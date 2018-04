ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, -2

Der gegen die italienische Mafia kämpfende Staatsanwalt Nicola Gratteri hat härtere Gesetze gegen das organisierte Verbrechen in Deutschland gefordert. "Deutschland hat sehr gute Ermittlungsbehörden, aber es fehlen - wie in den meisten europäischen Ländern - die entsprechenden Antimafiagesetze", sagte Gratteri im Südwestrundfunk. So gebe es hierzulande keinen Straftatbestand der "Bildung einer mafiösen kriminellen Vereinigung".

Geheimdienst holte seit Putschversuch 80 Gülen-Anhänger aus dem Ausland in die Türkei

Der türkische Geheimdienst hat seit dem gescheiterten Militärputsch vom Juli 2016 nach Angaben der Regierung 80 mutmaßliche Anhänger des islamischen Predigers Fethullah Gülen aus dem Ausland in die Türkei geholt. Die Verdächtigen seien vom Geheimdienst MIT aus 18 Ländern in die Türkei gebracht worden, sagte der Regierungssprecher Bekir Bozdag am Donnerstag dem Sender Habertürk TV. Gülen wird von der türkischen Regierung für den Umsturzversuch verantwortlich gemacht.

FRANKREICH

Einkaufsmanagerindex Service März 56,9 (2. Veröff.)

Einkaufsmanagerindex Service März PROGNOSE: 56,8

Einkaufsmanagerindex Service Feb war 57,4

ITALIEN

Einkaufsmanagerindex Service März 52,6

Einkaufsmanagerindex Service März PROGNOSE: 53,8

Einkaufsmanagerindex Service Feb bei 55,0

SCHWEIZ

März Verbraucherpreise +0,4% gg Vormonat

März Verbraucherpreise +0,8% (PROGNOSE: +0,7%) gg Vorjahr

