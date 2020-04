ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, -2

Die Spitzen der CDU werden am Dienstag außerplanmäßig in einer Videokonferenz über die Corona-Maßnahmen beraten. Die Sitzung des Präsidiums ist für 8.00 Uhr angesetzt, sagte ein CDU-Sprecher. Bei dem Treffen könnte sich die Partei auf gemeinsame Positionen verständigen, bevor Bund und Länder nächste Woche erneut über ein Fazit der aktuellen Ausgangsbeschränkungen beraten. In den vergangenen Tagen hatte es in der CDU wiederholt Unstimmigkeiten bei der Beurteilung der einzelnen Beschränkungen gegeben.

Lindner kündigt Merkel Unterstützung beim Corona-Krisenmanagement auf

FDP-Chef Christian Lindner hat das Vorgehen von Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Corona-Pandemie scharf angegriffen und ihr seine Unterstützung beim Krisenmanagement aufgekündigt. Der Gesundheitsschutz sei unzweifelhaft eine Aufgabe für die staatliche Verantwortungsbereitschaft und es gebe Dinge, die über die individuelle Verantwortung hinausgingen.

Bankenpräsident Zielke befürchtet Kreditausfälle wegen Corona-Krise

Der neu gewählte Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB), Martin Zielke, hat vor Kreditausfällen wegen der Corona-Krise gewarnt und das Vorgehen der Banken bei der Mittelvergabe gegen Kritik verteidigt. Man rechne mit einer Rezession. "Das wird entsprechende Ausfälle geben", betonte Zielke bei einer telefonischen Pressekonferenz. "Künftige Wertminderungen ausstehender Kredite sind unausweichlich und werden sich trotz der hohen staatlichen Haftungsübernahme auch in den Bilanzen der Banken wiederfinden", warnte er.

IfW: Innenstädte beleben sich nach Corona-Lockerungen wieder

Nachdem seit Anfang der laufenden Woche der Einzelhandel unter Auflagen wieder öffnen darf, beleben sich die deutschen Innenstädte nach neuen Zahlen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft wieder teilweise deutlich. "Dies lässt darauf schließen, dass auch die Umsätze wieder zulegen", erklärte das IfW in einer Pressemitteilung. Noch liege die Anzahl der Innenstadt-Passanten aber massiv unter dem normalerweise für Mitte April zu erwartenden Niveau. Es sei noch ein weiter Weg zur Normalisierung.

Rostock erklärt sich als vermutlich erste Großstadt Deutschlands für Corona-frei

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) hat seine Stadt als vermutlich erste Großstadt in Deutschland für Corona-frei erklärt. "Der letzte zurzeit an Covid-19 erkrankte Rostocker konnte jetzt aus der Quarantäne entlassen werden", erklärte Madsen. Die von der Stadtverwaltung frühzeitig ergriffenen Maßnahmen hätten "vollen Erfolg" gehabt. Zudem hätten sich die Rostocker "unglaublich vorbildlich verhalten", fügte der Oberbürgermeister hinzu.

Pictet: Neue EZB-Lockerung keine "Rettung" Italiens

Pictet-Analyst Frederik Ducrozet weist darauf hin, dass die abermalige Lockerung der Anforderungen an Repo-Sicherheiten durch die Europäische Zentralbank (EZB) keine "Rettung" Italiens darstellt. "Wenn Italien von allen vier Ratingagenturen auf ein Rating unterhalb des Investment Grades herabgestuft wird, dann wären seine Anleihen nicht mehr ankaufbar - es sei denn, die EZB erlässt eine Ausnahmegenehmigung", schrieb Ducrozet in einem Kommentar im Kurznachrichtendienst Twitter.

Frankreich schließt Firmen in Steueroasen von Corona-Hilfen aus

In Frankreich dürfen Unternehmen, die wegen der Corona-Pandemie Hilfe vom Staat in Anspruch nehmen, ihre Gewinne nicht ins Ausland verschieben oder an die Anteilseigner auszahlen. Wirtschaftsminister Bruno Le Maire sagte im Rundfunksender France Info, es gebe Regeln: "Wenn Sie von den Finanzen des Staates profitieren, können Sie keine Dividenden ausschütten oder Aktien zurückkaufen." Es sei "selbstverständlich", dass ein Unternehmen mit Sitz in einem Steuerparadies oder Töchtern in einem Steuerparadies nicht von staatlichen Hilfen profitieren könne.

Mittlerweile mehr als 22.000 Corona-Tote in Spanien

In Spanien sind mittlerweile mehr als 22.000 Menschen durch die Corona-Pandemie ums Leben gekommen. In den vergangenen 24 Stunden seien 440 Corona-Tote gezählt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Madrid mit. Damit stieg die landesweite Zahl der Todesopfer auf 22.157. Nur in den USA und in Italien gibt es noch mehr Corona-Tote.

Studie zu Corona-Infektionsrate in Großbritannien mit bis zu 300.000 Menschen

Großbritannien will die Verbreitung des neuartigen Coronavirus in der Bevölkerung in einer großangelegten Studie erfassen. Innerhalb eines Jahres sollen bis zu 300.000 Menschen untersucht werden, wie die Regierung in London mitteilte. Zwischenergebnisse sollen demnach bereits Anfang Mai vorliegen. Auf deren Grundlage solle dann auch über Lockerungen der strengen Corona-Maßnahmen entschieden werden.

Trump kritisiert Lockerung von Corona-Einschränkungen in Georgia

Ungewöhnliche Rüge aus dem Weißen Haus: Der als Gegner strenger Corona-Maßnahmen geltende US-Präsident Donald Trump hat den republikanischen Gouverneur von Georgia wegen einer verfrühten Lockerung der Einschränkungen für Geschäfte zurechtgewiesen. Er habe dem Gouverneur Brian Kemp gesagt, dass er "absolut nicht einverstanden" sei mit dessen Entscheidung, "bestimmte Einrichtungen zu öffnen", die gemäß eines von Washington vorgelegten Zeitplans weiter geschlossen bleiben müssten, sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus.

China will WHO mit zusätzlichen 30 Millionen Dollar unterstützen

Nachdem die USA ihre Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation WHO gestoppt haben, hat China eine Erhöhung seines Beitrags angekündigt. Peking werde der WHO weitere 30 Millionen Dollar zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zur Verfügung stellen, zusätzlich zu bereits zugesagten 20 Millionen Dollar, erklärte ein Sprecher des Außenministeriums in der chinesischen Hauptstadt auf einer Pressekonferenz.

Botschafter: China offen für internationale Untersuchung von Corona-Ursprung

Der chinesische Botschafter in Deutschland, Wu Ken, hat eine unabhängige internationale Untersuchung der Ursachen der Corona-Pandemie in seinem Land nicht ausgeschlossen. Auf die Frage, ob sein Land offen sei für eine derartige Mission, erklärte er im ZDF-Morgenmagazin, China habe bei der Bekämpfung des Virus "schon sehr eng mit allen Seiten zusammengearbeitet", sowohl internationalen Organisationen als auch anderen Ländern. "Insofern ist es für uns auch kein Problem, in dieser Hinsicht in diesem Bereich weiterhin zusammenzuarbeiten."

