ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, -2

EZB-Direktor Fabio Panetta hat sich dafür ausgesprochen, die finanziellen Kosten der Corona-Krise möglichst weit in die Zukunft zu verschieben. In einem Beitrag für das Magazin Politico schrieb Panetta: "Ziel der Fiskalpolitik muss es sein, die finanziellen Kosten der Krise weit - sehr weit - in die Zukunft zu verschieben. Schulden mit sehr langen Laufzeiten werden mit der Zeit tragfähiger, wenn die Wachstumsraten die Zinsraten übersteigen."

EZB teilt bei 63-tägigem LTRO 18,906 Milliarden Euro zu

Die Nachfrage nach längerfristiger Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim sechsten der Anfang März ins Leben gerufenen Langfristtender (LTRO) zugenommen. Nach Mitteilung der EZB wurden bei einem Refinanzierungsgeschäft mit 63 (zuvor: 70)-tägiger Laufzeit 18,906 (4,638) Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurde die Nachfrage von 82 (53) Banken bedient. Der Zins entspricht dem durchschnittlich während der Laufzeit herrschenden Einlagenzins.

Italien will noch diese Woche weitere Lockerungen verkünden

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte will bis zum Wochenende weitere Lockerungen der strengen Corona-Maßnahmen bekannt geben. Die sogenannte Phase 2 der Lockerungen, die ein langsames Hochfahren der italienischen Wirtschaft und des öffentlichen Lebens ermöglichen soll, werde voraussichtlich am 4. Mai in Kraft treten, schrieb Conte auf Facebook. Die am 9. März in Italien verhängte Ausgangssperre gilt noch bis zum 3. Mai. Derzeit berät die Regierung über eine Lockerung der strengen Schutzmaßnahmen.

Anstieg bei Zahl der neuen Corona-Toten in Spanien

Nach dem Rückgang bei der Zahl der neuen Corona-Toten auf den niedrigsten Stand seit vier Wochen hat Spanien am Dienstag wieder einen leichten Anstieg verzeichnet. 430 Infizierte seien in den vergangenen 24 Stunden gestorben, teilte das Gesundheitsministerium in Madrid mit. Damit kamen nach offiziellen Angaben bislang 21.282 Menschen in Spanien durch die Pandemie ums Leben. Weltweit verzeichnen nur die USA und Italien höhere Opferzahlen.

EZB: Keine Nachfrage bei täglichem Dollar-Tender

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem täglichen Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen keine Nachfrage erhalten. Am Vortag hatten vier Banken eine Summe von 1,740 Milliarden Dollar nachgefragt und erhalten. Der Tender hatte wie am Vortag einen Festzinssatz von 0,30 Prozent.

Banken fragen 0,067 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft weiter abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 0,157 Milliarden Euro nach 0,224 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 13 (Vorwoche: 11) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,067 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität.

Rabobank: Brent von Überangebot weniger betroffen

Die Rabobank führt den Preisabsturz bei schwefelarmem US-Leichtöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) auf die begrenzten Kapazitäten am Lager in Cushing (Oklahoma) zurück. "Cushing hat freie Kapazitäten von 25 bis 30 Millionen Barrel, das Open Interest des am Dienstag fälligen Kontrakts auf WTI liegt bei 108 Millionen Barrel", schreibt die Bank in einem Kommentar. Investoren mit Long-Positionen hätten ihre Positionen liquidieren müssen, um eine physische Auslieferung zu vermeiden, die sie nirgendwo hätten unterbringen können.

EU-Kommission will Tourismusindustrie vor Übernahmen in Corona-Krise schützen

Die EU-Kommission will Unternehmen der durch die Corona-Krise hart getroffenen Tourismusbranche vor Übernahmen aus dem Ausland schützen. Die Branche müsse sich gegen "aggressive Investitionsstrategien nichteuropäischer Staaten" wappnen, sagte EU-Industriekommissar Thierry Breton im Verkehrsausschuss des Europaparlaments. Diese könnten die aktuelle Krise "als Gelegenheit sehen, europäische Juwelen (der Branche) zu niedrigen Preisen zu kaufen".

IfW: In Corona-Krise wächst Druck auf Schwellenländer

Die Folgen der Corona-Pandemie führen in den weltweit circa 5.000 Sonderwirtschaftszonen nach einer Umfrage des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) zu drastischen wirtschaftlichen Einbußen. "Dies erhöht insbesondere für Schwellenländer das Risiko einer starken Rezession oder sogar einer Staatspleite", schrieben die Kieler Ökonomen.

Hilfsorganisationen: 50 Millionen Menschen in Westafrika von Hunger bedroht

In Westafrika verschärft die Coronavirus-Pandemie nach Angaben von Hilfsorganisationen eine drohende Hungerkrise: Die Zahl der Menschen, die in der Region von Ernährungsunsicherheit und Unterernährung bedroht seien, könne laut der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) zwischen Juni und August von 17 Millionen auf 50 Millionen steigen, warnten acht Hilfsorganisationen wie Oxfam, Care, Save the Children und Aktion gegen den Hunger.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden März Arbeitslosenzahl 389.000

Schweden März Arbeitslosenquote 7,1%

