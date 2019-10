Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Draghi spielt Uneinigkeit im EZB-Rat herunter

Präsident Mario Draghi hat die Uneinigkeit im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) bei den Beschlüssen im September herunter zu spielen versucht. In seiner letzten Pressekonferenz als EZB-Präsident sagte Draghi: "Es war nicht das erste Mal, und ich betrachte das als Teil einer fortgesetzten Diskussion." Auseinandersetzungen über Geldpolitik gebe es überall, manchmal würden sie öffentlich gemacht und manchmal nicht.

EZB lässt Geldpolitik unverändert

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat seine Geldpolitik nach der Verabschiedung eines umfangreichen Maßnahmenpakets im September wie erwartet unverändert gelassen. Nach Mitteilung der EZB bleiben sowohl die Leitzinsen als auch das Wertpapierankaufvolumen sowie die sie betreffende Forward Guidance konstant. Der Hauptfinanzierungssatz beträgt 0,00 Prozent, der Spitzenrefinanzierungssatz 0,25 Prozent und der Bankeinlagensatz minus 0,50 Prozent.

Bankenverbände fordern Kurswechsel der EZB

Die deutsche Kreditwirtschaft hat nach der letzten EZB-Ratssitzung unter Leitung des scheidenden Notenbankpräsidenten Mario Draghi eine Umkehr in der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) verlangt. "Während die Banken im Euroraum für ihre Einlagen Zinsen an die EZB zahlen müssen, erhalten US-amerikanische Mitbewerber dafür Geld von der Fed", sagte der Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken, Hans-Walter Peters. "Das kann so nicht bleiben: Negative Zinsen auf Dauer festzuschreiben, bringt unser Finanzsystem in ganz schweres Fahrwasser."

Kritik von Opposition an Scheuer reißt nicht ab

Die Grünen haben am Donnerstag Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) erneut wegen der gescheiterten Pkw-Maut zum Rücktritt aufgefordert. "Scheuer ist mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger zocken gegangen und hat dadurch einen Schaden in dreistelliger Millionenhöhe verursacht. Ein Minister mit Anstand hätte die politische Verantwortung übernommen und wäre längst zurückgetreten", so der Grünen-Bundestagsabgeordnete Stephan Kühn. Auch die FDP kritisierte, Scheuers Verhalten sei eines Bundesministers "unwürdig".

Koalition: Keine Neuregelung von Share Deals zum 1. Januar 2020

Die große Koalition hat ihre Pläne fallen gelassen, bereits zum 1. Januar 2020 mit verschärften Bestimmungen die Nutzung so genannter "Share Deals" im Immobilienbereich zu erschweren. Die Koalitionsfraktionen hätten nun "die Umsetzung einer effektiven und rechtssicheren Lösung im ersten Halbjahr 2020" vereinbart, erklärten die Finanzsprecher von SPD- und Unions-Fraktion, Lothar Binding und Antje Tillmann.

Maas betont Bedeutung von Kampf gegen IS für Deutschland

Bundesaußenminister Heiko Maas hat für eine Verlängerung des Anti-IS-Mandats der Bundeswehr plädiert. Der Kampf gegen den Islamischen Staat helfe den Menschen vor Ort. Aber er sei auch bedeutsam für die Sicherheit Deutschlands, sagte der SPD-Politiker.

Koalition von SPD, CDU und Grünen in Brandenburg steht

SPD, CDU und Grüne in Brandenburg haben sich auf die Bildung einer Koalition geeinigt. Der Koalitionsvertrag stehe, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) nach der letzten Verhandlungsrunde.

Bafin hebt Schwellenwert für Directors' Dealings auf 20.000 Euro an

Führungskräfte börsennotierter Unternehmen müssen Eigengeschäfte künftig erst bei einem deutlich höheren Volumen als bisher melden. Wie die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) mitteilte, hebt sie den Schwellenwert für diese sogenannten Directors' Dealings ab 1. Januar 2020 an. So werden Eigengeschäfte erst ab einem Gesamtvolumen von 20.000 Euro innerhalb eines Kalenderjahres meldepflichtig. Bisher lag der Schwellenwert bei 5.000 Euro.

