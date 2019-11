Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

US-Arbeitsmarkt brummt im Oktober trotz GM-Streik

Das US-Jobwachstum hat im Oktober die Erwartungen deutlich übertroffen. Zudem wurden die Zuwächse für die beiden Vormonate kräftig nach oben revidiert. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat 128.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten lediglich einen Zuwachs um 75.000 Jobs erwartet. Trotz des 40-tägigen Streiks bei General Motors (GM) zeigte sich der Jobmarkt damit sehr robust.

US-Bauausgaben im September gestiegen

Die Bauausgaben in den USA haben sich im September erhöht. Wie das US-Handelsministerium mitteilte, stiegen sie saisonbereinigt um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat. Volkswirte hatten eine Zunahme um 0,2 Prozent prognostiziert. Die zunächst für den Vormonat gemeldete Veränderung von plus 0,1 Prozent wurde auf minus 0,3 Prozent revidiert.

Markit: US-Industrie legt im Oktober an Fahrt zu

Die US-Industrie hat im Oktober an Dynamik gewonnen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 51,3 von 51,1 Punkten. Volkswirte hatten allerdings einen etwas höheren Wert von 51,5 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 51,5 ermittelt worden.

ISM: Talfahrt der US-Industrie im Oktober verlangsamt

Die Talfahrt der US-Industrie hat sich im Oktober verlangsamt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 48,3 (Vormonat: 47,8). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten allerdings einen stärkeren Anstieg auf 49,1 prognostiziert.

Red/Rosengren: US-Wirtschaft braucht keine weitere Hilfe

Der Präsident der Federal Reserve von Boston, Eric Rosengren, hat am vergangenen Mittwoch als eines von zwei FOMC-Mitgliedern gegen eine Zinssenkung gestimmt, weil die US-Wirtschaft seiner Ansicht zur Zeit stark ist. Zudem hätten einige globale Gefahren für das Wachstum nachgelassen.

US-Notenbanker stellen sich hinter Fed - Zinspause wohl angemessen

Top-Notenbanker in den USA haben nach der dritten Zinssenkung der Fed die Einschätzung bekräftigt, dass zunächst wohl keine weiteren Zinsschritte anstehen. Die Wirtschaft sei in einer guten Verfassung und die Geldpolitik angemessen, sagte Fed-Gouverneur Richard Clarida laut vorbereitetem Redetext. Die Zinssenkungen der Fed in diesem Jahr seien eine bedeutende Stütze für die Wirtschaft. Das werde aus seiner Sicht auch so bleiben.

UN-Klimakonferenz findet in Madrid statt

Die UN-Klimakonferenz findet in Madrid statt. Diese Entscheidung gab das Klimasekretariat der Vereinten Nationen (UNFCCC) bekannt. Die Konferenz werde wie geplant in der Zeit vom 2. bis 13. Dezember abgehalten, hieß es weiter. Eigentlich war Chile als Gastgeberland für die diesjährige UN-Klimakonferenz vorgesehen.

CDU besteht bei Grundrente auf strenger Bedürftigkeitsprüfung

Im Streit um die Grundrente besteht die Union weiter auf eine wie im Koalitionsvertrag vereinbarte Bedürftigkeitsprüfung. "Verträge sind einzuhalten. Wir wollen in der Unionsfraktion eine gerechte Lösung, die den wirklich Bedürftigen zugutekommt", sagte der CDU-Haushaltspolitiker Eckhardt Rehberg der Bild-Zeitung.

SPD sieht Chancen für baldige Einigung bei der Grundrente

Im Koalitionsstreit um die Grundrente stehen SPD und Union laut der Tageszeitung Bild kurz vor einer Einigung. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagte Bild: "Jetzt ist entscheidend, dass wir uns auch bei der Grundrente einigen - das wird ja jetzt wahrscheinlich." Für seine Partei sei klar: "Die Grundrente darf kein Bürokratiemonster werden, das die Menschen abschreckt. Und es müssen deutlich mehr Menschen davon profitieren, als die Union vorgeschlagen hat. Millionen haben sich die Grundrente hart erarbeitet. Für sie kämpfen wir."

Kretschmann rudert in Debatte um Habecks Kanzlerkandidatur zurück

In der Debatte um eine grüne Kanzlerkandidatur hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sich laut einem Zeitungsbericht korrigiert. "Die Grünen können sich freuen, dass sie zwei Bundesvorsitzende haben, die beide kanzlerkandidatenfähig sind", sagte Kretschmann der Süddeutschen Zeitung.

Ministerium weist Vorwürfe des Rechnungshofs zur Pkw-Maut zurück

Das Bundesverkehrsministerium (BMVI) ist Vorwürfen des Bundesrechnungshofes entgegengetreten, es habe bei der Pkw-Maut gegen Vergabe- und Haushaltsrecht verstoßen. "Das BMVI hat bereits zu dem Berichtsentwurf des Bundesrechnungshofs Stellung genommen und weist die Kritik des Bundesrechnungshofes in sämtlichen Punkten zurück", sagte Ministeriumssprecherin Simone Buser bei einer Pressekonferenz.

Umweltbundesamt fordert Kerosinsteuer

Das Umweltbundesamt hat sich für die Einführung einer Kerosinsteuer ausgesprochen. Als ersten Schritt empfiehlt die Behörde, für innerdeutsche Flüge "zeitnah" einen EU-Mindestenergiesteuersatz von 33 Cent pro Liter zu erheben. Das geht aus einem umfangreichen Konzept für den "Luftverkehr der Zukunft" hervor, das das Umweltbundesamt am kommenden Mittwoch in Berlin vorstellen will und aus dem das Nachrichtenmagazin Der Spiegel vorab berichtet.

Umweltbundesamt warnt vor Recycling-Notstand bei Windrädern

Beim Recycling alter Windenergieanlagen bahnt sich laut einer Studie des Umweltbundesamtes (UBA) ein Engpass an. Während sich die Anlagenbestandteile Beton, Stahl, Kupfer und Aluminium gut verarbeiten ließen, gebe es beim zukünftigen Recycling der Rotorblätter Ungewissheit, teilte die Behörde mit. Ab 2024 fielen bis zu 70.000 Tonnen der faserverstärkten Kunststoffe pro Jahr an.

Brasilien macht Tanker unter griechischer Flagge für Ölpest verantwortlich

Für die katastrophale Ölpest an der Nordostküste Brasiliens haben die Behörden einen Tanker verantwortlich gemacht, der unter griechischer Flagge fährt. Der Öltanker sei der "Hauptverdächtige", das Öl stamme aus Venezuela, erklärte das brasilianische Verteidigungsministerium. Mehr als 2.000 Kilometer Küste werden seit zwei Monaten durch große Ölklumpen verseucht. Bisher hatten die Behörden keinen Verantwortlichen benannt.

