte, deren Land derzeit den EU-Vorsitz hat. Diplomaten sagten, EU-Ratspräsident Donald Tusk habe sich einverstanden erklärt, dass das Thema nun beim EU-Gipfel diese Woche beraten werde.

Unabhängigkeitsbefürworter kündigen neue Proteste in Katalonien an

Die Proteste in Katalonien gegen die Verurteilung von neun Anführern der Unabhängigkeitsbewegung reißen nicht ab. Demonstranten blockierten am Dienstag weiterhin mehrere Straßen und Zugverbindungen. Für den Abend waren Protestaktionen vor Büros der spanischen Zentralregierung in mehreren katalanischen Städten geplant. Am Montag hatten sich Unabhängigkeitsbefürworter heftige Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften am Flughafen von Barcelona geliefert, mehr als hundert Menschen wurden dabei verletzt.

Bund plant Zuschuss von 1,2 Milliarden Euro für Nahverkehr

Die Bundesregierung will den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs stärker fördern als bisher geplant. Insgesamt seien 1,2 Milliarden Euro bis zum Jahr 2023 geplant, hieß es aus dem Bundesfinanzministerium auf Anfrage von Dow Jones Newswires. Einen entsprechenden Bericht hatte zuvor das Nachrichtenmagazin Der Spiegel veröffentlicht.

Bundesbank/Mauderer: Halten an Marktneutralität des APP fest

Die Deutsche Bundesbank prüft nach den Worten der für Märkte zuständigen Vorständin Sabine Mauderer, Teile ihrer Anlageportfolien stärker an Nachhaltigkeitsprinzipien auszurichten. Das gilt allerdings nicht für die im Rahmen des Kaufprogramms APP erworbenen Papiere, wie Mauderer bei der Vorstellung eines Handbuchs über die Anlagepraktiken von Zentralbanken in Frankfurt sagte.

Behörden legen Sicherheitsanforderungen an 5G-Betreiber vor

In der erhitzten Debatte um 5G und den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei haben die zuständigen Bundesbehörden den überarbeiteten Entwurf des Sicherheitskatalogs veröffentlicht. Insbesondere für Betreiber von öffentlichen Telekommunikationsnetzen mit erhöhtem Gefährdungspotenzial seien die Anforderungen spezifiziert worden, teilten die Bundesnetzagentur und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) mit.

Grüne, Linke und FDP stimmen für Maut-Untersuchungsausschuss

Die Opposition im Bundestag will das Maut-Debakel um Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) in einem Untersuchungsausschuss aufklären. Die Fraktionen von FDP, Linken und Grünen stimmten für die Einsetzung des Ausschusses, wie sie in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklärten. Das nötige Quorum dafür sei erreicht worden. Die Mitglieder des Ausschusses sollen demnach das Verhalten insbesondere des Verkehrsministeriums im Zusammenhang mit der Vergabe des Betriebs für die Erhebung und Kontrolle der Pkw-Maut "umfassend" aufklären.

Mindestens fünf Banken geben Strafzinsen an Sparer weiter

Banken in Deutschland geben Strafzinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) zunehmend auch an private Sparer weiter. "Seit der letzten EZB-Entscheidung haben fünf Banken einen Negativzins von 0,5 Prozent beim Tagesgeld eingeführt", erklärte das Vergleichsportal Verivox. Im September hatte die EZB ihren Einlagezins von minus 0,4 auf minus 0,5 Prozent abgesenkt.

Bahnindustrie setzt weniger um - Orderplus stimmt optimistisch

Die deutsche Bahnindustrie hat im ersten Halbjahr wegen eines stärkeren internationalen Wettbewerbs weniger umgesetzt. Vor allem im Ausland lief es für die Unternehmen schlechter als im Vorjahreszeitraum, wie der Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) mitteilte. Optimistisch stimmt allerdings der rasante Anstieg des Auftragseingangs um ein Viertel.

VDMA: Maschinenbauer beklagen Produktions- und Auftragsrückgänge

Angesichts des Handelskonflikts zwischen den USA und China rechnen die deutschen Maschinenbauer mit einer anhaltenden Flaute. Die Aufträge in den ersten acht Monaten lagen real 9 Prozent unter dem Vorjahresniveau, teilte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mit. Nach vorläufigen Zahlen sank die Produktion im gleichen Zeitraum um 1,6 Prozent.

Scharfe Kritik an steigender EEG-Umlage aus der Wirtschaft

Angesichts der steigenden EEG-Umlage ist die Kritik aus der Wirtschaft an der Klimapolitik der Bundesregierung lauter geworden. "Die Belastung des Strompreises mit Abgaben, Umlagen und Steuern nimmt weiter zu", erklärte die Hauptgeschäftsführerin des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU), Katherina Reiche. Im europäischen Vergleich zahle der deutsche Stromabnehmer schon heute die höchsten Endkundenpreise. Zuvor hatten die vier deutschen Übertragungsbetreiber bekanntgegeben, dass die von den Stromkunden zu zahlende EEG-Umlage zur Förderung der Erneuerbaren Energien 2020 um 5,5 Prozent auf 6,756 Cent steigt.

Klimaproteste führen zu stärkerer Politisierung der Jugend in Deutschland

Die Zahl der politisch aktiven Jugendlichen in Deutschland hat sich nach Ergebnissen der Shell-Jugendstudie trotz der Klimaproteste um die Fridays-for-Future-Bewegung nicht erhöht. Es gebe zwar eine Politisierung der deutschen Jugend, sagte der Leiter der Studie, Mathias Albert, bei der Präsentation. Dies betreffe aber lediglich schon vorher politisch interessierte Jugendliche.

Hunter Biden räumt Fehleinschätzung in Ukraine-Affäre ein

Der in der Ukraine-Affäre unter Druck geratene Sohn von Präsidentschaftsbewerber Joe Biden, Hunter Biden, hat Fehler bei der Einschätzung der Bedeutung seiner Arbeit eingeräumt. Zugleich bestritt er in einem Interview mit dem Sender ABC illegale Aktivitäten. "Habe ich einen Fehler gemacht? Im Großen und Ganzen vielleicht. Aber habe ich aus ethischer Sicht einen Fehler begangen? Auf keinen Fall."

New Yorker Konjunkturindex steigt im Oktober wider Erwarten

Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im Oktober wider Erwarten gestiegen. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts erhöhte sich auf plus 4,0. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf plus 0,8 prognostiziert. Im Vormonat hatte der Index bei plus 2,0 gelegen.

UN-Sicherheitsrat trifft sich erneut wegen türkischer Offensive in Nordsyrien

Der UN-Sicherheitsrat kommt am Mittwoch zu einer erneuten Sondersitzung wegen der türkischen Offensive in Nordsyrien zusammen. Die nichtöffentliche Beratung sei auf Antrag der europäischen Mitgliedstaaten im Sicherheitsrat - Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Belgien und Polen - anberaumt worden, hieß es aus Diplomatenkreisen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2019 13:05 ET (17:05 GMT)