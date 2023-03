ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, -2

Nach Polen will auch die Slowakei Kampfjets vom Typ MiG-29 an die Ukraine abtreten. "Wir werden der Ukraine 13 von unseren MiG-29 übergeben", sagte der slowakische Ministerpräsident Eduard Heger vor Journalisten in Bratislava. Dies sei mit Polen und der Ukraine "vollständig abgestimmt". Der Kreml kündigte umgehend an, die Kampfflugzeuge würden "zerstört". Von den 13 Kampfjets sollten drei als Ersatzteillager genutzt werden, erläuterte der Generalstabschef der slowakischen Armee, Daniel Zmeko.

