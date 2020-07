Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Merkel: Europa steht vor nicht gekannter Situation wirtschaftlichen Einbruchs

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat im Europaparlament eine Einigung auf europäische Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise angemahnt und dazu eine enge Zusammenarbeit mit den Abgeordneten angekündigt. "Wir stehen vor einer nicht gekannten Situation des wirtschaftlichen Einbruchs, der Sorge um Arbeitsplätze, und hierauf muss die richtige Antwort gefunden werden", sagte Merkel bei einem Statement nach ihrem Eintreffen im Parlamentsgebäude in Brüssel.

Merkel dringt auf Übereinkunft zu EU-Aufbaufonds noch diesen Sommer

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat im Europaparlament die schnelle Vereinbarung eines europäischen Wiederaufbaufonds angemahnt und die Abgeordneten um ihre Unterstützung gebeten. "Unser gemeinsames Ziel ist es, eine möglichst rasche Einigung zu finden", sagte Merkel bei der Vorstellung der Schwerpunkte der deutschen Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union (EU). "Wir dürfen keine Zeit verlieren."

Merkel sieht Populismus durch Corona-Pandemie bloßgestellt

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht den Populismus durch die Corona-Pandemie bloßgestellt. "Mit Lüge und Desinformation lässt sich die Pandemie nicht bekämpfen, genauso wenig mit Hass und Hetze", sagte Merkel am Mittwoch im EU-Parlament in Brüssel. "Dem faktenleugnenden Populismus werden seine Grenzen aufgezeigt."

Merkel will Konferenz zur Zukunft Europas anstoßen

Die deutsche Ratspräsidentschaft plant eine Konferenz zur Zukunft Europas. "Ich plädiere für eine Konferenz, die sich auf wenige Themen konzentriert und mit konkreten Ergebnissen aufwartet", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) anlässlich ihrer Rede vor dem Europäischen Parlament in Brüssel. Dazu habe sie bereits mit EU-Parlamentspräsident David Sassoli gesprochen.

Merkel nennt Fortschritte in Brexit-Gesprächen "übersichtlich"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Kritik an den Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union geübt. Die Fortschritte seien bisher "übersichtlich", sagte sie während ihrer Rede vor dem Europaparlament in Brüssel, in der sie die Ziele der deutschen Ratspräsidentschaft vorstellte. Es sei mit Großbritannien vereinbart worden, die Brexit-Verhandlungen zu beschleunigen.

Altmaier rechnet ab Oktober wieder mit Wachstum

Die Bundesregierung rechnet mit einer Konjunkturerholung bereits im Herbst. Ab der zweiten Jahreshälfte ab Oktober/November werde Deutschland "tatsächlich wieder Wirtschaftswachstum im Vergleich zu den Vormonaten erleben", sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Berlin. "Das ist ein Licht am Ende des Tunnels." Allerdings werde das Wachstum nicht gleichmäßig über alle Branchen und Unternehmen verteilt entstehen.

Michel sieht weiterhin viel Skepsis aus EU-Hauptstädten zu Corona-Hilfsplan

Nach Einschätzung von EU-Ratspräsident Charles Michel sind einige Mitgliedstaaten gegenüber dem vorgeschlagenen Corona-Hilfsplan weiterhin sehr skeptisch. Die Idee, dass die EU-Kommission Schulden aufnehmen soll, um den Mitgliedstaaten Hilfen als nicht rückzahlbare Zuschüsse auszuzahlen, "ist für einige Mitgliedstaaten immer noch schwierig, sogar sehr schwierig zu akzeptieren", sagte Michel im EU-Parlament in Brüssel.

Britische Regierung will Wirtschaft mit 30 Milliarden Pfund ankurbeln

Die britische Regierung hat ein weiteres Konjunkturpaket in Höhe von 30 Milliarden Pfund zur Ankurbelung der durch die Corona-Pandemie geschwächten Wirtschaft angekündigt. Im Fokus stünden dabei die Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit und die Sicherung von Arbeitsplätzen, sagte Finanzminister Rishi Sunak am Mittwoch im Parlament.

US-Rohöllagerbestände steigen überraschend

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 3. Juli überraschend ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 5,654 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 2,8 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 7,195 Millionen Barrel reduziert.

