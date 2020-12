Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Stimmung der US-Verbraucher verbessert sich im Dezember

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Dezember aufgehellt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA stieg bei der Umfrage am Monatsende auf 80,7 von 76,9 Ende November. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 81,0 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats lag er bei 81,4.

US-Rohöllagerbestände sinken viel weniger stark als erwartet

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 18. Dezember verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 0,562 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 3,1 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 3,135 Millionen Barrel reduziert.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe überraschend deutlich gesunken

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 19. Dezember entgegen den Erwartungen und zudem deutlich abgenommen, nachdem sie in den beiden vorangegangenen Wochen zum Teil spürbar nach oben gegangen war. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 89.000 auf 803.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Volkswirte hatten dagegen einen leichten Anstieg auf 888.000 vorhergesagt.

US-Aufträge für langlebige Güter legen im November solide zu

Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA ist im November stärker gestiegen als erwartet. Wie das US-Handelsministerium berichtete, erhöhten sich die Orders gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg von 0,5 Prozent gerechnet. Der Anstieg im Vormonat wurde auf 1,8 (vorläufig: 1,3) Prozent nach oben revidiert.

Konsum der US-Haushalte sinkt im November leicht

Die US-Konsumausgaben sind im November leicht gesunken, während die Haushalte bei den Einkommen einen empfindlichen Rückgang hinnehmen mussten. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Ausgaben um 0,4 Prozent, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem solchen Minus gerechnet. Für Oktober wurde ein revidiertes Plus von 0,3 (vorläufig: 0,5) Prozent genannt.

Durchbruch bei Brexit-Handelsdeal scheint in Reichweite

Nach zehn Monaten scheint ein Durchbruch in den Verhandlungen der EU mit Großbritannien über ein Handelsabkommen nach dem Brexit in Reichweite. "Wir sind in der finalen Phase", hieß es am Mittwoch aus EU-Kreisen. Es gebe "gute Chancen", dass die Verhandlungen noch am Abend zu Ende gebracht würden, hieß es aus anderer Quelle. Ein Kompromisstext müsste laut Diplomaten dann aber noch von den EU-Mitgliedstaaten geprüft werden.

Polizei verbietet Demonstration gegen Corona-Maßnahmen am 30. Dezember

Die Berliner Polizei hat eine für den 30. Dezember geplante Großdemonstration gegen die staatlichen Maßnahmen zum Schutz vor der Corona-Pandemie verboten. "Eine sorgfältige Prüfung der Versammlungsbehörde hat ergeben, dass die Durchführung der Versammlung - insbesondere in der aktuell vorherrschenden Pandemiesituation - zu einer unmittelbaren Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung führt", teilte die Polizei mit.

Ministerium: Anträge auf Dezemberhilfen können gestellt werden

Die Anträge für die Dezemberhilfen können ab sofort von Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern für Unternehmer gestellt werden, erklärte das Bundeswirtschaftsministerium. Bereits am Dienstag konnten Soloselbständige mit der Antragstellung beginnen. Die Antragstellung erfolgt über die bundesweit einheitliche Plattform www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de. Mit ersten Abschlagszahlungen rechnet das Wirtschaftsministerium für Anfang Januar.

Ausgleichszahlungen für Krankenhäuser werden ausgeweitet

Die Unterstützungsmöglichkeiten für Krankenhäuser in der Corona-Krise werden erweitert. Wie das Bundesgesundheitsministerium mitteilte, tritt eine entsprechende Verordnung, die rückwirkend ab dem 17. Dezember gilt, an diesem Freitag in Kraft.

Arbeiten an Nord Stream 2 ab Mitte Januar in dänischen Gewässern

Im Januar werden Arbeiten an der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 in dänischen Gewässern beginnen. Zwei Gasrohre würden ab dem 15. Januar im dänischen Hoheitsbereich verlegt werden, hieß es in einer Mitteilung der dänischen Seeverkehrsbehörde an Seeleute vom Dienstag. Demnach werden vorübergehende Sperrzonen um die Baustellen auf See eingerichtet, in denen unter anderem das Fischen und Tauchen verboten ist.

Empörung im Irak nach Begnadigung von Blackwater-Mitarbeitern durch Trump

Im Irak hat die Entscheidung des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump für Empörung gesorgt, vier für die Erschießung von Zivilisten in Bagdad verantwortliche Ex-Mitarbeiter der Sicherheitsfirma Blackwater zu begnadigen. "Ich wusste, dass wir keine Gerechtigkeit sehen würden", sagte der irakische Polizist Fares Saadi der Nachrichtenagentur AFP. Die vier Sicherheitsleute waren zu langen Haftstrafen verurteilt worden, weil sie vor 13 Jahren auf dem belebten Nisur-Platz in Bagdad das Feuer eröffnet und dabei mindestens 14 Zivilisten getötet hatten.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Neubauverkäufe Okt Bestand 4,1 Monate

US/Neubauverkäufe Okt revidiert auf 945.000 (vorl: 999.000)

US/Neubauverkäufe Nov -11,0% auf 841.000 (PROG: 990.000)

Kanada Okt BIP +0,4% gg Sep

DJG/DJN/AFP/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2020 13:00 ET (18:00 GMT)