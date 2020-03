Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

BoE senkt Leitzins und erhöht Anleihekäufe

Die Bank of England (BoE) lockert ihre Geldpolitik angesichts der Coronavirus-Pandemie weiter. Wie sie am Donnerstagnachmittag im Ergebnis außerordentlicher Beratungen mitteilte, sinkt die Bank Rate um 15 Basispunkte auf 0,10 Prozent. Darüber hinaus erhöht sich das Volumen der Anleihekäufe um 200 auf 645 Milliarden Pfund. Die zusätzlichen Ankäufe sollen hauptsächlich aus Staatsanleihen bestehen. Diese Beschlüsse fielen ebenso einstimmig wie der, das Volumen des Term Funding Scheme (TFSME) zu erhöhen.

BoE-Gouverneur Bailey mag keine negativen Zinsen

Die Bank of England (BoE) hat nach den Worten ihres Gouverneurs Andrew Bailey auch nach der überraschenden Lockerung von Donnerstag noch "Munition". Bailey sagte nach der Sitzung des geldpolitischen Rats, die BoE sei in der Lage, sich geldpolitischen Spielraum zu schaffen. Er sei aber kein Freund negativer Zinsen.

USA erwägen Einmischung in Ölpreisstreit der Saudis mit Russland - Kreise

Die USA wollen sich nach Aussagen informierter Personen in den Ölpreisstreit zwischen Saudi-Arabien und Russland einmischen, um den Ölmarkt zu stabilisieren. Nach ihrer Aussage will die Trump-Administration Saudi-Arabien zu einer Kürzung der Ölförderung bewegen und zugleich Russland Sanktionen androhen. Urheber dieser Initiative sei die US-Öl-Lobby, da dutzende Ölfirmen vor der Pleite stünden.

Weidmann und Knot gegen Anhebung von Kaufobergrenzen - Agentur

Jens Weidmann und der Niederländer Klaas Knot haben sich laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters bei Beratungen des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) in der Nacht zum Donnerstag gegen die Zusage ausgesprochen, bei den erhöhten Anleihekäufen notfalls selbst gesetzte Obergrenzen zu überschreiten. Wie die Agentur unter Berufung auf drei namentlich nicht genannte Teilnehmer der Telefonkonferenz berichtet, war "eine Handvoll" Teilnehmer dagegen.

Philly-Fed-Index fällt im März unerwartet deutlich

Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im März deutlicher als erwartet verschlechtert. Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia sank auf minus 12,7 (Februar: plus 36,7) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Indexstand von plus 9,0 prognostiziert.

US-Leistungsbilanzdefizit sinkt im 4. Quartal wie erwartet

Das US-Leistungsbilanzdefizit hat sich im vierten Quartal 2019 wie erwartet verringert. Nach Mitteilung des Bureau of Economic Analyses betrug es 109,82 Milliarden US-Dollar, nachdem es im dritten Quartal bei revidiert 125,38 (vorläufig: 124,09) Milliarden Dollar gelegen hatte. Volkswirte hatten mit 110,00 Milliarden Dollar gerechnet.

Deutlich mehr Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe als erwartet

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat sich in der Woche zum 14. März 2020 weitaus deutlicher als erwartet erhöht. Im Vergleich zur Vorwoche stieg sie auf saisonbereinigter Basis um 70.000 auf 281.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf lediglich 220.000 vorhergesagt.

Fed eröffnet Swap-Linien mit neun weiteren Zentralbanken

Die US-Notenbank hat Swap-Kreditlinien mit Zentralbanken von neun weiteren Ländern eröffnet. Nach Mitteilung der Federal Reserve handelt es sich dabei um Australien, Brasilien, Südkorea, Mexiko, Singapur und Schweden, mit denen Swap-Linien über 60 Milliarden US-Dollar vereinbart wurden. Linien von 30 Milliarden Dollar erhalten Dänemark, Norwegen und Neuseeland.

Südafrikas Zentralbank lockert Geldpolitik

Südafrikas Zentralbank hat ihre Geldpolitik gelockert. Der geldpolitische Rat stimmte am Donnerstag einstimmig für eine Senkung des Leitzinses um 100 Basispunkte auf 5,25 Prozent, wie die Zentralbank mitteilte.

US-Finanzminister Mnuchin will Schecks für Haushalte

US-Finanzminister Steven Mnuchin hat sich in einem Fernsehinterview dafür ausgesprochen, private Haushalte mit Schecks zu unterstützen. Mnuchin sagte in einem Interview mit Fox Business, er wolle, dass der Kongress "für die meisten Erwachsenen" 1.000 US-Dollar und für Kinder 500 bewillige. Einige Wochen später könnten dann die nächsten Schecks folgen. Unternehmen könnten Darlehen erhalten.

