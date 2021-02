Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gesunken

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 6. Februar abgenommen, wobei allerdings der Vorwochenwert deutlich nach oben revidiert wurde. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 19.000 auf 793.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 760.000 vorhergesagt. Für die Vorwoche wurde der Wert auf 812.000 von ursprünglich 779.000 korrigiert.

Opec und IEA sehen Rückkehr zum Gleichgewicht auf Ölmarkt

Nach den Turbulenzen im Jahr 2020 werden sich Angebot und Nachfrage auf den globalen Ölmarkten nach Einschätzung sowohl der Opec als auch der IEA in diesem Jahr weiter ausbalancieren. Diese Erholung werde sich in der zweiten Jahreshälfte beschleunigen, erklärten sowohl die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) als auch die Internationale Energie-Agentur (IEA) in ihren jeweiligen Monatsberichten.

Gaswirtschaft fordert Besserstellung von Biomethan

Zwölf Verbände der Gaswirtschaft haben eine stärkere Berücksichtigung von Biogas beim klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft gefordert. Das Produkt sei "jederzeit schnell verfügbar, vielseitig einsetzbar und ein wichtiger Baustein der Energieversorgung von heute und morgen", erklärten der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches und weitere Unterzeichner.

Altmaier lädt Verbände kommenden Dienstag zu Wirtschaftsgipfel

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will am kommenden Dienstag mit dutzenden Wirtschaftsverbänden über die schwierige Lage in der Corona-Krise sprechen. Wie ein Ministeriumssprecher am Donnerstag mitteilte, sind für das per Videokonferenz geplante Treffen mehr als 40 Verbände eingeladen.

Altmaier hoffte bei Corona-Hilfen auch auf die Banken

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die schleppende Auszahlung der Corona-Hilfen auch mit der fehlenden Unterstützung des Finanzsektors begründet. Er habe gehofft, "dass wir schneller vorankommen, wenn wir die Banken und Sparkassen bitten, die Abschlagszahlungen für uns zu übernehmen", sagte Altmaier beim digitalen Neujahrsempfangs der Deutschen Bank. "Es hat sich dann herausgestellt, dass es nicht nur bei Bund und Ländern Bürokratie gibt, sondern manchmal auch Handlungszwänge bei den Banken."

Merkel würdigt Beitrag des Finanzsektors zur Krisenbewältigung

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Beitrag der Finanzbranche zur Überwindung der Corona-Krise hervorgehoben. "Neben den staatlichen Hilfen ist die Unterstützung durch die Finanzbranche von ebenfalls großer Bedeutung", sagte sie in einem Grußwort zum digitalen Neujahrsempfangs der Deutschen Bank.

Hausdurchsuchung beim österreichischen Finanzminister Blümel

In Österreich ist am Donnerstag das Haus von Finanzminister Gernot Blümel durchsucht worden. Gegen Blümel, der wie Bundeskanzler Sebastian Kurz der konservativen ÖVP angehört, besteht der Verdacht der Korruption und Bestechlichkeit.

China verbietet Sender BBC World News wegen "gesetzeswidriger Inhalte"

Der internationale Dienst der britischen BBC, der Sender BBC World News, ist wegen "gesetzeswidriger Inhalte" in China verboten worden. Der Sender habe gegen die Richtlinien für die Berichterstattung im Land verstoßen, gab die chinesische Rundfunkregulierungsbehörde am Donnerstag bekannt.

