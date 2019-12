ÜBERBLICK am Abend /Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Streiks bei Germanwings vom 30. Dezember bis zum 1. Januar

Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo ruft zu Streiks bei der Lufthansa-Tochtergesellschaft Germanwings auf. In einem Videostatement erklärte die Gewerkschaft, es soll von Montag, 30. Januar ab 0:00 Uhr bis zum Mittwoch, den 1. Januar 24.00 Uhr bei Germanwings gestreikt werden.

Arbeitsminister Heil will das Gründen von Betriebsräten vereinfachen

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will die Gründung von Betriebsräten vereinfachen und ihnen mehr Einfluss geben. "Wir wollen dafür sorgen, dass die Gründung und Wahl von Betriebsräten erleichtert wird", sagte Heil der Düsseldorfer "Rheinischen Post" vom Freitag. "Das vereinfachte Wahlverfahren für alle Betriebe mit fünf bis 100 wahlberechtigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern soll verpflichtend werden", sagte Heil. Bisher liegt die gesetzliche Grenze für das vereinfachte Wahlverfahren bei 50 Mitarbeitern.

BDI: Deutschland und Europa sollten bei KI auf Industrie setzen

Die deutsche Industrie hat die Bundesregierung und die Europäischen Kommission vor einer falschen Schwerpunktsetzung bei der Künstlichen Intelligenz (KI) gewarnt. Iris Plöger, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Deutschen Industire (BDI) forderte, dass sich Deutschland und Europa bei der KI-Förderung nicht verzetteln dürften und sich auf industrielle Anwendungen fokussieren sollten.

Türkei will 2022 fünf E-Auto-Modelle auf den Markt bringen

Die Türkei will ab 2022 mit der Produktion eigener E-Autos beginnen. Das sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan am Freitag bei der Präsentation von Prototypen zweier Modelle in der nordwesttürkischen Stadt Gebze. Die Türkei hat bereits einen bedeutenden Automobilsektor, jedoch keine eigene Automarke. "Wir sind heute Zeugen eines historischen Tages, an dem ein 60 Jahre alter türkischer Traum wahr wird", sagte Erdogan bei der feierlichen Enthüllung der Prototypen. Die Türkei sei nicht nur ein Markt für neue Technologien geworden, sondern auch ein Land, in dem Innovationen "entwickelt, produziert und exportiert" würden.

US-Rohöllagerbestände sind gesunken

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 20. Dezember verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 5,47 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 2,1 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 1,085 Millionen Barrel reduziert. Bei den bereits am Vortag veröffentlichten Daten des privaten American Petroleum Institute (API) war mit 7,9 Millionen Barrel eine Abnahme registriert worden.

