Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Arbeitsmarkt setzt im August langsame Erholung fort

Der US-Arbeitsmarkt erholt sich langsam von der Corona-Krise, hat aber noch einen weiten Weg vor sich. Im August schwächte sich das Jobwachstum ab. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat 1.371.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Zuwachs um 1.321.000 Jobs erwartet. Die separat erhobene Arbeitslosenquote fiel im August überraschend deutlich auf 8,4 von 10,2 Prozent, während Ökonomen lediglich einen Rückgang auf 9,8 Prozent erwartet hatten.

Curevac erhält vom Bundesforschungsministerium bis zu 252 Mio Euro

Die Tübinger Biotech-Firma Curevac bekommt vom Bundesforschungsministerium eine millionenschwere Förderung. Wie das Unternehmen mitteilte, stellt die Behörde voraussichtlich bis zu 252 Millionen Euro für die weitere Covid-19-Impfstoffentwicklung und den Ausbau der Produktionskapazitäten bereit. Im Juli 2020 hatte Curevac den Zuschuss beantragt, der aus einem Sonderprogramm zur Beschleunigung der Forschung und Entwicklung von dringend benötigten Impfstoffen gegen SARS-CoV-2 stammt.

Städtetag warnt vor dramatischer kommunaler Finanzlage wegen Coronakrise

Die Corona-Pandemie verschlechtert laut einer Untersuchung für den Deutschen Städtetag die Finanzlage der Kommunen in Deutschland "dramatisch". Der dadurch ausgelöste wirtschaftliche Abschwung in für städtisches Leben wichtigen Branchen wie der Gastronomie und dem Einzelhandel führe zu starken Einnahmerückgängen, teilte der Verband am Freitag in Berlin mit. Zugleich stiegen die Ausgaben für soziale Aufgaben. Die Kommunen bräuchten daher Milliardenhilfen.

Neue Panne bei Coronatests in Bayern betraf etwa zehntausend Ergebnisse

Von der neuen Panne bei der Übermittlung von Corona-Testergebnissen in Bayern sind rund zehntausend an Flughäfen getestete Menschen betroffen gewesen. Bei diesen sei es wegen EDV-Problemen des beauftragten Dienstleisters nicht gelungen, wie versprochen binnen 48 Stunden ein Ergebnis der Coronatests zu übermitteln, sagte ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums am Freitag in München. Mittlerweile seien alle Ergebnisse übermittelt.

Industrie für kürzere Quarantänepflicht

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) unterstützt den Vorschlag für eine Begrenzung der Quarantänepflicht für Corona-Verdachtsfälle auf fünf Tage. "Ziel muss sein, wirtschaftliche Aktivität auf maximal möglichem Niveau zuzulassen", sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Für den Hochlauf der exportorientierten deutschen Unternehmen seien Reisen von Fachkräften ins Ausland unabdingbar, etwa um industrielle Großanlagen und Maschinen in Betrieb zu setzen und zu warten. Allerdings sollten weitere Verkürzungsmöglichkeiten in Betracht gezogen werden, etwa durch Nutzung von neuen Schnelltests und noch intensiveren Austausch der Gesundheitsbehörden, so Lang. Denn auch eine verkürzte Quarantänezeit bleibe für die Wirtschaft eine große Herausforderung, insbesondere für kleinere und mittelständische Unternehmen.

Umweltministerium will Nachbesserungen am EEG-Entwurf

Das Bundesumweltministerium von Svenja Schulze (SPD) fordert Korrekturen an der geplanten Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) aus dem Haus von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). "Es enthält eine Reihe guter Ansätze, wir sehen aber noch Verbesserungsbedarf", sagte Schulzes Sprecher, Stephan Gabriel Haufe. Das Ministerium bringe sich in der laufenden Ressortabstimmung zu dem Gesetzentwurf ein.

Merz fordert Baustopp von Nord Stream 2

Friedrich Merz, der im Dezember neuer CDU-Chef werden möchte, hat sich nach dem Giftanschlag auf Kreml-Kritiker Alexej Nawalny für eine harte Reaktion in Form eines Baustopps der Gaspipeline Nord Stream 2 ausgesprochen. "Ich war bisher für den Weiterbau der Pipeline, trotz einiger Bedenken", sagte Merz der Bild-Zeitung. "Aber nach dem Giftanschlag auf Nawalny muss Europa jetzt reagieren. Ich schlage einen sofortigen 2-jährigen Baustopp, also ein Moratorium, vor." Merz erklärte, Russlands Präsident Wladimir Putin "versteht leider nur diese Sprache".

