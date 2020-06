Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Scholz plant mit rund 210 Milliarden Euro neuen Schulden - Zeitung

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) plant in diesem Jahr mit einer Nettokreditaufnahme von rund 210 Milliarden Euro. So werde sich das Volumen des geplanten zweiten Nachtragshaushalts auf rund 50 Milliarden Euro belaufen. Dies erfuhr das Handelsblatt aus Regierungskreisen. Das Bundesfinanzministerium wollte sich nicht zu dem Bericht äußern. Man befinde sich derzeit im Aufstellungsverfahren und werde den Nachtragshaushalt zeitnah vorlegen, so das Ministerium.

Merkel drängt China zur weiteren Marktöffnung

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Donnerstag Chinas Ministerpräsidenten Li Keqiang zu weiteren Schritten beim chinesischen Marktzugang gedrängt und die Bedeutung eines regelbasierten Welthandels betont.

Die beiden Regierungschefs sowie Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sprachen am Donnerstag in einer Videokonferenz. Darin kam die Zusammenarbeit bei der Bewältigung der Covid-19 Pandemie, wirtschaftliche Frage soweit der deutsch-chinesische Menschenrechtsdialog und die Situation in Hongkong zur Sprache, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert.

Deutsche Corona-Warn-App kostet rund 20 Millionen Euro

Für die Entwicklung der Corona-Warn-App gibt der deutsche Staat ungefähr 20 Millionen Euro aus. Hinzu kommen nach dem Start der Anwendung etwa 2,5 bis 3,5 Millionen Euro im Monat an Betriebskosten, wie am Donnerstag aus Regierungskreisen verlautete.

DIHK lehnt weitere Solarförderung ab

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat sich zur geplanten Verlängerung der Solarförderung kritisch geäußert. Die erneuerbaren Energien sollten "rasch in den Wettbewerb überführt und ihnen eine Perspektive im Markt eröffnet werden", heißt es in einer Stellungnahme des Verbandes zu einer für Montag angesetzten Expertenanhörung im Bundestags-Wirtschaftsausschuss. Die geplante Abschaffung des Solardeckels, mit dem die Ausbauförderung bei maximal 52 Gigawatt installierter Leistung bislang begrenzt wurde, erreiche dies jedoch nicht.

PIK-Klimaforscher fordern Preiskorridor im EU-Emissionshandel

Vor einer Anhörung zum Kohleausstieg im Bundestags-Umweltausschuss hat das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) auf eine Änderung im europäischen Emissionshandel gedrängt. In dem EU-Zertifikatesystem sollte kein flexibler Marktpreis für Verschmutzungsrechte gelten, sondern ein Preiskorridor, sagte der PIK-Forscher Michael Pahle im Gespräch mit Dow Jones News. "Dafür sollte sich Deutschland im Rahmen des EU-Ratsvorsitzes einsetzen", so der Leiter der Institutsarbeitsgruppe Klima- und Energiepolitik, der bei der Expertenanhörung am Montag ab 14 Uhr geladen ist.

Centeno: Neuer Eurogruppen-Chef ab dem 12. Juli im Amt

Der scheidende Eurogruppen-Chef Mario Centeno hat das Rennen um seine Nachfolge eröffnet. Er werde die Euro-Finanzminister am Donnerstag über das Verfahren für die Wahl des nächsten Eurogruppen-Präsidenten informieren, sagte der Portugiese vor einer Video-Konferenz des Gremiums. "Mein Mandat endet am 12. Juli. Von diesem Tag an wird es einen neuen Präsident der Eurogruppe geben."

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gesunken

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 6. Juni abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 355.000 auf 1.542.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 1.595.000 vorhergesagt.

US-Erzeugerpreise im Mai überraschend gestiegen

In den USA haben die Preise auf vorgelagerte Ebene überraschend zugelegt. Im Mai stiegen die Erzeugerpreise um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einer stabilen Preisentwicklung gerechnet. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, sanken die Erzeugerpreise in der Kernrate - ohne die volatilen Preise für Nahrungsmittel und Energie - verglichen mit dem Vormonat um 0,1 Prozent, wie von Ökonomen prognostiziert. Für den Vormonat wurde der vorläufige Rückgang um 1,3 Prozent bestätigt. In der Kernrate waren die Preise im April um 0,3 Prozent gesunken.

Trump droht Vertretern von Internationalem Strafgerichtshof Sanktionen an

US-Präsident Donald Trump hat im Streit um mögliche Ermittlungen gegen US-Soldaten die Gangart gegen den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) drastisch verschärft: Trump drohte Vertretern des Tribunals am Donnerstag Wirtschaftssanktionen an, sollten sie gegen Angehörige der US-Streitkräfte ermitteln. Hintergrund ist eine Untersuchung zu möglichen Kriegsverbrechen in Afghanistan, die sich auch gegen US-Soldaten richten könnte. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell zeigte sich "ernsthaft besorgt".

