Lagarde bekräftigt EZB-Wechselkurs-Rhetorik

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat die aufmerksame Haltung der Europäischen Zentralbank gegenüber dem Euro-Kurs bekräftigt. Lagarde sagte in der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung laut Redetext, das aktuelle Umfeld sei von hoher Unsicherheit geprägt. "Neue Informationen müssen daher sehr aufmerksam geprüft werden. Dies gilt auch für die Wechselkursentwicklung im Hinblick auf ihre Folgen für die mittelfristigen Inflationsaussichten."

Wirtschaftsindex der Chicago-Fed fällt im August

Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im August weiter abgeschwächt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) fiel auf einen Stand von plus 0,79, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Für den Juli wurde der Indexstand auf plus 2,54 revidiert, nachdem zunächst ein Wert von plus 1,18 genannt worden war.

EZB: QE-Anleihebestände steigen in Vorwoche beschleunigt

Der Bestand an Wertpapieren, die die Zentralbanken des Eurosystems im Rahmen der Ankaufprogramme APP und PEPP halten, hat sich in der Woche zum 18. September etwas stärker als zuvor erhöht. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank nahm er um 24,751 Milliarden Euro auf 3.377,203 (Vorwoche: 3.352,452) Milliarden zu. In der Vorwoche hatte er sich um 22,128 Milliarden Euro ausgeweitet.

Nationale Teststrategie soll bis 15. Oktober stehen

Angesichts der anstehenden Herbst- und Wintermonate plant die Bundesregierung eine nationale Teststrategie im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Die Grundzüge dafür sollen bis zum 15. Oktober ausgearbeitet und umsetzungsbereit sein, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert im Anschluss an die Sitzung des Corona-Kabinetts in Berlin. Er verwies auf die "beinahe unkontrollierte Ausbreitung der Infektionszahlen" in einigen EU-Partnerländern. "Wir haben keinen Anlass, selbstgefällig zu denken, dass das nicht auch bei uns geschehen könnte."

Trump will Kandidaten für Oberstes Gericht am Freitag oder Samstag nominieren

Nach dem Tod der liberalen Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg will US-Präsident Donald Trump am Freitag oder Samstag seinen Kandidaten für die Nachfolge nominieren. Trump sagte dem US-Fernsehsender Fox News, der von den Republikanern dominierte Senat solle noch vor der Präsidentenwahl Anfang November über die Personalie abstimmen.

EU-Außenminister können sich weiter nicht auf Belarus-Sanktionen einigen

Wegen eines Vetos von Zypern kann die EU weiter keine Sanktionen zum Belarus-Konflikt verhängen. Zypern habe sich bei den Gesprächen der EU-Außenminister am Montag in Brüssel nicht bewegt, hieß es von mehreren EU-Diplomaten übereinstimmend am Nachmittag. Das EU-Land fordert, dass gleichzeitig auch Sanktionen gegen die Türkei wegen des Streits um Gas-Bohrungen im östlichen Mittelmeer verhängt werden. Damit müssen sich nun die EU-Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfel Ende der Woche mit der Sanktionsfrage befassen.

CDU-Chefin lädt Laschet, Merz und Röttgen zum Gespräch

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat die drei Bewerber um den Parteivorsitz für kommende Woche nach Berlin eingeladen. Das Treffen in der Parteizentrale werde am Montag nachmittags stattfinden, sagte Kramp-Karrenbauer dem Portal ntv.de. Dabei solle es darum gehen, "wie der Weg zum Parteitag läuft und was möglicherweise an zentralen Veranstaltungen von der Parteizentrale organisiert werden kann".

BMF: Coronabedingtes Homeoffice kann steuerlich geltend gemacht werden

Alle Arbeitnehmer, die wegen der Corona-Pandemie von zu Hause arbeiten, können das Homeoffice laut Bundesfinanzministerium steuerlich ohne gesetzliche Änderungen geltend machen. Bislang hat das Finanzamt üblicherweise ein separates häusliches Arbeitszimmer gefordert, das ausschließlich für die Heimarbeit genutzt wird.

Malis Ex-Verteidigungsminister soll Interimspräsident werden

Nach dem Militärputsch in Mali soll der frühere Verteidigungsminister Ba N'Daou Übergangspräsident des westafrikanischen Landes werden. Der 64-Jährige werde die Amtsgeschäfte für 18 Monate übernehmen, sagte der Chef der Militärjunta, Assimi Goita, am Montag in einer Fernsehansprache. Er selbst werde als Vize-Interimspräsident agieren.