Maas und Le Drian: Russland muss "versuchte Ermordung" von Nawalny aufklären

Die Außenminister Deutschlands und Frankreichs haben gemeinsam den Druck auf Russland im Fall des vergifteten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny erhöht. Der Angriff auf den 44-jährigen Oppositionspolitiker sei "leider kein Einzelfall", erklärten Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und sein französischer Kollege Jean-Yves Le Drian am Freitag. Russland müsse "unverzüglich.

Spahn: EU-Einigung auf zehntägige Quarantäne für Rückkehrer aus Risikogebieten

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich mit seinen EU-Kollegen auf eine europaweit geltende zehntägige Quarantänezeit für alle Reiserückkehrer aus Risikogebieten geeinigt. "Wir haben uns darauf geeinigt, dass bei Reisen aus Risikogebieten eine Quarantänepflicht von mindestens zehn Tagen bestehen soll", sagte Spahn am Freitag nach einem Gespräch mit den Gesundheitsministern der EU-Mitgliedstaaten. Damit reduziert sich die Quarantänezeit in Deutschland von bislang 14 auf zehn Tage. Diskutiert werde noch die Möglichkeit, bei einem negativen Testergebnis die Quarantäne auf fünf Tage zu senken, sagte Spahn weiter. Die Reduzierung der Quarantäne bei Reiserückkehrern werde auch in die generelle Debatte in Deutschland um eine mögliche Verkürzung der Quarantänezeit einfließen.

Brüssel legt Plan gegen EU-Flickenteppich bei Corona-Reisebeschränkungen vor

Die EU-Kommission will gegen den Flickenteppich in Europa bei den Reisenbeschränkungen wegen der Corona-Krise vorgehen. Die Behörde stellte am Freitag einen Vier-Punkte-Plan vor, der den Mitgliedstaaten insbesondere "gemeinsame Kriterien und Schwellenwerte" für Reisebeschränkungen und ein Farbcode-System zur Kennzeichnung von Risikogebieten empfiehlt. Von den EU-Ländern wurden die Empfehlungen der Kommission jedoch teils als zu ehrgeizig bezeichnet. Wie bereits zu Beginn der Pandemie im Frühjahr gehen die EU-Staaten derzeit sehr unterschiedlich bei Reisebeschränkungen wegen Covid-19 vor. So gibt es von deutscher Seite zwar eine Reisewarnung für die belgische Hauptstadt Brüssel, nicht aber von französischer. Ungarn hat unter Berufung auf Corona sogar generell die Einreise untersagt. Ausnahmen gibt es nur für Reisende aus Polen, Tschechien und der Slowakei.

Serbien und das Kosovo vereinbaren wirtschaftliche Annäherung

Serbien und das Kosovo haben bei einer Zeremonie im Weißen Haus eine wirtschaftliche Annäherung vereinbart. Im Beisein von US-Präsident Donald Trump unterzeichneten der serbische Präsident Aleksandar Vucic und der kosovarische Regierungschef Avdullah Hoti am Freitag ein entsprechendes Dokument. Genauere Angaben zum Inhalt wurden zunächst nicht gemacht. Trump sprach von einem "historischen Tag". Serbien und das Kosovo hätten eine wirtschaftliche Zusammenarbeit bei einer Reihe von Themen beschlossen, sagte der US-Präsident. Die USA sehen eine Normalisierung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Serbien und dem Kosovo als einen Schritt hin zu einer politischen Annäherung.

Das Kosovo hatte sich 2008 von Serbien losgesagt. Die Regierung in Belgrad erkennt die Unabhängigkeit bis heute nicht an und betrachtet das Kosovo als abtrünnige Provinz.

+++ Konjunkturdaten +++

Kanada Aug Arbeitslosenquote 10,2% (Juli: 10,9%)

Kanada Aug Arbeitslosenquote PROGNOSE: 10,2%

Kanada Aug Beschäftigte +245.800 gg Juli

Kanada Aug Beschäftigte PROGNOSE: +250.000

Kanada Aug Stundenlöhne +6,5% gg Vorjahr

Kanada Aug Erwerbsfähige +109.100 gg Juli

Kanada Aug Erwerbsquote 64,6% (Juli: 64,3%)

DJG/DJN/AFP/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2020 13:26 ET (17:26 GMT)