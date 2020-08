Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wirtschaftsindex der Chicago-Fed fällt im Juli

Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im Juli abgeschwächt - nach einer deutlichen Erholung im Mai und Juni. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) fiel auf einen Stand von plus 1,18, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Für den Juni wurde der Indexstand auf plus 5,33 von zunächst plus 2,61 revidiert. Im April war der Index wegen der Pandemie auf den niedrigsten Stand aller Zeiten eingebrochen, erholte sich jedoch im Mai und Juni stark, als die Einschränkungen zur Eindämmung des Virus nachließen.

Chef der Wirtschaftsweisen warnt vor Verlängerung der Kurzarbeit

Der Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Lars Feld, hat die Pläne der Bundesregierung kritisiert, das Kurzarbeitergeld wegen der Corona-Krise auf bis zu 24 Monate zu verlängern. "Es besteht die Gefahr, dass der Strukturwandel in Teilen der Wirtschaft damit verschleppt wird", sagte Feld dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Energiewirtschaft macht Druck bei EEG-Reform

Energiewirtschaft und Windanlagenbetreiber haben die Bundesregierung zu mehr Tempo bei der Überarbeitung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) gemahnt. "Um die Klimaziele zu erreichen, brauchen wir endlich einen Fahrplan für den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien, insbesondere die Festlegung technologiespezifischer Ausbaupfade", erklärte die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, Kerstin Andreae.

17 EU-Länder beantragen europäisches Kurzarbeitergeld

In der Corona-Krise haben 17 der 27 EU-Mitgliedstaaten europäische Unterstützung bei der Finanzierung von Kurzarbeit beantragt. Die EU-Kommission legte einen Vorschlag für die Auszahlung von Krediten in Höhe von 81,4 Milliarden Euro vor, die zunächst an 15 Mitgliedstaaten gehen sollen. Zudem haben demnach Portugal und Ungarn Anträge gestellt, die noch bearbeitet werden.

EZB: QE-Anleihebestände steigen in Vorwoche um 19,179 Mrd Euro

Der Bestand an Wertpapieren, die die Zentralbanken des Eurosystems im Rahmen der Ankaufprogramme APP und PEPP halten, hat sich in der Woche zum 21. August 2020 mit stetigem Tempo erhöht. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) nahm er um 19,179 Milliarden Euro auf 3.297,367 (Vorwoche: 3.278,188) Milliarden zu. In der Vorwoche hatte er sich um 19,926 Milliarden Euro ausgeweitet.

Maschinenbauer drängen auf Mercosur-Abkommen

Die deutschen Maschinenbauer haben sich angesichts der Zweifel von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an Mercosur erneut für einen Abschluss des EU-Südamerika-Handelsabkommens ausgesprochen. "Das Mercosur-Abkommen muss kommen", forderte der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Thilo Brodtmann. Denn nur das Abkommen werde es der EU ermöglichen, bei der Abholzung des Regenwalds politischen Druck auf den brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro aufzubauen.

Wirtschaftsministerium berät Krisenausweg mit Einzelhandel

Angesichts der anhaltenden Schwierigkeiten im Einzelhandel setzt die Bundesregierung den Dialog mit der Branche fort. Dazu hat Mittelstandsbeauftragter Thomas Bareiß (CDU) mit dem Präsidenten des Handelsverbands Deutschland (HDE), Josef Sanktjohanser, und Geschäftsführer Stefan Genth gesprochen, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte. "Jetzt geht es auch darum, wie der Einzelhandel mittel- und langfristig widerstandsfähiger wird", erklärte Bareiß. Die Branche müsse mit Blick auf die Digitalisierung und den Strukturwandel "fit für die Zukunft" gemacht werden.

Regelungen bei Corona-Tests für Reiserückkehrer auf dem Prüfstand

Auf Reiserückkehrer könnten bei den Corona-Tests nach der Urlaubszeit Neuregelungen zukommen. Die Gesundheitsminister von Bund und Länder wollten am Montagnachmittag über einen Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) beraten, der wieder stärker auf eine Quarantänepflicht setzt. Vor einem Treffen der Regierungschefs der Bundesländer mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag kommen derweil unterschiedliche Signale aus den Ländern.

Unions-Energiepolitiker für leichtere Ökostrom-Eigenversorgung

Die Energiepolitiker der Unionsfraktion wollen Betreibern von Erneuerbaren-Anlagen die Versorgung mit dem eigenen Ökostrom erleichtern. "Die Eigenstromnutzung soll in allen Bereichen gestärkt werden", heißt es in einem Positionspapier zur geplanten Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), in das Dow Jones Newswires Einblick hatte. "Wir müssen den Ausbau in dem Bereich forcieren", sagte einer der vier Verfasser des Papiers, der CDU-Abgeordnete Mark Helfrich, der neben Peter Bleser (CDU), Andreas Lenz (CSU) und Carsten Müller (CDU) zu den Energieberichterstattern der Fraktion im zuständigen Wirtschaftsausschuss des Bundestags gehört.

US-Polizisten schießen Schwarzem mehrfach in den Rücken

Ein neuer Fall von Polizeigewalt gegen einen Schwarzen in den USA hat Empörung und Proteste ausgelöst. Ein Video zeigt, wie Polizisten im US-Bundesstaat Wisconsin am Sonntag den Afroamerikaner Jacob Blake aus kurzer Distanz mit mehreren Schüssen in den Rücken schwer verletzten. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf. Erst vor drei Monaten hatte der Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz zu landesweiten Protesten geführt.

Republikanern küren Trump zum Präsidentschaftskandidaten

Die US-Republikaner haben Donald Trump offiziell zu ihrem Präsidentschaftskandidaten gekürt. Beim Nominierungsparteitag der Republikaner in Charlotte im Bundesstaat North Carolina stimmten die Delegierten am Montag wie erwartet für eine erneute Kandidatur des Amtsinhabers. Trump wird damit bei der Präsidentschaftswahl am 3. November für eine zweite Amtszeit kandidieren.

Befunde weisen auf Vergiftung Nawalnys hin

Die Berliner Charité geht von einer Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny aus. Die klinischen Befunde deuteten "auf eine Intoxikation durch eine Substanz aus der Wirkstoffgruppe der Cholinesterase-Hemmer" hin, wobei die konkrete Substanz bislang nicht bekannt sei, erklärte die Klinik am Montag in Berlin. "Der Ausgang der Erkrankung bleibt unsicher und Spätfolgen, insbesondere im Bereich des Nervensystems, können zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden."

