Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Tag der Entscheidung in den USA

Gebannt wie nie zuvor blickt die Welt auf den Kampf um das Weiße Haus: Nach einer beispiellosen ersten Amtszeit können die US-Wähler am Dienstag Donald Trump erneut zu ihrem Präsidenten machen - oder für seinen in Umfragen führenden Herausforderer Joe Biden stimmen. Die ersten Wahllokale öffneten um 6.00 Uhr (Ortszeit), eine Rekordzahl von knapp hundert Millionen Wahlberechtigten gab ihre Stimme jedoch bereits vor dem offiziellen Wahltermin ab.

Großbritannien erhöht Terrorwarnstufe

Die britischen Sicherheitsbehörden haben als Reaktion auf die jüngsten Anschläge in Wien, Nizza und Paris die Terrorwarnstufe erhöht. Der britische Inlandsgeheimdienst MI5 teilte die Änderung auf die zweithöchste Warnstufe "ernst" am Dienstag auf seiner Website mit. Ein Terrorangriff gilt demnach als "sehr wahrscheinlich". Seit November 2019 herrschte in Großbritannien die dritthöchste Warnstufe, bei der ein Anschlag als "wahrscheinlich" gilt.

VDA will beim Autogipfel keine Verbrennerprämie mehr fordern

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) wird bei dem in zwei Wochen stattfindenden Autogipfel der Bundesregierung nicht mehr auf eine Kaufprämie für Pkws mit Verbrennungsmotoren drängen. "Da gibt es derzeit keinen Diskussionsbedarf", sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Corona-Pandemie hat laut Müller in Europa bei Pkws zu einem Umsatzminus von 25 Prozent geführt, bei Nutzfahrzeugen von etwa 30 Prozent.

EZB/Schnabel hält weitere Zinssenkung wegen Corona-Krise für möglich

Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte auf ihrer nächsten Sitzung im Dezember als Antwort auf die andauernde Corona-Krise die Zinsen senken. Die deutsche EZB-Direktorin Isabel Schnabel sagte in einem Interview mit dem Handelsblatt: "Unsere Analysen zeigen, dass eine weitere Senkung möglich wäre, ohne an den Punkt zu gelangen, an dem sie nicht mehr wirkt oder sogar schadet." Eine Vorentscheidung sei zwar noch nicht gefallen, aber die wirtschaftliche Situation sei inzwischen eine andere als noch im März, so Schnabel.

Nach Corona-Infektion Woidkes weitere Spitzenpolitiker in Quarantäne

Eine frisch diagnostizierte Corona-Infektion des Brandenburger Regierungschefs Dietmar Woidke (SPD) hat nach seiner Teilnahme an der Eröffnung des Hauptstadtflughafens BER am Wochenende größere Auswirkungen auf die Politik: Auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) begaben sich vorsorglich in häusliche Quarantäne, wie das Verkehrsministerium und der Senat mitteilten. Beide hatten am Samstag mit Woidke an der BER-Eröffnungsfeier teilgenommen.

Mützenich: Union und SPD verständigen sich zum Infektionschutzgesetz

Union und SPD haben sich nach Aussagen des SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie auf eine Ergänzung des Infektionsschutzgesetzes geeinigt. Die SPD habe sich mit dem Koalitionspartner verständigt, "dass wir in dieser Woche im Infektionsschutzgesetz zu einer gesetzlichen Konkretisierung der Maßnahmen zur Eindämmung des jetzigen Infektionsverlaufs kommen", sagte Mützenich vor einer Sitzung der Fraktion in Berlin.

Bundesverwaltungsgericht weist Klagen gegen Fehmarnbelttunnel ab

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat den Weg für eine feste Fehmarnbelt-Querung freigemacht. Mehrere Klagen gegen den deutschen Planfeststellungsbeschluss wurden abgewiesen. Damit kann der kombinierte Auto- und Eisenbahntunnel zwischen Deutschland und Dänemark gebaut werden. Geklagt hatten ein Aktionsbündnis, Umweltschützer und Fährunternehmen. Die vorgesehenen Auflagen stellten aber sicher, dass weder für die Schifffahrt noch für die Natur große Risiken oder Beeinträchtigungen zu erwarten seien, so das Gericht.

Handelsverband warnt vor Ladesäulen-Zwang

Die Ladesäulen-Initiative der Bundesregierung stößt beim deutschen Einzelhandel auf Skepsis. Es müsse sichergestellt werden, "dass die Handelsunternehmen nicht gezwungen werden, unwirtschaftliche Investitionen zu tätigen, die am Bedarf der Kunden auf den Parkplätzen völlig vorbeigehen", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), Stefan Genth. "Vor einem Supermarkt oder Möbelhaus parkt man nicht so lange wie in der heimischen Tiefgarage. Deshalb müssen die Vorgaben flexibel genug sein, damit die jeweils passende Technologie installiert werden kann."

+++ Konjunkturdaten +++

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 4 Wochen Okt +1,2% gg Sep

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 4 Wochen Okt +2,0% gg Vorjahr

Auftragseingang der US-Industrie im September besser als erwartet

Der Auftragseingang der US-Industrie hat sich im September um 1,1 Prozent gegenüber dem Vormonat erhöht. Volkswirte hatten dagegen mit einem Anstieg von 1,0 Prozent gerechnet. Für den Vormonat ergab sich ein Plus von 0,6 Prozent, wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte. Vorläufig war eine Zunahme von 0,7 Prozent berichtet worden. Beim Bestelleingang für langlebige Wirtschaftsgüter meldete das Ministerium für September einen Anstieg von 1,9 Prozent nach vorläufig plus 1,9 Prozent. Der Auftragseingang ohne Berücksichtigung des Rüstungssektors stieg um 1,8 Prozent. Die Order ohne Transportbereich nahmen um 0,5 Prozent zu. Die Bestellungen für zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge, die als wichtige Messgröße für die Unternehmensausgaben gelten, kletterten um 1,0 Prozent. Im Vormonat war ein Plus von 2,4 Prozent registriert worden.

Von US-Töchtern deutscher Konzerne flossen Millionen in US-Wahlkampf

Von US-Tochterunternehmen deutscher Unternehmen sind knapp 3 Millionen Dollar in den US-Wahlkampf geflossen. Gut die Hälfte des Geldes (50,2 Prozent) ging dabei laut einem Bericht der Zeitung "Die Welt" an die Republikaner von US-Präsident Donald Trump. Bei der Wahl 2016 waren sogar 64 Prozent solcher Spenden an die Republikaner gegangen. Nach US-Recht sind Wahlkampfspenden nur Einzelpersonen erlaubt. Allerdings gibt es in Unternehmen sogenannte Political Action Committees (PAC), die - häufig gesteuert von leitenden Managern - Spenden der Mitarbeiter einsammeln und zentral weiterleiten.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2020 13:01 ET (18:01 GMT)