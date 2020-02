Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Statistisches Bundesamt prüft BIP-"Nowcast" nach 10 Tagen

Das Statistische Bundesamt (Destatis) will erste Schätzungen zur quartalsweisen Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Leistung deutlich beschleunigen. Beginnend mit dem zweiten Quartal will es eine erste Schätzung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) schon 30 (bisher: 45) Tage nach Quartalsende veröffentlichen, also Ende Juli. Parallel dazu prüfen die Statistiker aber im Rahmen einer Machbarkeitsstudie auch, ob eine erste Schätzung ("Nowcast") auf Basis alternativer Daten schon nach zehn Tagen veröffentlicht werden könnte. Das geht aus einem Aufsatz hervor, den Destatis-Mitarbeiter in der Fachzeitschrift Wirtschaft und Statistik veröffentlicht haben.

Thüringer CDU unter Bedingungen für Wahl Lieberknechts zur Ministerpräsidentin

Die CDU in Thüringen ist nur unter Bedingungen dazu bereit, den Vorschlag des ehemaligen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) zur Wahl seiner Vorgängerin Christine Lieberknecht (CDU) zur Übergangsministerpräsidentin mitzutragen. CDU-Landtagsfraktionschef Mike Mohring sagte am Dienstag in Erfurt vor Journalisten, Ramelows Vorschlag greife insgesamt betrachtet zu kurz. Die CDU forderte eine "Regierung des Übergangs", die vollständig besetzt sei und auch den Landeshaushalt für das Jahr 2021 aufsetze.

Auswärtiges Amt bemüht sich um Heimkehr von Deutschen auf "Diamond Princess"

Nach dem Ende der Quarantäne auf dem Kreuzfahrtschiff "Diamond Princess" in Japan sollen nach dem Willen der Bundesregierung auch die Deutschen an Bord möglichst bald heimkehren können. "Wir bemühen uns intensiv darum, den nicht erkrankten und ausreisewilligen deutschen Passagieren der 'Diamond Princess' eine baldige Rückkehr nach Deutschland zu ermöglichen", hieß es am Dienstag aus dem Auswärtigen Amt in Berlin.

Kaufprämie für Elektroautos tritt am Mittwoch in Kraft

Die Kaufprämie für Elektroautos kann ab Mittwoch in Anspruch genommen werden. Die angepasste Förderrichtlinie zum Umweltbonus ist im Bundesanzeiger veröffentlicht worden und tritt morgen in Kraft, teilte das Wirtschaftsministerium in Berlin mit. Käuferinnen und Käufer profitieren dann von erhöhten Fördersätzen für rein elektrische Fahrzeuge und Plug-In-Hybride.

EU genehmigt Forschungsgeld für weniger klimaschädliche Flugzeuge

Die Europäische Kommission hat grünes Licht für die weitere Förderung der zivilen Luftfahrtforschung durch den Bund gegeben. Die Genehmigung nach dem EU-Beihilferecht sei bereits am Mittwoch erteilt worden und gelte bis zum Jahr 2026, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Die Bundesregierung will mit dem Programm erreichen, dass die Treibhausgasemissionen von Flugzeugen insgesamt deutlich sinken.

Russischer Energieminister: Nord Stream 2 kann Wasserstoff liefern

Die russische Regierung rechnet trotz der US-Sanktionen nicht nur mit einer Fertigstellung der Ostseepipeline Nord Stream 2, sondern auch mit einer möglichen Lieferung von Wasserstoff durch die Röhren. Man sei mit Blick auf das Gasprojekt "immer noch optimistisch", sagte der stellvertretende Energieminister Pawel Sorokin, anlässlich der 7. Russland-Konferenz in Berlin. Er bestätigte auch Berichte, wonach Russland sein eigenes Spezialschiff "Akademik Tscherski" für die Verlegung von Gasleitungen in Bewegung gesetzt habe. "Ende dieses Jahres, Anfang des kommenden Jahres sollte das Projekt zum Abschluss kommen." Auf die Frage, ob es möglich sei, durch die traditionellen Röhren Wasserstoff zu liefern, sagte Sorokin: "Es ist in der Tat möglich."

New Yorker Konjunkturindex steigt im Februar überraschend

Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York hat sich im Februar wider Erwarten verstärkt. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts erhöhte sich auf plus 12,9. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang auf plus 4,5 prognostiziert. Im Vormonat hatte der Index bei plus 4,8 gelegen.

Bloomberg nimmt am Mittwoch erstmals an TV-Debatte der US-Demokraten teil

Der demokratische Präsidentschaftsbewerber Michael Bloomberg stellt sich erstmals einer TV-Debatte mit seinen innerparteilichen Rivalen. Der frühere New Yorker Bürgermeister werde an der Diskussionsrunde am Mittwoch in Las Vegas teilnehmen, teilte Bloombergs Wahlkampagne am Dienstag mit. Der Milliardär war erst spät in die demokratischen Vorwahlen eingestiegen - rangiert laut einer neuen Umfrage landesweit aber inzwischen auf dem zweiten Platz hinter Bernie Sanders.

Korruptionsprozess gegen Israels Regierungschef Netanjahu beginnt am 17. März

Der Korruptionsprozess gegen den geschäftsführenden israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu beginnt am 17. März vor einem Gericht in Jerusalem. Die Richterin Rivka Friedman-Feldman werde die Anklageschrift im Beisein Netanjahus verlesen, teilte das israelische Justizministerium am Dienstag mit. Netanjahu steht seit vergangenem Herbst wegen Bestechlichkeit, Betrugs und Untreue unter Anklage.

Unterlegener Kandidat bei afghanischer Präsidentenwahl ruft eigene Regierung aus

Nach der Verkündung des offiziellen Ergebnisses der von Betrugsvorwürfen überschatteten afghanischen Präsidentschaftswahl hat der unterlegene Kandidat, der Regierungschef Abdullah Abdullah, eine eigene Regierung ausgerufen. "Auf der Grundlage sauberer und biometrischer Stimmen ist unser Team der Gewinner, und wir erklären unseren Sieg", sagte Abdullah bei einer Pressekonferenz in Kabul. Wenige Stunden zuvor hatte die Wahlkommission die Wiederwahl von Präsident Aschraf Ghani bestätigt.

