ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, -2

Die SPD beharrt darauf, die in der Koalition weiterhin umstrittene Grundrente in der kommenden Sitzungswoche in den Bundestag einzubringen. SPD-Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider sagte bei einer Pressekonferenz in Berlin, er sei "sehr enttäuscht" darüber, dass die Union die Grundrente nicht diese Woche auf die Tagesordnung habe setzen wollen. "Wir bestehen darauf, dass in der nächsten Sitzungswoche die erste Lesung kommt". sagte Schneider.

Karliczek erwartet längerfristig keinen normalen Schulunterricht

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) erwartet längerfristig keinen normalen Unterricht an den Schulen in Deutschland. Es gehe jetzt zunächst darum, das zu tun, was möglich sei, sagte Karliczek im Deutschlandfunk. Dies bedeute etwa, Präsenzunterricht und digitale Lernmethoden zu kombinieren. Wenn Anfang Mai die meisten Schulen wieder öffneten, sei es vor allem wichtig, Abschlussklassen die Möglichkeit zu geben, Stoff nachzuholen, so Karliczek.

Altmaier will reduzierte Mehrwertsteuer für Hotels und Gastronomie

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich vor dem Treffen des Koalitionsausschusses zur aktuellen Corona-Situation für höhere finanzielle Hilfen für die Hotel- und Gastrobranche ausgesprochen. Die Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 7 Prozent sei "eine gute Option", sagte er der Passauer Neuen Presse. Auch seien konkrete Hilfen bei Modernisierungen und Kosteneinsparungen vorstellbar.

SPD-Fraktionsgeschäftsführer: Zuschüsse für Gastronomiebereich verlängern

Die SPD-Bundestagsfraktion hat eine dreimonatige Verlängerung der von der Regierung zur Abfederung der Corona-Lasten auf den Weg gebrachten Zuschüsse für Kleinunternehmer und Solo-Selbstständige ins Spiel gebracht. Einen entsprechenden Vorschlag machte Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider bei einer Pressekonferenz in Berlin. Kernpunkt sei es, zu geeigneten Maßnahmen zu kommen, um dem Gastronomiebereich eine Öffnungsperspektive zu geben. "Solange dies nicht der Fall ist, bin ich dafür, dass wir die Zuschüsse einfach um drei Monate verlängern", sagte Schneider.

Kabinett beschließt kräftigen Rentenanstieg

Das Bundeskabinett hat eine deutliche Steigerung der Renten beschlossen. Wegen der jüngst deutlichen Lohnzuwächse werden die Renten ab 1. Juli in Westdeutschland um 3,45 Prozent und in den neuen Ländern um 4,20 Prozent steigen. "Möglich wird das Rentenplus durch die gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt und steigende Löhne der letzten Jahre", erklärte die Bundesregierung. Die Löhne seien 2019 im Westen im Vergleich zu 2018 um 3,28 Prozent und im Osten um 3,83 Prozent gestiegen.

Grünen-Chef Habeck drängt auf strengere Regeln bei Corona-Hilfen

Grünen-Chef Robert Habeck hat strengere Kriterien für die aktuelle Vergabe von staatlichen Finanzhilfen in der Corona-Krise gefordert. "Ich bin dafür, dass die Unternehmen, die jetzt staatliche Unterstützung bekommen, die Managergehälter deckeln müssen, keine Dividenden an die Aktionäre auszahlen und kein Geld in Steueroasen anlegen dürfen", sagte der Co-Vorsitzende der Grünen der Wochenzeitung Die Zeit. "Regeltreue und Anstand, das sollten die Voraussetzungen für öffentliche Unterstützung sein."

BDI schlägt Alarm wegen rasant ansteigender Ausfuhrbeschränkungen

Die deutsche Industrie zeigt sich wegen rasant ansteigender Ausfuhrbeschränkungen in der derzeitigen Corona-Pandemie besorgt. Es gebe weltweit einen Flickenteppich unterschiedlicher Regelungen bei dem, was Länder als systemrelevante und nicht-systemrelevante Produktzweige und Dienstleistungen ansehen. Hier bedürfe es innerhalb der Gruppe der 20 führenden Industriestaaten (G20) einheitlicher Regelungen. Ausfuhrbeschränkungen sollten zudem zurückgeführt werden.