USA lassen Malaria-Mittel als Medikament gegen Coronavirus zu

Die USA lassen ein herkömmliches Malaria-Mittel als Medikament gegen Coronavirus-Erkrankungen zu. US-Präsident Donald Trump sagte am Donnerstag im Weißen Haus, die Medikamentenbehörde FDA habe die Arznei Chloroquine zur Behandlung von Coronavirus-Patienten zugelassen. Das Medikament solle bald gegen Rezept ausgegeben werden.

Regierung erwartet mehr als zwei Millionen Kurzarbeiter - Zeitung

Die Bundesregierung rechnet für das laufende Jahr mit knapp 2,2 Millionen Kurzarbeitern. Das geht laut einem Bericht des Handelsblatts aus der Verordnung des Bundesarbeitsministeriums hervor, mit der die am Freitag beschlossenen erweiterten Regeln zur Kurzarbeit umgesetzt werden sollen.

Familienunternehmen wollen Zahlungsunfähigkeit als Insolvenzkriterium

Die Familienunternehmen fordern von der Politik, dass bei den geplanten Änderungen des Insolvenzrechts wegen der Corona-Krise die Zahlungsunfähigkeit und nicht die Überschuldung als Insolvenzkriterium herangezogen werden sollte.

Laschet: Schaffen NRW-Rettungsschirm in Höhe von 25 Mrd Euro

Nordrhein-Westfalen spannt zur Milderung der Folgen der Corona-Krise für die Unternehmen einen "NRW-Rettungsschirm in Höhe von 25 Milliarden Euro". Das gab Ministerpräsident Armin Laschet bei einer Pressekonferenz in Düsseldorf bekannt. Dies sei das größte Programm der Landesgeschichte. Kein Unternehmen solle wegen der Krise die Existenz verlieren.

Laschet ruft Bürger zu Disziplin in Corona-Krise auf

In der Debatte über mögliche Ausgangssperren hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die Bürger erneut mit Nachdruck dazu aufgerufen, in der Corona-Krise den bereits geltenden behördlichen Auflagen Folge zu leisten. Wenn jeder sich an die Vorgaben halte, "dann haben wir die Chance, das zu vermeiden", sagte Laschet am Donnerstag vor Journalisten in Düsseldorf.

Bundeswehr will in Corona-Krise auch Reservisten mobilisieren

Die Bundeswehr stellt sich darauf ein, in der Corona-Krise umfassende Hilfs- und Unterstützungsleistungen zur Verfügung zu stellen. Dafür würden die Streitkräfte auch Reservisten mobilisieren, kündigte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer am Donnerstag in Berlin an. Dies gelte zunächst vor allem für den Sanitätsdienst, grundsätzlich aber auch für andere Bereiche.

Brexit-Chefunterhändler der EU positiv auf Corona getestet

Der Chefunterhändler der EU für die künftigen Beziehungen zu Großbritannien, Michel Barnier, ist nach eigenen Angaben positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. "Mir geht es den Umständen entsprechend gut", sagte der 69-jährige Franzose am Donnerstag in einer Videobotschaft auf Twitter. Er befinde sich unter strenger Quarantäne bei sich zu Hause.

Studie: Sterberate durch Coronavirus in Wuhan bei 1,4 Prozent

Im Ausgangspunkt der Coronavirus-Pandemie, der zentralchinesischen Metropole Wuhan, sind laut einer neuen Studie 1,4 Prozent aller Infektionsfälle mit dem neuartigen Coronavirus tödlich verlaufen. Die am Donnerstag in der Fachzeitschrift Nature Medicine veröffentlichte Studie chinesischer Wissenschaftler geht damit von einer deutlich niedrigeren Sterblichkeit aus als die Weltgesundheitsorganisation WHO, die bislang eine Mortalität durch das Coronavirus von 3,4 Prozent angenommen hat.

Frankreich sperrt alle Mittelmeer-Strände

Frankreich sperrt im Kampf gegen das Coronavirus alle Mittelmeer-Strände. Auch die Insel Korsika ist betroffen, wie die Präfekten der südfranzösischen Verwaltungsregionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, Okzitanien und Korsika am Donnerstag mitteilten. Trotz der geltenden Ausgangssperre hielten sich immer noch zu viele Menschen auf den Stränden auf, kritisierten sie.

Zahl der Corona-Toten in Spanien steigt um fast 30 Prozent

In Spanien ist die Zahl der Toten durch die Coronavirus-Pandemie binnen 24 Stunden drastisch gestiegen. Sie erhöhte sich um fast 30 Prozent auf 767, wie das Gesundheitsministerium in Madrid am Donnerstag mitteilte. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen wuchs um rund 25 Prozent auf 17.147.

Index der nachlaufenden Indikatoren Feb +0,4% gg Vm

Index der gleichlaufenden Indikatoren Feb +0,3% gegen Vormonat

Index der Frühindikatoren Feb +0,1% gegen Vormonat

