ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, -2

In der Corona-Krise sind fast zehn Millionen Franzosen auf Kurzarbeit angewiesen. Arbeitsministerin Muriel Pénicaud sagte dem Sender RTL, das sei eine "bisher noch nie dagewesene" Situation. Fast jeder zweite Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft sei betroffen. In Deutschland rechnet die Regierung mit mehreren Millionen Kurzarbeitern, zuletzt lagen rund 725.000 Anträge vor.

Gespräch von Merkel mit Ukraines Regierungschef Schmyhal vertagt

Ein für den heutigen Montag geplantes Gespräch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dem neuen ukrainischen Ministerpräsidenten Denys Schmyhal ist verschoben worden. Dies sei "aus terminlichen Gründen" entschieden worden, teilte das Bundespresseamt mit. Ursprünglich hatte Merkel Schmyhal am Nachmittag per Videokonferenz zu seinem Antrittsbesuch begrüßen wollen.

Neuseeland will strenge Ausgangssperre ab kommender Woche lockern

Neuseeland will die wegen der Coronavirus-Pandemie verhängte Ausgangssperre ab der kommenden Woche lockern. Die strikten Maßnahmen hätten die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus stark eingedämmt und "eine unkontrollierte Explosion" verhindert, sagte Premierministerin Jacinda Ardern. Dies sei bisher nur wenigen anderen Ländern gelungen.

Starker Anstieg der Coronavirus-Infektionen in Singapur

Singapur hat einen Rekord-Anstieg der Coronavirus-Infektionen verzeichnet. Binnen 24 Stunden seien mehr als 1.400 neue Fälle registriert worden, teilten die Gesundheitsbehörden in dem südostasiatischen Stadtstaat mit. Damit gibt es in Singapur mehr als 8.000 Infizierte, elf von ihnen starben. Bei der Mehrzahl der Infizierten handelt es sich um Wanderarbeiter.

ING: Welthandel fällt 2020 um 9 bis 34 Prozent

Im Basisszenario von ING wird der Welthandel in diesem Jahr um 9 Prozent zurückgehen, während im schlimmsten Fall ein Rückgang von 34 Prozent erwartet wird. Im Basisszenario von ING werden die Lockdown-Maßnahmen gegen Ende dieses Quartals in allen Ländern gelockert, während im schlechtesten Fall eine tiefere Rezession in diesem Jahr und eine Erholung erst bis 2023 erwartet wird.

Unicredit erwartet BIP-Einbruch doppelt so hoch wie IWF

Unicredit prognostiziert für das Jahr 2020 den Rückgang des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Ausmaß doppelt so groß wie vom Internationalen Währungsfonds (IWF) geschätzt. Während der IWF erwartet, dass das globale BIP in diesem Jahr um 3 Prozent und in der Eurozone um 7,5 Prozent schrumpfen wird, prognostiziert Unicredit einen Rückgang des globalen BIP um 6 Prozent und in der Eurozone um 13 Prozent.

EZB teilt bei täglichem Dollar-Tender 1,740 Milliarden zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem täglichen Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 1,740 Milliarden US-Dollar an vier Banken zugeteilt. Am Vortag hatten zwei Banken eine Summe von 205 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat wie am Vortag einen Festzinssatz von 0,30 Prozent.

Commerzbank: EZB übt taktische Zurückhaltung

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wird nach Einschätzung der Commerzbank bei seiner Sitzung in der nächsten Woche taktische Zurückhaltung üben. "Die Aussage, dass sie auf jeden Fall mehr machen können, werden sie beibehalten, aber sie wollen andererseits auch, dass andere Akteure ihren Teil zur Krisenbewältigung beitragen", sagte Volkswirt Michael Schubert. Aus Sicht der EZB wäre es daher taktisch unklug, jetzt zu viel zu versprechen. "Wenn nicht gerade die Märkte zu kollabieren drohen, machen sie nächste Woche nichts", prognostiziert er.

