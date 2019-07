ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, -2

Der im März aus Venezuela ausgewiesene deutsche Botschafter Daniel Kriener ist auf seinen Posten zurückgekehrt. Die Rückkehr sei "auf alleinige Initiative des venezolanischen Außenministeriums ohne irgendwelche Absprachen oder Vorbedingungen" erfolgt, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts (AA) am Montag in Berlin. Auch der von Deutschland und vielen anderen Staaten anerkannte Übergangspräsident Juan Guaido habe Krieners Rückkehr zugestimmt.

Studie: Größte Lücke beim Wohnungsneubau in Köln und Stuttgart

Einer neuen Studie zufolge müssten dieses und nächstes Jahr jeweils rund 340.000 neue Wohnungen in Deutschland gebaut werden, um den Bedarf zu decken. Wie das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln am Montag mitteilte, wurden in den vergangenen drei Jahren aber jeweils nur rund 283.000 Wohnungen gebaut. Das entspricht einer Lücke von fast einem Fünftel.

Bürger in südlichen Bundesländern sind mit Gesundheitsversorgung sehr zufrieden

Die Menschen in Bayern und Baden-Württemberg liegen einer Umfrage zufolge bei der Zufriedenheit mit der Gesundheitsversorgung am Wohnort bundesweit vorn. Zwei von drei Bürgern Bayerns beurteilen ihre örtliche Gesundheitsversorgung mit "sehr gut" oder "gut", wie die am Montag in Berlin veröffentlichte Erhebung des Bundesverbands der Arzneimittelhersteller (BAH) ergab. In Baden-Württemberg gaben drei von fünf Bürgern der örtlichen Gesundheitsversorgung gute Noten.

Knapp jeder Zweite zweifelt in Umfrage an Schutzfunktion der Polizei

Rund die Hälfte der Bürger in Deutschland zweifelt einer Umfrage zufolge an der Fähigkeit des Staates, sie vor Verbrechen zu schützen. In einer Umfrage des Instituts Insa im Auftrag der Bild-Zeitung stimmten 44 Prozent der Aussage zu, dass der Staat "die Sicherheit der Bürger nicht mehr ausreichend gewährleisten kann". 46 Prozent waren der Meinung, dass "die Polizei die Bevölkerung nicht effektiv beschützen kann".

