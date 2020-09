Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

BDI: Wirtschaftliche Erholung wird teils noch Quartale dauern

Aus Sicht des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) ist die Lage der Wirtschaft weiterhin ernst. "Die Industrie liegt in der Produktion und im Exportgeschäft noch sehr deutlich unter Vorjahresniveau", sagte Hauptgeschäftsführer Joachim Lang.

DIHK sieht trotz korrigierter Prognose folgenschwere Rezession

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) sieht trotz der etwas weniger schlechten Konjunkturprognose keinen Grund für Euphorie. "Die Rezession ist und bleibt folgenschwer für die deutsche Wirtschaft, der Weg aus dem Tief ist für viele sehr schwierig", sagte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben. Viele Unternehmen seien noch weit entfernt von den Umsätzen, die sie vor der Krise hatten.

Altmaier: Insolvenzentwicklung 2021 "sehr genau" beobachten

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) schließt weitere Maßnahmen im kommenden Jahr nicht aus, um Unternehmensinsolvenzen zu verhindern. Die Bundesregierung werde diese Entwicklung "sehr genau im Auge behalten", sagte Altmaier anlässlich der Vorstellung der Interimsprojektion in Berlin.

Altmaier plant Runden Tisch für bedrohte Innenstädte

Mit Blick auf die den krisengeschüttelten Handel in den Innenstädten will Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier einen Runden Tisch einberufen.

BMF prüft Beschränkungen für Aktiengeschäfte des Bafin-Personals

Das Bundesfinanzministerium (BMF) überprüft vor dem Hintergrund des Wirecard-Skandals die Regeln für Aktiengeschäfte von Mitarbeitern der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin). Das geht aus der Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage des Grünen-Finanzexperten Danyal Bayaz hervor, in die Dow Jones Newswires Einblick hatte.

Länder starten Antrag gegen neues Unternehmenssanktionsrecht

Baden-Württemberg, Bayern und vier weitere Länder haben den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur "Stärkung der Integrität in der Wirtschaft" kritisiert und einen Antrag im Bundesrat eingebracht, um ihn zu stoppen.

Berlin beschließt Maskenpflicht bei Demonstrationen ab hundert Teilnehmern

Nach den umstrittenen Versammlungen gegen die Corona-Maßnahmen vom Wochenende hat Berlin eine Maskenpflicht bei Demonstrationen ab hundert Teilnehmern beschlossen. Die Vorschrift gilt bereits ab Dienstag, wie Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) nach der Senatssitzung sagte.

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof kippt pauschales Alkoholverbot in München

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat das von der Stadt München verhängte pauschale nächtliche Alkoholverbot gekippt. Eine Beschwerde der Stadt gegen eine entsprechende Entscheidung des Münchner Verwaltungsgerichts wies der Verwaltungsgerichtshof am Dienstag unanfechtbar zurück.

Ökostrombranche sieht in EEG-Klausel eine "Kampfansage"

Der Ökostromverband BEE hat scharfe Kritik an den Änderungsvorschlägen für das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geübt. "Nach den Eingeständnissen, im Klimaschutz zu wenig getan zu haben, hätten wir uns hier deutlich mehr erwartet", erklärte BEE-Präsidentin Simone Peter mit Blick auf die Aussagen von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) vor der Sommerpause.

Energiewirtschaft sieht bei EEG-Novelle Licht und Schatten

Die Spitzenverbände der Energiewirtschaft haben den Entwurf für das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) begrüßt, aber zahlreiche Verbesserungsvorschläge angedeutet. "Die Novelle muss sich an der Frage messen lassen, ob sie ausreichend ist, um die von der Bundesregierung selbst definieren Erneuerbaren- und Klima-Ziele zu erreichen", erklärte die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Kerstin Andreae.

Österreich kündigt mögliche erste Corona-Impfungen ab Januar an

Die österreichische Regierung hält erste Impfungen gegen das Coronavirus ab Januar für möglich. Die Regierung hofft darauf, bis zum Jahreswechsel 600.000 Impfdosen für 300.000 Menschen zu erhalten, wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Dienstag sagte. "Es sieht derzeit ganz gut aus", fügte der Minister hinzu.

Markit: US-Industrie zeigt im August Belebung

Die Aktivität in der US-Industrie hat sich im August gegenüber dem Vormonat zugenommen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 53,1 von 50,9 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 53,5 erwartet.

US-Bauausgaben im Juli gestiegen

Die Bauausgaben in den USA haben sich im Juli erhöht. Wie das US-Handelsministerium mitteilte, stiegen sie saisonbereinigt um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat.

ISM-Index für US-Industrie steigt im August

Die Aktivität in der US-Industrie hat sich im August beschleunigt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 56,0 (Vormonat: 54,2).

Malische Militärjunta will am Wochenende Übergangsgespräche führen

Nach dem Putsch in Mali hat die Militärjunta angekündigt, am Wochenende Übergangsgespräche mit politischen Parteien und zivilgesellschaftlichen Gruppen führen zu wollen. "Diese Treffen zielen darauf ab, eine Plan für den Übergang zu erstellen", erklärte die Junta am Dienstag.

+++ Konjunkturdaten +++

*Brasilien BIP 2Q -9,7% gg Vorquartal

*Brasilien BIP 2Q -11,4% gg Vorjahr

*US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 4 Wochen Aug -0,3% gg Vorjahr

*US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 4 Wochen Aug +5,8% gg Juli

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2020 13:00 ET (17:00 GMT)