RWI sieht Stahlindustrie im Sog der Industrierezession

Die schwache Konjunktur in der deutschen Industrie lässt nach neuen Berechnungen des Wirtschaftsforschungsinstituts RWI die gesamte Stahlverwendung hierzulande in diesem Jahr um rund 1,8 Millionen Tonnen und damit knapp 5 Prozent zurückgehen. In der Rohstahlerzeugung schlage sich dies in einem Rückgang um voraussichtlich 5,6 Prozent nieder. Im nächsten Jahr werde die deutsche Walz- und Rohstahlerzeugung wohl in etwa stagnieren, schrieb das RWI - Leibniz -Institut für Wirtschaftsforschung in seinem aktuellen "Stahlbericht".

Belgiens Geschäftsklima steigt im Oktober wider Erwarten

Das belgische Geschäftsklima hat sich im Oktober überraschend aufgehellt. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, stieg der Index um 1,1 Punkte auf minus 4,6. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf minus 6,0 prognostiziert, nachdem der Index im Vormonat bei minus 5,7 notiert hatte.

Britischer Premier Johnson fordert Neuwahl am 12. Dezember

Der britische Premierminister Boris Johnson hat eine vorgezogene Parlamentswahl am 12. Dezember gefordert. Wenn das Parlament mehr Zeit verlange, um das von ihm mit der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen "zu studieren", könnten die Abgeordneten diese bekommen - "aber sie müssen einer Parlamentswahl am 12. Dezember zustimmen", sagte Johnson.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gesunken

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 19. Oktober abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 6.000 auf 212.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten 215.000 vorhergesagt.

US-Aufträge für langlebige Güter sinken im September

Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA ist im September gesunken. Wie das US-Handelsministerium berichtete, fielen die Orders gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang von 0,8 Prozent gerechnet. Der Vormonatswert wurde auf plus 0,3 (vorläufig: plus 0,2) Prozent nach oben revidiert.

Markit: US-Wirtschaft gewinnt im Oktober an Fahrt

Das Wachstum in der US-Wirtschaft hat sich im Oktober leicht beschleunigt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 51,2 von 51,0 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

Türkische Notenbank senkt Leitzins um 250 Basispunkte

Die türkische Zentralbank hat ihren Leitzins stärker gesenkt als erwartet. Sie erfüllte damit die Forderungen des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nach einer Wiederbelebung der Kreditvergabe und einer Stimulierung der Wirtschaft inmitten der anhaltenden Drohungen des US-Kongresses, die Türkei für ihre Militäroffensive in Syrien zu bestrafen. Die Zentralbank senkte ihren einwöchigen Repo-Satz um 250 Basispunkte auf 14,00 Prozent. Ökonomen hatten nur eine Senkung um 100 Basispunkte erwartet.

Russland weitet Aktivitäten in Afrika im Atomsektor aus

Russland plant weitere Kooperationen mit afrikanischen Staaten im Atomsektor. Der russische Energiekonzern Rosatom unterzeichnete einen Vorvertrag mit Ruanda über eine Zusammenarbeit beim Bau eines Atomforschungszentrums, wie Rosatom-Chef Alexej Lichatschow sagte. Bereits am Mittwoch hatte der Konzern demnach einen entsprechenden Vertrag mit Äthiopien unterzeichnet mit dem Ziel, ein Hochleistungs-Atomkraftwerk zu bauen. Im russischen Sotschi fand bis Donnerstag der erste Russland-Afrika-Gipfel statt.

+++ Konjunkturdaten

*DJ Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen 12 Monate 70,4 Mrd USD

*DJ Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen Sep 6,3 Mrd USD

*DJ Brasilien Leistungsbilanz Sep Defizit 3,5 Mrd USD (Aug: Defizit 4,3 Mrd USD)

