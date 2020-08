Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Aufträge für langlebige Güter steigen im Juli sehr kräftig

Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA ist im Juli überraschend stark gestiegen. Wie das US-Handelsministerium berichtete, legten die Orders gegenüber dem Vormonat um 11,2 Prozent zu. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg von 5,0 Prozent gerechnet. Der Zuwachs im Juni wurde auf 7,7 (vorläufig: 7,6) Prozent leicht nach oben revidiert.

EZB-Direktorin: Umkehrzins ist noch nicht erreicht

Die Europäische Zentralbank (EZB) geht nach den Worten von EZB-Direktorin Isabel Schnabel weiterhin davon aus, dass die negativen Auswirkungen des negativen Einlagenzinses für die Gewinne und die Risikoneigung der Banken beherrschbar sind. Schnabel sagte beim 35. Kongress der European Economic Association laut veröffentlichtem Redetext allerdings auch, dass der EZB durchaus das Risiko bewusst sei, dass anhaltend negative Zinsen dazu führen könnten, dass Banken nicht mehr, sondern weniger Kredite an die Realwirtschaft vergeben. Derzeit sei dieses Zinsniveau aber noch nicht erreicht.

IW warnt vor Risiken und Fehlanreizen durch Kurzarbeits-Verlängerung

Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) fürchtet negative Auswirkungen des Beschlusses der Koalition, die Regelung zum Kurzarbeitergeld zu verlängern. "Zwar kommt die Diskussion zur rechten Zeit, allerdings bringt der Beschluss erhebliche Risiken und Fehlanreize mit sich", erklärte IW-Arbeitsmarktexperte Oliver Stettes.

Regierung verlängert Reisewarnung für Drittstaaten bis Mitte September

Die Bundesregierung hat ihre Reisewarnung für nicht notwendige touristische Reisen in Drittstaaten bis zum 14. September verlängert. Die am 10. Juni bis Ende August beschlossene Reisewarnung für Staaten außerhalb der EU, der Schengen-assoziierten Staaten und Großbritanniens blieben nun bis einschließlich 14. September bestehen, sagte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer bei einer Pressekonferenz in Berlin. Einen entsprechenden Beschluss habe das Kabinett getroffen.

Kritik an deutscher Reisewarnung für Südfrankreich

An der deutschen Reisewarnung für Südfrankreich gibt es Kritik: Der Tourismusverband der Region Provence-Alpes-Côte d'Azur bezeichnete die deutsche Reisewarnung für das Gebiet am Mittwoch als "heftig" und "ungerecht". Nach Deutschland stufte auch Belgien die französische Hauptstadt Paris als Risikogebiet ein.

Thunberg: Merkel braucht bei Klimaschutz "politischen Druck"

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg fordert mehr Druck aus der Bevölkerung auf Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), um diese zu größeren Anstrengungen beim Klimaschutz zu bewegen. "Ganz offensichtlich braucht Angela Merkel die Unterstützung der Bevölkerung, sie braucht politischen Druck, sonst wird sie keine unbequemen Entscheidungen treffen", sagte Thunberg der "Zeit".

Kroatien meldet Rekord bei Corona-Neuinfektionen

In Kroatien haben die Behörden einen Rekord bei den Neuansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. Am Mittwoch wurden 358 neue Infektionsfälle verzeichnet - so viele wie noch nie. Rund ein Drittel der neuen Fälle wurde an der südlichen Adriaküste Kroatiens festgestellt, die besonders viele Touristen anzieht. Kroatien mit seinen rund 4,2 Millionen Einwohnern war zu Beginn vergleichsweise wenig von der Corona-Pandemie betroffen.

EU-Parlamentarier pochen vor Haushaltsverhandlungen auf Rechtsstaatsmechanismus

Vor dem Start der Verhandlungen über den nächsten Sieben-Jahres-Haushalt der EU haben Vertreter des Europaparlaments härtere Regelungen zur Kürzung von Geldern bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit gefordert. In einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen forderten die Fraktionschefs von Konservativen, Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen am Mittwoch Nachbesserungen am Kompromiss des EU-Gipfels vom Juli zu der Frage.

USA verhängen Sanktionen im Konflikt um Südchinesisches Meer

Im Konflikt um die Gebietsansprüche Chinas im Südchinesischen Meer haben die USA am Mittwoch Sanktionen verhängt. Chinesen, die an der Aufschüttung und "Militarisierung" künstlicher Inseln in dem umstrittenen Seegebiet beteiligt seien, würden mit Einreisesperren belegt, teilte US-Außenminister Mike Pompeo mit. Das US-Handelsministerium setzte zudem 24 chinesische Unternehmen auf eine schwarze Liste, darunter mehrere Tochterfirmen des Baukonzerns CCCC.

Hurrikan "Laura" nähert sich mit Sturmstärke 3 der US-Golfküste

Auf seinem Weg zur US-Golfküste hat der Wirbelsturm "Laura" Hurrikan-Stärke 3 erreicht. In Texas und Louisiana drohten "potenziell katastrophale Hochwasser, extremer Wind und Springfluten", warnte das US-Hurrikanzentrum am Mittwoch. Die Experten befürchten, dass sich der Sturm bis auf die zweithöchste Hurrikan-Stufe 4 verstärkt, bevor er auf Festland trifft.

US-Rohöllagerbestände stärker als erwartet gesunken

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 21. August verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 4,689 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 3 Millionen Barrel vorhergesagt.

Iran gewährt IAEA-Inspektoren Zugang zu zwei Atomanlagen

Der Iran gewährt Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) Zugang zu zwei Atomanlagen. Wie die IAEA und die iranische Atomenergiebehörde am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten, stimmte der Iran den schon seit Monaten geforderten Inspektionen "freiwillig" zu. Ein Datum und der genaue Umfang der Kontrollen wurden demnach bereits festgelegt.

Weltwirtschaftsforum in Davos wird wegen Corona verschoben

Das Weltwirtschaftsforum in Davos wird wegen der Corona-Pandemie verschoben. Wie ein Sprecher des Weltwirtschaftsforums am Mittwoch mitteilte, wird das traditionell Ende Januar stattfindende Treffen in dem Schweizer Skiort im nächsten Jahr auf den Frühsommer verlegt.

