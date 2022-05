ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, -2

In der Affäre um die unerlaubte Weitergabe von Gerichtsunterlagen hat der SPD-Fraktionschef im Stuttgarter Landtag, Andreas Stoch, die Entlassung von Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) gefordert. Das Handeln des Innenministers sei "mit dem geltenden Recht nicht vereinbar", erklärte Stoch am Donnerstag in Stuttgart. Da es dem Innenminister "offenbar an jeder Einsicht fehlt", müsse Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ihn nun entlassen.

GROßBRITANNIEN

Einkaufsmanagerindex Service Apr 58,9

Einkaufsmanagerindex Service Apr PROG: 58,3

Einkaufsmanagerindex Service März war 62,6

May 05, 2022 07:30 ET (11:30 GMT)