China und USA belegen sich gegenseitig mit Visabeschränkungen wegen Tibet-Politik

Im Streit um die Tibet-Politik Pekings haben die USA und China sich gegenseitig mit Visabeschränkungen belegt. Die chinesische Regierung kündigte am Mittwoch an, entsprechende Maßnahmen gegen US-Bürger zu verhängen, die sich in Tibet-bezogenen Fragen "schlecht benehmen". Der Schritt gilt als Antwort auf die am Tag zuvor von US-Außenminister Mike Pompeo verhängten Visabeschränkungen gegen chinesische Beamte, die Einreisen von US-Bürgern nach Tibet verhindern.

Iran will Ausbau syrischer Luftabwehr unterstützen

Der Iran will seinen Verbündeten Syrien beim Ausbau seiner Luftabwehr unterstützen. Das Vorhaben sei Teil eines Abkommens zur militärischen Zusammenarbeit beider Länder, berichtete das iranische Staatsfernsehen am Mittwoch. Die Vereinbarung sei vom iranischen Generalstabschef Mohammed Bagheri und Syriens Verteidigungsminister Ali Ajub in Damaskus unterzeichnet worden.

Merkel sieht weiteren Diskussionsbedarf zu Studie über Rassismus bei Polizei

Im Streit um eine Studie über Rassismus in der Polizei sieht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) weiteren Diskussionsbedarf - trotz der definitiven Absage von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Über die Studie werde "demnächst" in der Sitzung des Kabinettsausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus beraten, kündigte Vizeregierungssprecherin Martina Fietz am Mittwoch in Berlin an. "Der Diskussionsprozess wird fortgesetzt in dieser Sitzung."

Bundesregierung setzt Kommission zur Zukunft der Landwirtschaft ein

Die Bundesregierung bringt Landwirte, Verbrauchervertreter und Umweltschützer an einen Tisch: Das Kabinett setzte am Mittwoch die sogenannte "Zukunftskommission Landwirtschaft" ein, die Landwirtschaft besser mit ökologischen und sozialen Interessen in Einklang bringen soll.

Studie: Auch milder Covid-19-Verlauf kann zu Gehirnschäden führen

Auch milde Verläufe von Covid-19 können laut einer Studie bei den Erkrankten zu ernsthaften Gehirnschäden führen. Ihrer Untersuchung zufolge komme es häufiger als bisher vermutet zu tendenziell tödlichen Komplikationen, darunter Fieberwahn, Nervenschäden und Schlaganfälle, erklärte ein Ärzteteam aus London am Mittwoch.

Studie: Alpen verlieren seit Jahrtausendwende 17 Prozent ihres Eises

Die Alpen haben seit der Jahrtausendwende rund 17 Prozent ihres gesamten Eisvorkommens verloren - mehr als siebenmal so viel wie der Starnberger See Wasser hat. Dies fand ein Forschungsteam der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg heraus, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Mittwoch mitteilte.

Mehr als 3 Millionen bestätigte Coronavirus-Fälle in den USA

In den USA hat die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen die symbolische Schwelle von 3 Millionen überschritten. Das sagte Vizepräsident Mike Pence am Mittwoch in Washington. Bislang seien mehr als 39 Millionen US-Bürger auf das neuartige Coronavirus getestet worden. In mehr als 3 Millionen Fällen sei der Test positiv ausgefallen.

Supreme Court entscheidet Donnerstag über Trumps Finanzunterlagen

Der Oberste Gerichtshof der USA wird am Donnerstag seine mit Spannung erwarteten Urteile zum Streit über bisher zurückgehaltene Finanzunterlagen von Präsident Donald Trump veröffentlichen. Das kündigte der Supreme Court in Washington am Mittwoch an. Vier Monate vor der Präsidentschaftswahl haben die Entscheidungen große politische Sprengkraft und betreffen auch die Deutsche Bank.

US-Unis Harvard und MIT klagen gegen Ausweisung ausländischer Studenten

Die US-Eliteuniversitäten Harvard und Massachusetts Institute of Technology (MIT) gehen juristisch gegen die drohende Ausweisung ausländischer Studenten vor, die wegen der Coronavirus-Pandemie nur an Online-Kursen teilnehmen können. Die beiden Hochschulen reichten am Mittwoch Klage gegen das Heimatschutzministerium und die Einwanderungsbehörde ICE ein. Sie verlangen, dass die Regeländerung zu internationalen Studenten für ungültig erklärt wird.

+++ Konjunkturdaten +++

BRASILIEN

Einzelhandelsumsatz Mai +13,9% gg Vm; -7,2% gg Vj

