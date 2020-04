ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, -2

Die Bundesregierung wird am kommenden Mittwoch eine Sondersitzung abhalten, um die am 1. Juli beginnende deutsche Ratspräsidentschaft der Europäischen Union (EU) im Lichte der Corona-Krise vorzubereiten. Diese Sitzung werde nach der regulären Kabinettssitzung stattfinden, die wie üblich um 9.30 Uhr beginnen solle, sagte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Union klettert in Umfrage auf Bestwert dieser Legislaturperiode

Die Union punktet in der Corona-Krise in den Umfragen weiterhin bei den Wählern. Zum dritten Mal in Folge legten CDU/CSU im ZDF-Politbarometer deutlich zu, wie der Sender bekanntgab. Wäre am nächsten Sonntag Bundestagswahl, legte die Union um 4 Prozentpunkte auf 39 Prozent zu, ihren besten Wert in dieser Legislaturperiode. Die SPD würde sich hingegen mit 16 Prozent um 1 Punkt verschlechtern, die Grünen verlören 2 Punkte auf 18 Prozent. Auch die AfD würde 1 Punkt auf 9 Prozent abgeben. Die Linke bliebe bei 7 und die FDP bei 5 Prozent.

Merkel nimmt am Petersberger Klimadialog teil

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am kommenden Dienstag an der Videokonferenz des 11. Petersberger Klimadialogs teilnehmen. Sie werde das Eingangsstatement der hochrangigen Sitzung am zweiten Tag der Konferenz ab 15.10 Uhr halten, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer in Berlin.

Fridays for Future startet bundesweiten digitalen Netzstreik für Klimaschutz

Zum Start eines bundesweiten digitalen Netzstreiks für mehr Klimaschutz hat der Fridays-for-Future-Aktivist Nick Heuberg eine Vergabe staatlicher Corona-Hilfen an Konzerne nach ökologischen Maßstäben gefordert. "Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die Steuermilliarden, die ausgeschüttet werden, langfristig nicht mehr schaden, als dass sie kurzfristig nutzen", sagte er im Bayerischen Rundfunk. Das Geld solle der Gesellschaft dienen.

Früherer Bundesarbeitsminister Norbert Blüm gestorben

Der langjährige Bundesarbeitsminister Norbert Blüm (CDU) ist tot. Er starb in der Nacht zum Freitag, wie der CDU-Arbeitnehmerflügel mitteilte. Blüm wurde 84 Jahre alt. Er war während der gesamten gesamten Regierungszeit der christlich-liberalen Koalition unter Kanzler Helmut Kohl (CDU) Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung.

Maas erwartet erschwerte Bedingungen in Brexit-Gesprächen

Außenminister Heiko Maas erwartet wegen der anhaltenden Corona-Pandemie erschwerte Bedingungen für die Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien. Deutschland werde sich aber dennoch für ein Ergebnis einsetzen, das für alle Seiten akzeptabel sei, versprach der SPD-Politiker. Ob Maas selbst eine Verlängerung der Gespräche für den Abschluss eines Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union (EU) und Großbritannien für gut halte, sei unerheblich. Denn die britische Regierung lehne dies ab.

Zahl der neuen Corona-Todesfälle in Spanien auf niedrigstem Stand seit einem Monat

In Spanien ist die Zahl der neuen Corona-Todesfälle auf den niedrigsten Stand seit einem Monat gesunken. Innerhalb von 24 Stunden seien 367 Menschen an der durch das neuartige Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, teilte die Regierung in Madrid mit. Insgesamt starben seit Ausbruch des Virus in Spanien 22.524 Menschen, das ist weltweit die dritthöchste Opferzahl nach den USA und Italien.

Biden rechnet mit Aufschub von US-Wahl durch Trump wegen Corona-Krise

Der designierte US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden geht davon aus, dass US-Präsident Donald Trump aufgrund der Corona-Krise einen Aufschub der Präsidentschaftswahl anstrebt. "Er wird irgendwie versuchen, die Wahl nach hinten zu verschieben, er wird irgendeine Begründung finden, warum sie nicht abgehalten werden kann", sagte der Bewerber der Demokraten während einer Online-Wahlkampfveranstaltung.