BA erlaubt Einsatz von Asylbewerbern als Erntehelfer

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat wegen der Corona-Krise einer Lockerung des Arbeitsverbots für Asylbewerber, Geduldeten und Drittstaatsangehörigen zugestimmt. Bis zum 31. Oktober dürfen diese als Helfer in der Landwirtschaft tätig werden, wo es zunehmend Engpässe auf den Äckern gegeben hatte.

Kramp-Karrenbauer verteidigt Vorgehen bei Kampfflugzeug-Deal

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat ihr umstrittenes Vorgehen beim Erwerb neuer Kampfflugzeuge für die Luftwaffe verteidigt. Im Verteidigungsausschuss des Bundestags wies sie den Vorwurf zurück, sie habe ihrem US-Kollegen Mark Esper ohne Einbindung des Parlaments den Kauf von Kampfjets aus den USA in Aussicht gestellt, wie Teilnehmer gegenüber AFP berichteten. Der Forderung der Opposition, Dokumente über ihre genauen Absprachen mit den USA vorzulegen, sei die Ministerin aber nicht nachgekommen.

Staatsschulden im Euroraum sinken 2019 auf 84,1 Prozent des BIP

Die Staatsschulden in der Eurozone sind im Jahr 2019 im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung zurückgegangen. Der öffentliche Schuldenberg sank gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf 84,1 von 85,8 Prozent im Vorjahr, wie die Statistikbehörde Eurostat meldete. In absoluten Zahlen kletterte der Schuldenberg allerdings auf 11,9 von 11,6 Billionen Euro. In der EU-27 sank die Staatsschuldenquote auf 77,8 von 79,6 Prozent entsprechend 13,9 nach 13,5 Billionen Euro.

Bund meldet für 2020 Staatsdefizit von 7,25 Prozent nach Brüssel

Das Volumen der gesamtstaatlichen haushaltswirksamen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und ihrer Folgen liegt im Jahr 2020 bei rund 453 Milliarden Euro und das gesamtstaatliche Defizit bei 7,25 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP). Das stellt der Bund in dem vom Kabinett beschlossenen Stabilitätsprogramm für das Jahr 2020 fest, das nach Brüssel gemeldet wird. Der Umfang der Garantien beträgt demnach insgesamt rund 820 Milliarden Euro.

Schon über zehn Millionen Franzosen in Kurzarbeit

In Frankreich steigt die Zahl der Kurzarbeiter in der Corona-Krise weiter an. Derzeit seien mehr als zehn Millionen Franzosen auf Kurzarbeit angewiesen, sagte Arbeitsministerin Muriel Pénicaud dem Sender BFM Business. Fast jeder zweite Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft sei betroffen. In Deutschland rechnet die Regierung mit mehreren Millionen Kurzarbeitern, bis Ostern lagen rund 725.000 Anträge von Unternehmen vor.

Erste Corona-Tote in den USA schon Wochen vor bislang erstem bekannten Fall

In den USA sind bereits Wochen vor der offiziellen Registrierung des landesweit ersten Corona-Toten Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Bei der Autopsie von zwei am 6. und am 17. Februar verstorbenen Menschen seien durch das neuartige Coronavirus hervorgerufene Covid-19-Erkrankungen nachgewiesen worden, teilte die Rechtsmedizin des kalifornischen Bezirks Santa Clara nach einer Bestätigung durch die US-Gesundheitsbehörde CDC mit.

Commerzbank: US-Arbeitslosenquote von über 15 Prozent

Die Commerzbank rechnet damit, dass die US-Arbeitslosenquote im April auf über 15 Prozent steigen wird. Sie wäre damit so hoch wie zuletzt während der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren. Die Commerzbank rechnet vor, dass seit dem März-Bericht über 20 Millionen US-Amerikaner ihren Job verloren haben. "Bei unveränderter Erwerbspersonenzahl würde dies die Arbeitslosenquote auf 18 Prozent treiben", schreibt Volkswirt Bernd Weidensteiner in einer Researchnote.

Iran schießt erstmals Militär-Satelliten ins All

Der Iran hat nach eigenen Angaben erstmals einen Militär-Satelliten ins All geschossen. Der Satellit sei am Mittwoch mit einer Trägerrakete aus einem Wüstengebiet im Zentrum des Landes in die Umlaufbahn gebracht worden, teilten die iranischen Revolutionsgarden auf ihrer Website Sepahnews mit. Sie sprachen von einem "Erfolg".

