Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Europaparlament kritisiert Negativzins der EZB

Das Europaparlament hat die Europäische Zentralbank (EZB) zu einer Fortsetzung ihrer expansiven Geldpolitik aufgefordert, zugleich aber deren niedrige Leitzinsen kritisiert. In einer Resolution anlässlich der Vorstellung des EZB-Jahresberichts der EZB für 2018 durch Präsidentin Christine Lagarde mahnten die Angeordneten die EZB außerdem, ihr Programm zum Ankauf von Unternehmensanleihen klimagerechter zu gestalten.

EU-Parlament setzt hohe Hürden für Handelsabkommen mit Großbritannien

Das EU-Parlament hat hohe Hürden für seine Zustimmung zu einem künftigen Handelsabkommen mit Großbritannien gesetzt. Es müsse klar sein, dass Großbritannien nach seinem Austritt aus der Gemeinschaft nicht "in den Genuss derselben Vorteile wie ein Mitgliedstaat kommen kann", heißt es in einer Parlamentsentschließung. Eine breite Mehrheit von 543 Abgeordneten stimmte in Straßburg für den Text, 39 stimmten dagegen, 69 enthielten sich.

EU-Parlament gibt endgültig grünes Licht für Freihandelsabkommen mit Vietnam

Das EU-Parlament hat endgültig den Weg für die Ratifizierung des unterzeichneten Freihandelsabkommens mit Vietnam frei gemacht. 401 Abgeordnete stimmten in Straßburg für den Vertrag, 192 stimmten dagegen, 40 enthielten sich. Durch das Abkommen fallen über die nächsten zehn Jahre sukzessive nahezu alle Einfuhrzölle auf Waren zwischen der EU und dem südostasiatischen Land weg.

EU-Parlament stellt sich gegen mehr gesundheitsschädigendes Blei in PVC

Das EU-Parlament hat einen Rechtsakt der EU-Kommission blockiert, der wohl zu mehr gesundheitsschädigendem Blei in PVC-Erzeugnissen geführt hätte. Der Vorschlag aus Brüssel laufe dem Ziel zuwider, "ein hohes Schutzniveau für die menschliche Gesundheit und für die Umwelt sicherzustellen", erklärten die EU-Abgeordneten zur Begründung. Der entsprechende Antrag wurde mit 394 zu 241 Stimmen und 13 Enthaltungen angenommen.

Schäuble: CDU soll Personalentscheidungen erst am Jahresende treffen

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat sich gegen die Festlegung auf einen Kanzlerkandidaten der Union bereits bis zum Sommer ausgesprochen. Die CDU sollte "die Kraft haben", die personellen Fragen "erst Ende des Jahres zu entscheiden", sagte Schäuble der Wochenzeitung Zeit. Nach dem Plan der scheidenden CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer soll bis zum Sommer ein Kanzlerkandidat gefunden werden, der Bundesparteitag im Dezember soll dies bestätigen. Diese Person soll dann auch den Parteivorsitz von ihr übernehmen.

Kramp-Karrenbauer lässt Nato-Unterstellung von Bundeswehr im Irak offen

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hält Gespräche zur Unterstellung der Bundeswehr-Ausbildungsmission im Irak unter Nato-Kommando für verfrüht. Nach Mandatslage sei Deutschland im Rahmen der internationalen Koalition gegen die Dschihadistenmiliz IS vor Ort, sagte Kramp-Karrenbauer bei einem Treffen mit ihren Nato-Kollegen. "Über alles weitere ist noch nicht gesprochen." Dies mache "auch im Moment überhaupt keinen Sinn", solange nicht feststehe, was die irakische Regierung mit Blick auf die Präsenz ausländischer Truppen wolle.

AKK spricht ab kommender Woche mit möglichen Nachfolgern - Kreise

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer führt ab kommender Woche Gespräche mit potenziellen Nachfolgern. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Parteikreisen. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble warnte seine Partei vor zu viel Eile bei der Suche nach einer neuen Führung. Dagegen drängen prominente Vertreter der CSU die Schwesterpartei weiterhin zu einer zügigen Neuaufstellung.

Familienunternehmen verlangen von Scholz steuerliche Verbesserungen

Die deutschen Familienunternehmen haben von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) Steuerregelungen gefordert, die Personengesellschaften entlasten. Ein von der Stiftung Familienunternehmen vorgelegtes Reformmodell zielt laut der Stiftung darauf ab, "Personengesellschaften, die Gewinne einbehalten, nicht länger gegenüber Kapitalgesellschaften schlechter zu stellen". Aus einer Studie der Kölner Steuerrechtlerin Johanna Hey gehe hervor, dass Personenunternehmen im Rahmen der so genannten Thesaurierungsrücklage teilweise erheblich benachteiligt würden.

Salvini muss sich wegen harter Flüchtlingspolitik vor Gericht verantworten

Italiens Ex-Innenminister Matteo Salvini wird sich wegen seiner harter Flüchtlingspolitik vor Gericht verantworten müssen: Der Senat in Rom stimmte mehrheitlich für die Aufhebung der Immunität des Chefs der rechtsradikalen Lega. Er wird von einem Gericht in Catania auf Sizilien des Amtsmissbrauchs und der Freiheitsberaubung beschuldigt. Dem Ex-Minister drohen im Falle einer Verurteilung bis zu 15 Jahre Haft.

Trump legt in Streit um seinen verurteilten Ex-Berater Stone nach

US-Präsident Donald Trump hat im Streit um seinen verurteilten Ex-Berater Roger Stone nachgelegt und erneut die Justiz attackiert. Trump gratulierte seinem Justizminister Bill Barr dafür, in den "vollkommen außer Kontrolle geratenen Fall" eingegriffen zu haben. Die von der Anklage ursprünglich gegen Stone geforderte Haftstrafe von bis zu neun Jahren sei unfair. "Vielleicht Schurken-Staatsanwälte?", schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Marktforscher erwarten Rekordausgaben für Wahlwerbung in den USA

Die Ausgaben für Wahlwerbung dürften in den USA einer Studie zufolge wegen der anstehenden Präsidentschaftswahl einen Rekordwert erreichen. Im Zeitraum 2019/2020 dürften 6,89 Milliarden Dollar (6,31 Milliarden Euro) für Wahlwerbung ausgegeben werden, erklärte das Marktforschungsinstitut eMarketer. Das wäre ein Anstieg von 63 Prozent im Vergleich zu den Wahlen vor vier Jahren. Während das meiste Geld in TV-Werbung fließt, wird das Internet immer wichtiger - und Facebook ist der größte Profiteur.

+++ Konjunkturdaten +++

US-Rohöllagerbestände steigen stärker als erwartet

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 7. Februar 2020 stärker als erwartet erhöht. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) gegenüber der Vorwoche um 7,459 Millionen Barrel. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Anstieg um 2,9 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 3,355 Millionen Barrel erhöht.

DJG/DJN/AFP/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2020 13:00 ET (18:00 GMT)