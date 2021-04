Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Söder knüpft Kanzlerkandidatur an Rückhalt in der Bevölkerung

Kurz vor der Entscheidung über die Kanzlerkandidatur der Union hat CSU-Chef Markus Söder auf die Bedeutung von Popularitätswerten verwiesen. Person und Programm müssten "nicht nur von der Partei, sondern auch in der breiten Bevölkerung akzeptiert werden", sagte er dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Der bayerische Ministerpräsident liegt seit Monaten in allen Umfragen weit vor seinem Konkurrenten Armin Laschet.

Altmaier lobt Unternehmen für ihre Rolle beim Testen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die Wirtschaft für ihr Engagement bei den Corona-Tests gelobt. Die Unternehmen spielten "beim Testen eine wichtige Rolle und nehmen diese Verantwortung wahr", sagte Altmaier im Anschluss an den digitalen Wirtschaftsgipfel mit über 40 Verbänden. "In den vergangenen Wochen konnte das Testangebot der Wirtschaft für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deutlich ausgebaut werden. Das begrüße ich sehr."

Rechnungshof-Präsident verlangt Rückkehr zu solider Budgetpolitik

Der Präsident des Bundesrechnungshofes, Kay Scheller, hat gefordert, die staatliche Handlungsfähigkeit nach der Coronavirus-Pandemie zurückzugewinnen. "Ohne strukturelle Reformen wird es nicht gelingen, die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie zu beheben", erklärte Scheller.

Studie empfiehlt Milliarden-Investitionen in Wärmenetze

Um die Klimaziele im Gebäudesektor zu erreichen, müssen laut einer Studie vor allem in urbanen Ballungsräumen Milliarden in die Fernwärmeversorgung investiert werden. Bis zum Jahr 2030 sei - in Abhängigkeit der nationalen Klimaschutzambitionen für die Fernwärme - ein mittleres jährliches Fördervolumen von mindestens 1 bis 1,8 Milliarden Euro angemessen, heißt es in einer Analyse des Hamburg Instituts (HI) und der Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft in München (FfE) im Auftrag des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).

Experten kritisieren Details des Fondsstandortgesetzes

Das von der Bundesregierung geplante Fondsstandortgesetz stößt bei Sachverständigen trotz positiver Ansätze auf deutliche Kritik im Detail. "Der Entwurf enthält vielversprechende Vorschläge, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Fondswirtschaft zu erhöhen und Bürokratie abzubauen", erklärte der Bundesverband Investment und Asset Management (BVI).

EZB-Rat berät quartalsweise über PEPP - Gesamtvolumen vorerst konstant

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat sich bei seinen Beratungen am 10. und 11. März darauf geeinigt, künftig quartalsweise das Tempo der Anleihekäufe unter dem Pandemiekaufprogramm PEPP zu bestimmen.

Merkel fordert Abbau von Truppenverstärkungen im Umfeld der Ostukraine

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Donnerstag in einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über den Konflikt in der Ostukraine beraten. Dabei drang Merkel auf einen Abbau der Truppenverstärkungen im Umfeld der Ostukraine, wie die stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung, Ulrike Demmer, in einer Mitteilung bekanntgab.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe steigen wider Erwarten

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 3. April wider Erwarten zugelegt. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 16.000 auf 744.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte.

Biden bezeichnet Schusswaffengewalt als "Seuche" und "Schandfleck"

US-Präsident Joe Biden hat die Schusswaffengewalt in den Vereinigten Staaten als "Seuche" und "Schandfleck" für das Land bezeichnet. "Das ist eine Seuche, Herrgott nochmal, und es muss enden", sagte Biden am Donnerstag bei der Vorstellung von Maßnahmen gegen Schusswaffengewalt im Rosengarten des Weißen Hauses. Der Demokrat verwies auf mehrere Massaker, die in den vergangenen Wochen für Entsetzen gesorgt hatten, sowie alltägliche tödliche Gewalt im ganzen Land.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2021 13:00 ET (17:00 GMT)