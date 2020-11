Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesregierung erwartet Corona-Impfstoff im ersten Quartal 2021

Mit dem Einsatz eines Corona-Impfstoffs wird nach Einschätzung der Bundesregierung frühestens im ersten Quartal des kommenden Jahres zu rechnen sein. Zuvor hatte das Corona-Kabinett die Nationale Impfstrategie beschlossen. Danach sollen zunächst Ältere, Risikogruppen und Beschäftigte im Gesundheitssektor gegen das Coronavirus geimpft werden, allerdings nicht in den Hausarztpraxen, sondern in Impfzentren nach strengen Kriterien.

Berlin weist chinesische Berichte über Corona-Infektion durch Schweinshaxe zurück

Die Bundesregierung hat Berichte chinesischer Staatsmedien zurückgewiesen, wonach ein Schweinefleischerzeugnis aus Deutschland einen Corona-Fall ausgelöst haben solle. Nach derzeitigem Kenntnisstand sei eine "deutsche Schweinshaxe als Grund für einen Coronafall in China unwahrscheinlich", erklärte das Landwirtschaftsministerium in Berlin.

BDI fordert schnelle Beilegung des Zollstreits zwischen EU und USA

Der Bundesverband der deutschen Industrie fordert eine schnelle Lösung im Zollstreit zwischen den EU und USA. "Je schneller diese Zölle wieder vom Tisch sind, desto besser", sagte Wolfgang Niedermark, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung, dem Handelsblatt. Die gegenseitig verhängten Zölle schadeten dem transatlantischen Handel und damit beiden Partnern.

OVG Münster weist Eilantrag gegen Schließung von Gaststätten in NRW zurück

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster hat einen Eilantrag gegen das coronabedingte Betriebsverbot für gastronomische Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen abgelehnt. Die vorübergehende Schließung von Gastronomiebetrieben wie Restaurants, Gaststätten, Imbissen, Kneipen und Cafés sei "voraussichtlich eine notwendige Schutzmaßnahme", befand das Gericht.

Mittelstand fürchtet 80 Prozent Umsatzeinbruch wegen Teil-Lockdown

Der Mittelstandsverbund, ein Verband mit 230.000 Unternehmen aus Handel und kooperierenden Branchen, warnt vor den Folgen des Teil-Lockdows für zahlreiche Geschäfte in deutschen Innenstädten. "Der neuerliche Lockdown wirkt sich auch für viele nicht unmittelbar von der Schließung betroffene Unternehmen katastrophal aus", heißt es in einem Brief des Verbands an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), der dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

Merkel: Deutsch-belgische Stromleitung wichtig für Energiewende

Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion und die belgische Elia Group haben die erste Gleichstromverbindung zwischen Deutschland und Belgien in Betrieb genommen. Das "Aachen Lüttich Electricity Grid Overlay" (ALEGrO) erstreckt sich als Erdkabelleitung über 90 Kilometer zwischen den Umspannanlagen Oberzier im Rheinland und Lixhe in der Wallonie, teilte Amprion mit.

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer in Corona-Quarantäne

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat sich freiwillig in Corona-Quarantäne begeben. Anlass war ein positiver Corona-Test des sächsischen Regionalentwicklungsministers Thomas Schmidt (CDU), zu dem Kretschmer am vergangenen Freitag direkten Kontakt hatte, wie die Staatskanzlei in Dresden bestätigte.

Altmaier: EU wehrt sich stärker gegen illegale Handelspraktiken

Die Europäische Union will ihre Handelsinteressen angesichts der Blockade bei der Welthandelsorganisation (WTO) durch die USA stärker schützen. Die EU-Handelsminister, Kommission und Europäisches Parlament haben sich dazu in Dreiergesprächen bereits in der vergangenen Woche auf eine Änderung der Durchsetzungsverordnung geeinigt, wie Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) anlässlich einer Videokonferenz der EU-Handelsminister mitteilte. "Das ist ein wichtiger Fortschritt."

EU/Dombrovskis: China muss sich noch deutlich bei Marktzugang bewegen

Der Vizepräsident der EU Kommission Valdis Dombrovskis sieht immer noch eine Möglichkeit für ein Investitionsabkommen mit China bis zum Ende des Jahres, allerdings müsste sich dafür Peking noch deutlich bewegen.

EZB: QE-Anleihebestände steigen in Vorwoche um 18,799 Mrd Euro

Der Bestand an Wertpapieren, die die Zentralbanken des Eurosystems im Rahmen der Ankaufprogramme APP und PEPP halten, hat sich in der Woche zum 6. November erhöht. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) nahm er um 18,799 Milliarden Euro auf 3.514,368 (Vorwoche: 3.495,569) Milliarden zu. In der Vorwoche hatte er sich um 10,791 Milliarden Euro ausgeweitet.

Seibert: Videokonferenz von Merkel und Macron am Dienstag um 15.00 Uhr

Regierungssprecher Steffen Seibert hat offiziell bestätigt, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel über die Frage islamistischen Terrors sprechen werde. Eine entsprechende Videokonferenz finde am Dienstag um 15.00 Uhr statt, kündigte Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin an.

