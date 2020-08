Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Auftragseingang der US-Industrie im Juni stärker als erwartet

Der Auftragseingang der US-Industrie hat sich im Juni um 6,2 Prozent gegenüber dem Vormonat erhöht und damit deutlicher als von Volkswirten mit 4,9 Prozent erwartet. Für den Vormonat ergab sich ein nach unten revidiertes Plus von 7,7 Prozent, wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte. Vorläufig war eine Zunahme von 8,0 Prozent berichtet worden. Beim Bestelleingang für langlebige Wirtschaftsgüter meldete das Ministerium für Juni ein Anstieg von 7,6 Prozent nach vorläufig plus 7,3 Prozent.

Rund ein Drittel weniger offene Stellen

Infolge der Corona-Krise gibt es in Deutschland fast eine halbe Million weniger freie Jobs. Im zweiten Quartal sank die Zahl der offenen Stellen bundesweit um 496.000 auf 893.000, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) mitteilte. Das entspricht einem Rückgang von 35,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Gegenüber dem ersten Quartal 2020 ging die Zahl der offenen Stellen um 191.000 oder 17,6 Prozent zurück.

Bundesregierung hebt Reisewarnung für vier türkische Küstenprovinzen auf

Die Bundesregierung hebt die Reisewarnung für die vier türkischen Küstenprovinzen Antalya, Izmir, Aydin und Mugla mit sofortiger Wirkung auf. Das teilte Vizeregierungssprecherin Ulrike Demmer am Dienstag in Berlin mit. Grundlage ist demnach eine Vereinbarung mit der türkischen Regierung über sicheren Reiseverkehr in der Corona-Pandemie, die allerdings auch Auflagen enthält, darunter Pflicht-Tests für Reisende vor der Rückkehr.

Bund stellt 50 Millionen für E-Mobilität im Mittelstand bereit

Handwerksbetriebe können für die Beschaffung von Elektro-Nutzfahrzeugen staatliche Förderung erhalten. In diesem Jahr stehen dafür 50 Millionen Euro zur Verfügung, teilte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mit. Die Mittel sollen noch bis zum Jahresende bewilligt werden. Ziel des Aufrufs sind auch handwerksähnliche sowie klein- und mittelständische Unternehmen, die zeitnah ihre konventionelle Flotte auf E-Fahrzeuge umstellen wollen.

Britische Regierung fürchtet Medikamenten-Engpass nach Brexit

Die britische Regierung hat Arzneimittelhändler mit Blick auf den Brexit aufgefordert, ausreichende Medikamentenvorräte anzulegen. Die Unternehmen sollten Lagerbestände für sechs Wochen anlegen und sich auf mögliche Lieferstörungen an wichtigen Häfen wie Dover vorbereiten, hieß es in einem Brief des britischen Gesundheitsministeriums. Schon jetzt stünden die weltweiten Lieferketten durch die Corona-Pandemie unter "erheblichem Druck".

Argentinien einigt sich mit Gläubigern auf Umschuldung

Kurz vor Ablauf einer Frist hat sich das von Zahlungsunfähigkeit bedrohte Argentinien mit seinen Gläubigern auf eine Umschuldung geeinigt. Mit den drei Gläubigergruppen sei eine Vereinbarung zur Umschuldung von 66 Milliarden Dollar erzielt worden, teilte das Wirtschaftsministerium des Landes mit. Das Ministerium sprach von einer "bedeutenden Erleichterung" für das hochverschuldete Argentinien.

Brasilien Industrieproduktion Juni +8,9% gg Vormonat - IBGE

Brasilien Industrieproduktion Juni -9,0% gg Vorjahr - IBGE