Bundesbank: APP-Käufe mindern 10j OIS-Satz um 60 bp

Die Anleihekäufe der Euroraum-Zentralbanken im Rahmen des APP-Programms mindern das Zinsniveau im Euroraum nach Berechnungen der Deutschen Bundesbank kräftig. Die Bundesbank kommt in ihrem aktuellen Monatsbericht zu der Einschätzung, dass vor allem der Einfluss der Ankäufe auf die Zinsen langlaufender Papiere stark ist. "Die Schätzungen deuten darauf hin, dass durch das APP der zehnjährige (zweijährige) OIS-Zinssatz Ende 2019 um rund 60 (10) Basispunkte niedriger liegt im Vergleich zu einem Szenario, in welchem das Eurosystem keine Anleihen gekauft hätte", schreibt sie. Dieser Effekt ergebe sich hauptsächlich durch den so genannten Durationseffekt.

Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss steigt im Februar deutlich

Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums ist im Februar deutlich gestiegen. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) wies die Leistungsbilanz einen saisonbereinigten Überschuss von 40 (Januar: 32) Milliarden Euro auf.

EZB-Aufsicht will Banken neue Ziele für NPL-Abbau geben

Die bei der Europäischen Zentralbank (EZB) angesiedelte Bankenaufsicht will den Banken des Euroraums mehr Zeit zum Abbau notleidender Kredite geben. "Es wird, schwer, Kredite zu verbriefen oder zu verkaufen, wenn die Märkte für diese Art Risiko-Assets momentan verschlossen sind", sagte der Chef der Bankenaufsicht, Andrea Enria, der Zeitung El Confidencial. Die EZB werde gemeinsam mit den Banken neue Ziele formulieren und ihnen wenn nötig mehr Zeit geben. "Mittelfristig werden wir den Druck aber aufrecht erhalten, den bisher so erfolgreichen Prozess fortzusetzen", sagte er.

Unicredit: Notenbanken geht die Munition nicht aus

Die Zentralbanken haben nach Ansicht von Unicredit-Chefökonom Erik Nielsen "unglaublich aggressiv" gehandelt und gezeigt, dass ihnen die Munition keinesfalls ausgeht. Die einzige Einschränkung dessen, was eine Zentralbank tun könne, sei politischer Natur, fügt er hinzu. Die Europäische Zentralbank (EZB) beschreite mit dem flexiblen Pandemie-Notkaufprogramm neue Wege. Sie könne nun auch griechische Anleihen unterhalb von Investmentgrade kaufen.

Ölpreise fallen weiter - US-Öl zur Lieferung im Mai stürzt um 21 Prozent ab

Der Preisabsturz für US-Öl zur Lieferung im Mai setzt sich mit dem Näherrücken des Verfalls des entsprechenden Kontrakts am Dienstag fort. Am Montagvormittag beträgt das Minus bereits 21,5 Prozent auf 14,34 Euro. Brentöl verbilligt sich zugleich zwar ebenfalls deutlich, mit rund 3,5 Prozent aber eher in einem noch normalen Rahmen. Der ab Dienstag führende Juni-Kontrakt auf WTI verliert derweil gut 7 Prozent auf 23,16 Dollar je Fass.

Gläubiger lehnen Argentiniens Vorschlag zur Umschuldung ab

Eine Gruppe von Anleihegläubigern hat einen Vorschlag Argentiniens zur Umstrukturierung von Auslandsschulden im zweistelligen Milliarden-Dollar-Bereich abgelehnt. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Argentinien bereits im nächsten Monat in Verzug gerät. Es werde erwartet, dass andere Anleihegläubiger dem Beispiel folgen werden, um eine geschlossene Front gegen den Vorschlag zu bilden, sagten Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

+++ Konjunkturdaten +++

Eurozone/Handelsbilanz Feb Überschuss 23,0 Mrd EUR (Vj Überschuss 18,5 Mrd EUR)

