ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, -2

Beim Absturz eines Militärflugzeugs im Norden Pakistans sind mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Rettungskräfte wurden zwölf weitere Menschen verletzt, als das Flugzeug am frühen Dienstagmorgen in der nahe der Hauptstadt Islamabad gelegenen Garnisonsstadt Rawalpindi abstürzte. Die Maschine zerschellte demnach in einem ärmlichen Wohngebiet von Rawalpindi.

+++ Konjunkturdaten +++

BELGIEN

Juli Verbraucherpreise +1,4% (Juni: +1,7%) gg Vorjahr

EURORAUM

Geschäftsklimaindex Juli -0,12 (Juli: +0,17)

Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: +0,05

