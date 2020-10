Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Stimmung der Verbraucher im Euroraum verschlechtert sich

Das Verbrauchervertrauen im Euroraum hat sich im Oktober eingetrübt. Der von der EU-Kommission ermittelte Index verringerte sich um 1,6 auf minus 15,5 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 15,0 prognostiziert. Für die EU-28 ging der Wert um 1,6 Punkte zurück auf minus 16,5. Der endgültige Indexstand des Verbrauchervertrauens für Oktober wird in der kommenden Woche veröffentlicht.

Anträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinken stärker als erwartet

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 17. Oktober stärker abgenommen als erwartet. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 55.000 auf 787.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Rückgang auf 875.000 vorhergesagt.

Altmaier hält Corona-Zahlen für "bedrückend"

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat mit Bestürzung auf den neuen Rekordwert bei den Neuinfektionen reagiert. Die seit dem Vortag 11.287 gemeldeten neuen Corona-Fälle seien "ein bedrückend hoher, ein viel zu hoher Wert", sagte Altmaier im Berlin. Es müsse "im Interesse des Wiederanspringens der Wirtschaft" nun dafür gesorgt werden, "dass die sehr hohe und sehr schnelle Ausbreitung der Infektion wieder gebrochen und wieder zurückgeführt werden kann".

Ruf nach Unternehmerlohn wird aus der Wirtschaft lauter

Hoteliers, Messebauer und Selbstständige haben eine deutliche Ausweitung der Überbrückungshilfen sowie einen Unternehmerlohn gefordert. "Dies sollte unbedingt noch im Rahmen der Überbrückungshilfe II noch in diesem Jahr geschehen", sagte der Vorstandsvorsitzende des Verbands der Gründer und Selbstständigen Deutschland (VGSD), Andreas Lutz, nach einem Gespräch mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), an dem auch Vertreter der Spitzenverbände der Wirtschaft teilgenommen hatten.

SPD fordert zügige Verlängerung der Corona-Hilfen

Die SPD fordert angesichts der sich verschärfenden Infektionslage eine schnelle Verlängerung der Corona-Hilfen. "Unser Ziel ist es, den Betroffenen Planungssicherheit zu geben und eine möglichst zeitige Verlängerung zu vereinbaren", sagte SPD-Chef Norbert Walter-Borjans dem Handelsblatt. "Wir kämpfen dafür, dass unser soziales Netz auch in der Corona-Krise tragfähig bleibt."

BDI: Zweiter Lockdown würde zahlreiche Unternehmen gefährden

Vor dem Hintergrund sprunghaft steigender Corona-Infektionszahlen hat Industriepräsident Dieter Kempf die Politik eindringlich davor gewarnt, das Wirtschaftsleben ein weiteres Mal herunterzufahren. "Ein zweiter Lockdown wäre existenzgefährdend für zahlreiche Unternehmen in Deutschland", sagte der Präsident des Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Nato gründet Weltraumzentrum in Ramstein

Die Nato hat ein eigenes Weltraumzentrum beschlossen, um für Militäreinsätze wichtige Satelliten vor Angriffen und Gefahren zu schützen. Die Verteidigungsminister der Allianz beschlossen am Donnerstag, die neue Stelle beim Luftwaffenkommando der Allianz im rheinland-pfälzischen Ramstein anzusiedeln. Generalsekretär Jens Stoltenberg verwies darauf, dass Länder wie Russland und China Systeme entwickelten, um "Satelliten zu blenden und zu zerstören". Darauf müsse die Nato reagieren.

Frankreich weitet nächtliche Ausgangssperre deutlich aus

In Frankreich hat die Regierung wegen steigender Corona-Infektionszahlen die nächtliche Ausgangssperre auf große Teile des Landes ausgeweitet. In 54 Départements und dem Überseegebiet Polynesien dürften die Menschen ab Samstag ihre Häuser und Wohnungen zwischen 21.00 Uhr und 06.00 Uhr nicht verlassen, sagte Premierminister Jean Castex am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Paris. Damit sind insgesamt 46 Millionen Menschen von der Beschränkung betroffen - zwei Drittel aller Franzosen.

London schließt vorläufiges Handelsabkommen mit den vier Efta-Ländern - Kreise

Großbritannien hat offenbar ein vorläufiges Handelsabkommen mit den vier Ländern der Europäischen Freihandelsassoziation (Efta) abgeschlossen. Damit solle Kontinuität nach dem Brexit gesichert werden, hieß es am Donnerstag in London. Das Abkommen sorge dafür, dass die "große Mehrheit" der Im- und Exporte weiterhin zollfrei gehandelt werden könne. 2021 solle das Abkommen stehen, hieß es aus Kreisen in der britischen Hauptstadt. "Wir machen exzellente Fortschritte."

Türkische Notenbank überrascht Märkte mit stabilem Leitzins

Die türkische Zentralbank hat ihren Leitzinssatz stabil gehalten, so dass die türkische Währung einer weiteren Abwertung ausgesetzt ist. Die Zentralbank beließ ihren wichtigsten einwöchigen Reposatz bei 10,25 Prozent, was die Mehrheit der türkischen Beobachter überraschte, die mit einer Zinserhöhung rechneten. Die Lira, die seit Anfang des Jahres gegenüber dem US-Dollar etwa ein Viertel ihres Wertes verloren hat, wurde nach der Entscheidung der Zentralbank um 2,1 Prozent nach unten gehandelt.

US-Senatsausschuss stimmt Ernennung von Verfassungsrichterin Barrett zu

Der Justizausschuss des US-Senats hat der umstrittenen Ernennung von Amy Coney Barrett zur Verfassungsrichterin zugestimmt. Während die oppositionellen Demokraten die Abstimmung am Donnerstag boykottierten, votierten die Republikaner von Präsident Donald Trump für die konservative Juristin. Barrett muss nun noch vom gesamten Senat im Amt bestätigt werden.

Ex-US-Geheimdienstmitarbeiter Snowden darf dauerhaft in Russland bleiben

Der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden, dem in seiner Heimat ein Prozess wegen Geheimnisverrats droht, hat ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht in Russland bekommen. Snowdens Anwalt Anatoli Kutscherena sagte der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag, dass die Aufenthaltserlaubnis des 37-jährigen Snowden für Russland verlängert worden und nun unbefristet sei.

Saad Hariri erneut zum libanesischen Regierungschef ernannt

Der sunnitische Politiker Saad Hariri ist im Libanon erneut zum Regierungschef ernannt worden. Staatschef Michel Aoun beauftragte ihn nach Beratungen mit den im Parlament vertretenen Parteien mit der Bildung einer neuen Regierung, wie das Präsidentenbüro mitteilte. Hariri, der damit zum vierten Mal Ministerpräsident wird, versprach die sofortige Bildung einer Expertenregierung, um den von Frankreich unterstützten Reformplan für das krisengeschüttelte Land umzusetzen.

