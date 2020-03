ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, -2

Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) begrüßt, dass die Fraktionen der großen Koalitionen offenbar Nachbesserungen am Entwurf für das Kohleausstiegsgesetz angekündigt haben. Dies sei "eine gute Nachricht", erklärte Untersteller in Stuttgart. "Das geplante Gesetz erlaubt Braunkohlekraftwerken eine längere Laufzeit und gibt ihnen bessere finanzielle Entschädigungschancen als ursprünglich vereinbart."

Schulze will strengere Umweltvorgaben für digitale Technologien

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) will sich in der EU für schärfere Umweltvorgaben in der Digitalwirtschaft einsetzen. Dazu legte sie in Berlin eine umweltpolitische Digitalagenda mit mehr als 70 Maßnahmen vor. Unter anderem sollen Rechenzentren effizienter, der Energiebedarf reduziert und klimaschonende Innovationen gefördert werden.

Erdogan reist am Donnerstag zu Treffen mit Putin

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan trifft sich angesichts der zunehmenden Spannungen im Syrien-Konflikt am Donnerstag mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin . Erdogan werde zu einem eintägigen Besuch nach Russland reisen, teilte die türkische Präsidentschaft mit.

