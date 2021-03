Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wirtschaftsverbände warnen Abgeordnete vor Lieferkettengesetz

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und ein breites Bündnis von 27 Wirtschaftsverbänden haben die Abgeordneten des Deutschen Bundestags eindringlich zu Nachbesserungen am geplanten Lieferkettengesetz aufgefordert.

Bundestag billigt EU-Eigenmittelbeschluss

Der Bundestag hat den EU-Eigenmittelbeschluss gebilligt, mit dem die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung des 750 Milliarden Euro schweren europäischen Wiederaufbaufonds möglich gemacht werden soll. Der Bundesrat soll nach früheren Angaben am Freitag zustimmen. Dann muss noch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Gesetzesbeschluss unterzeichnen.

Umfrage: Jedes dritte Start-up ökologisch orientiert

Eine ökologische Ausrichtung wird für junge deutsche Unternehmen immer wichtiger. Der Anteil der grünen Start-ups stieg im vergangenen Jahr von 21 Prozent auf 30 Prozent, wie aus dem Green Start-up Monitor 2021 hervorgeht.

Streit über interne Impfstoffverteilung überschattet EU-Gipfel

Beim EU-Gipfel gibt es Streit über die Impfstoffverteilung unter den Mitgliedstaaten. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz bestand am Donnerstag bei den Beratungen per Videokonferenz nach Angaben aus Diplomatenkreisen auf einem "Korrekturmechanismus", von dem auch Österreich profitieren würde. Nach Ansicht anderer Mitgliedstaaten wurde Wien bei der bisherigen Verteilung aber nicht benachteiligt.

Belgiens Geschäftsklima im März weiter gefestigt

Das belgische Geschäftsklima hat sich im März stärker aufgehellt als erwartet. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, stieg der Index um 3,1 Punkte auf minus 1,0. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf minus 2,5 prognostiziert, nachdem der Index im Vormonat bei minus 4,4 notiert hatte.

Frankreich und östliche EU-Länder bestehen auf Atomenergie

Frankreich und sechs östliche EU-Länder haben in einem Brief an die EU-Kommission ihre Unterstützung für die Förderung der Kernenergie unterstrichen. Atomstrom leiste einen "unabdingbaren" Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel, heißt es in dem Schreiben, das am Donnerstag veröffentlicht wurde. Die Unterzeichner fordern darin "faire Bedingungen für die Kernenergie in der EU".

Nawalny-Anwältin sieht das Leben des Oppositionellen in Gefahr

Der Gesundheitszustand des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny ist inzwischen so schlecht, dass dessen Anwältin um sein Leben fürchtet. Der Oppositionelle habe "starke Schmerzen" im Rücken und im rechten Bein, sie fürchte "um sein Leben und seine Gesundheit", sagte Nawalnys Anwältin Olga Michailowa.

Belarussische Opposition ruft zu neuer Protest-Welle gegen Lukaschenko auf

Die Opposition in Belarus will der Protestbewegung gegen den autoritären Staatschef Alexander Lukaschenko neuen Schwung geben. Die im Exil lebende Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja rief für Donnerstag zu Protesten in den Städten des Landes auf.

Anträge auf US-Arbeitslosenhilfe fallen stärker als erwartet

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 20. März 2021 stärker abgenommen als erwartet. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 97.000 auf 684.000, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte.

US-Wirtschaft wächst im vierten Quartal um 4,3 Prozent

Die US-Wirtschaft ist im vierten Quartal 2020 etwas stärker gewachsen als bislang berichtet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) erhöhte sich nach den Daten der dritten Veröffentlichung auf das Jahr hochgerechnet um 4,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal, nachdem bei der zweiten Veröffentlichung ein Plus von 4,1 Prozent genannt worden war. Ökonomen hatten mit einer Bestätigung dieses Werts gerechnet.

