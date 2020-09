Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutschland nimmt 1.553 weitere Flüchtlinge aus Griechenland auf

Union und SPD haben sich auf die Aufnahme von 1.553 zusätzlichen Flüchtlingen aus Griechenland verständigt. Das bestätigten Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag.

Söder: Wir brauchen Kaufprämie für Verbrennungsmotoren

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat erneut eine Kaufprämie für moderne Verbrennungsmotoren gefordert. Diese sei nötig, um die Nachfrage zu stimulieren und Arbeitsplätze zu sichern. Er appelliere "dringend" an die SPD und andere, sich der "ökonomischen Vernunft" zu stellen, so Söder.

Kassenbeiträge sollen wegen der Corona-Pandemie ansteigen

Die Krankenkassenbeiträge sollen wegen der Corona-Pandemie im kommenden Jahr ansteigen. Geplant ist eine Erhöhung des durchschnittlichen Zusatzbeitrags um 0,2 Punkte auf dann 1,3 Prozent, wie aus einem Maßnahmenpaket von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hervorgeht, das der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag vorlag.

R+V-Chef: An Senkung des Garantiezins führt kein Weg

Die deutsche Lebensversicherung steht wohl vor einer Senkung des Grantiezinses. "Ich halte es für wahrscheinlich, dass die Branche den Garantiezins ab 2021 senken wird", sagte der Vorstandschef des nach Beitragseinnahmen zweitgrößten Lebensversicherers Deutschlands R+V, Norbert Rollinger, dem Handelsblatt. "An einer weiteren Senkung des Garantiezinses führt kein Weg vorbei."

Virologe Streeck hält ÖPNV nicht für eine große Corona-Gefahrenquelle

Der Virologe Hendrik Streeck sieht den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nicht als größere Gefahrenquelle für die Übertragung des Coronavirus. Er sagte der Wochenzeitung Die Zeit, er glaube, dass die Aerosolübertragung nicht immer eine Rolle spiele.

Fünf weitere Fälle von Afrikanischer Schweinepest in Brandenburg

In Brandenburg sind fünf weitere Fälle der Afrikanischen Schweinepest entdeckt worden. Die toten Wildschweine seien im Landkreis Oder-Spree gefunden worden, erklärte das Verbraucherschutzministerium in Potsdam am Dienstag. Demnach liegen die Fundorte im bereits festgelegten gefährdeten Gebiet. Ein Wildschwein sei krank erlegt worden, vier andere seien tot aufgefunden worden.

EU-Rechnungshof sieht Schwachstelle im europäischen Emissionshandelssystem

Die EU-Rechnungshof sieht in der derzeitigen Praxis der Verteilung kostenloser Emissionszertifikate eine bedeutende Schwachstelle des europäischen Emissionshandelssystems. Die Zuteilung der Zertifikate in den EU-Ländern erfolge nicht zielgerichtet, kritisieren die in Luxemburg ansässigen Rechnungsprüfer in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht. Dies beeinträchtige die Wirksamkeit des gesamten Systems.

EU erkennt Lukaschenko nicht als Staatschef von Belarus an

Die EU erkennt Alexander Lukaschenko nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Belarus nicht als Staatschef an. "Wir halten die Wahlen vom 9. August für gefälscht und wir erkennen Lukaschenko nicht als legitimen Präsidenten von Belarus an", sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell im Brüsseler EU-Parlament.

Menschenrechtsgerichtshof verurteilt Türkei wegen Inhaftierung von Verleger

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat die Türkei wegen der "willkürlichen" Inhaftierung des Schriftstellers und Verlegers Ragip Zarakolu verurteilt. Die für den Menschenrechtsaktivisten angeordnete Untersuchungshaft sei nicht rechtmäßig gewesen, da keine "Fakten, Informationen oder fundierten Beweise" für ein Vergehen vorgelegen hätten, erklärte das Gericht mit Sitz in Straßburg am Dienstag.

US-Industrieproduktion steigt im August um 0,4 Prozent

Die Industrie in den USA hat im August ihre Produktion schwächer gesteigert als erwartet. Die Fertigung erhöhte sich im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent, wie die Federal Reserve mitteilte. Volkswirte hatten eine Zunahme um 1,0 Prozent prognostiziert. Die Kapazitätsauslastung verbesserte sich auf 71,4 Prozent von 71,1 im Vormonat. Ökonomen waren von 71,1 Prozent ausgegangen.

New Yorker Konjunkturindex steigt im September überraschend stark

Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York hat im September stärker als erwartet zugelegt. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts erhöhte sich auf plus 17,0. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Anstieg auf plus 7,0 prognostiziert. Im Vormonat hatte der Index bei plus 3,7 gelegen.

US-Importpreise steigen im August spürbar

Die US-Importpreise sind im August etwas stärker als erwartet gestiegen. Die Einfuhrpreise erhöhten sich im Vergleich zum Vormonat um 0,9 Prozent nach einem Plus im Juli von 1,2 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten im Konsens eine Zunahme um 0,5 Prozent prognostiziert.

Trump offen für Verkauf von US-Kampfjets an Emirate

US-Präsident Donald Trump hat sich trotz Widerstands aus Israel offen gezeigt für einen Verkauf von US-Kampfjets vom Typ F-35 an die Vereinigten Arabischen Emirate. "Ich persönlich hätte kein Problem damit", sagte er dem Sender Fox News am Dienstag kurz vor der Unterzeichnung eines Friedensabkommens zwischen Israel und den Emiraten. Ein solcher Deal würde "enorm viele Arbeitsplätze" in den USA bedeuten, fügte Trump hinzu.

US-Wetterbehörde warnt vor "historischen Überschwemmungen" durch Hurrikan "Sally"

In den USA haben die Wetterbehörden vor "historischen Überschwemmungen" durch den Hurrikan "Sally" gewarnt. Dieser bewegte sich am Dienstag mit Windgeschwindigkeiten von rund 140 Stundenkilometern auf die US-Golfküste zu, wie das Nationale Hurrikan-Zentrum (NHC) mitteilte. Zwar wurde "Sally" zu einem Wirbelsturm der Kategorie eins herabgestuft, dennoch seien in den US-Bundesstaaten Alabama und Mississippi "bis Mittwoch extreme lebensbedrohliche Sturzfluten zu erwarten".

Welthandelsorganisation verurteilt US-Strafzölle im Handelsstreit mit China

Die Welthandelsorganisation (WTO) hat die US-Strafzölle auf chinesische Importe verurteilt. Die US-Regierung von Präsident Donald Trump verstoße mit den Strafzöllen gegen internationale Handelsregeln, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht von WTO-Experten. Sie forderten die USA auf, "ihre Maßnahmen wieder an ihre Verpflichtungen anzugleichen". Die chinesische Regierung hatte bei der Organisation Beschwerde gegen die Strafzölle aus dem Jahr 2018 eingelegt.

Emirate lassen Corona-Impfstoff für Mitarbeiter des Gesundheitswesens zu

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben die Impfung von Mitarbeitern des Gesundheitswesens mit einem noch in der Testphase befindlichen Coronavirus-Impfstoff genehmigt. Das Mittel werde "unseren Helden an der Front zur Verfügung stehen, die am stärksten gefährdet sind, sich mit dem Virus zu infizieren", teilte die Notfallschutzbehörde (NCEMA) im Onlinedienst Twitter mit. Der Impfstoff durchläuft derzeit noch die letzte Testphase, in der das Mittel an Menschen erprobt wird.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 2 Wochen Sep -1,6% gg Aug

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 2 Wochen Sep -0,6% gg Vorjahr

