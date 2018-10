ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, -2

Vor den Beratungen im Koalitionsausschuss über das geplante Fachkräftezuwanderungsgesetz hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) einen sogenannten Spurwechsel weiter abgelehnt. In der von ihm mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) erarbeiteten Grundlage sei "der Spurwechsel nicht dabei", sagte Seehofer vor einer CSU-Vorstandssitzung in München vor Journalisten.

Deutsches Gericht genehmigt Auslieferung eines iranischen Diplomaten an Belgien

Im Zusammenhang mit im Sommer vereitelten Plänen für Anschläge auf iranische Exil-Oppositionelle in Frankreich hat die deutsche Justiz grünes Licht für die Auslieferung eines iranischen Diplomaten an Belgien gegeben. Die Auslieferung des in Österreich akkreditierten Diplomaten sei zulässig, erklärte das Oberlandesgerichts Bamberg am Montag. Der Diplomat war Anfang Juli in Unterfranken auf Grundlage eines von der belgischen Justiz beantragten europäischen Haftbefehls festgenommen worden. Nach Angaben der iranischen Opposition handelt es sich um den 46 Jahre alten Assadollah Assadi.

Unabhängigkeitsbefürworter blockieren in Katalonien Straßen und Bahnstrecke

Am ersten Jahrestag des von Madrid verbotenen Unabhängigkeitsreferendums haben Demonstranten in Katalonien wichtige Straßen und Bahngleise blockiert. Hunderte Aktivisten besetzten am Montag in Girona nördlich von Barcelona die Gleise eines Hochgeschwindigkeitszuges, wie die Bahngesellschaft Renfe mitteilte. Fernsehsendern zufolge blockierten Unabhängigkeitsbefürworter in Barcelona wichtige Straßen und Autobahnen.

FRANKREICH

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Sep 52,5 (2. Veröff.)

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Sep PROG: 52,5

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Aug war 53,5

GROßBRITANNIEN

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Sep 53,8

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Sep PROG: 52,5

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Aug war 53,0

Nettokreditvergabe Privathaushalte Aug +4,0 Mrd GBP (Juli: +3,8 Mrd GBP)

Nettovergabe Hypothekenkredite Aug +2,9 Mrd GBP (Juli: +3,0 Mrd GBP)

Hypothekenkredit-Zusagen Aug 66.440 (Juli: 65.156)

Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Aug +1,1 Mrd GBP (Juli: +0,8 Mrd GBP)

Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Aug PROG: +1,4 Mrd GBP

ITALIEN

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Sep 50,0

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Sep PROG: 50,1

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Aug bei 50,1

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2018 07:30 ET (11:30 GMT)