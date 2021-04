Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Geschäftsklima im April etwas unter Erwartung

Die Stimmung in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im April etwas schlechter als erwartet entwickelt, was vor allem an weniger optimistischen Geschäftserwartungen aufgrund von Zulieferproblemen in der Industrie lag. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 96,8 (März: 96,6) Punkte, wie das Münchner Ifo Institut nach seiner monatlichen Umfrage unter rund 9.000 Managern mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 97,4 Punkte erwartet.

KfW: Ifo-Anstieg schöne Überraschung

Der schwache Anstieg des Ifo-Geschäftsklimas im April ist aus Sicht von KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib eine schöne Überraschung. "Nachdem das Geschäftsklima in der Hoffnung auf Lockerungen bereits im März einen großen Satz nach oben gemacht und viele Vorschusslorbeeren für den Aufschwung verteilt hatte, sprach die anhaltend schwierige pandemische Lage eher für einen Rückgang des Geschäftsklimas im April", schreibt sie in einem Kommentar.

Commerzbank: Schwacher Ifo-Anstieg nur Verschnaufpause

Der unerwartet schwache Anstieg des Ifo-Geschäftsklimas im April stellt nach Ansicht von Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer nur eine Verschnaufpause dar. "Für eine Fortsetzung der Erholung spricht, dass die Unternehmen die aktuelle Geschäftslage noch einmal besser beurteilt haben", schreibt Krämer in einem Kommentar. Richtig Schwung dürfte die Erholung seiner Meinung aber erst gewinnen, wenn der Lockdown merklich gelockert werde, was für Ende Mai zu erwarten sei.

LBBW: Ifo-Rückgang wegen Corona und Lieferproblemen

Jens-Oliver Niklasch, Volkswirt bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), erklärt den unerwartet schwachen Anstieg des Ifo-Geschäftklimas im April mit der Unsicherheit durch die Corona-Pandemie und die staatlichen Reaktionen darauf sowie mit Lieferproblemen: "Teile der Industrie leiden unter einem Mangel an Microchips", schreibt Niklasch in einem Kommentar. Dies führe zu einem Auflaufen nicht abgearbeiteter Aufträge, wo unlängst ein neuer Rekord verzeichnet worden sei. "Wir stecken also noch ein wenig im Morast fest", konstatiert Niklasch.

ING: Ifo deutet auf Erholungspause

Der nur schwache Anstieg des Ifo-Geschäftsklimas im April deutet nach Aussage von ING-Europa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski darauf hin, dass die Konjunkturerholung in Deutschland wegen des anhaltenden Lockdown eine Pause einlegt. Gleichwohl sieht Brzeski weiterhin gute Aussichten für einen starken Aufschwung im zweiten Halbjahr, weil "das Impfprogramm endlich Fahrt aufgenommen hat", wie er in einem Kommentar schreibt. Noch vor dem Sommer könnten mindestens 50 Prozent der Erwachsenen eine erste Impfung bekommen haben. Es bleibe allerdings das Risiko neuer Virusmutationen.

VP Bank: Deutsche Dienstleister können hoffen

Das Ifo-Geschäftsklima im deutschen Dienstleistungssektor hat sich eingetrübt, aber die Unternehmen können nach Einschätzung von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, trotzdem auf Besserung hoffen. "Beim Blick auf die täglich verimpften Dosen pro 100 Menschen ist Deutschland unter den großen Industrienationen mittlerweile im vorderen Drittel zu finden, damit rückt das Ende der Pandemie Stück für Stück näher", schreibt Gitzel in einem Kommentar.

Deutscher Einzelhandelsumsatz für Februar nach oben revidiert

Die Umsätze des deutschen Einzelhandels sind im Februar stärker gewachsen als zunächst angenommen. Wie die Bundesbank mitteilte, stiegen die Umsätze gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 2,7 Prozent. Vorläufig war vom Statistischen Bundesamt nur ein Zuwachs von 1,2 Prozent gemeldet worden.

Merkel und Li am Mittwoch bei deutsch-chinesischen Konsultationen

Unter Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang werden am Mittwoch die 6. deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen stattfinden. Regierungssprecher Steffen Seibert erhofft sich von den Konsultationen Fortschritte bei zentralen Themen wie etwa der Umwelt- und Wirtschaftspolitik trotz Meinungsunterschiede in einigen Fragen. Wegen der Corona-Pandemie werden die 6. Konsultationen in digitaler Form abgehalten.

BVK: Fondsstandortgesetz bleibt hinter Erwartungen zurück

Der Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) hat eine Nachbesserung des vergangene Woche vom Bundestag beschlossenen Fondsstandortgesetzes gefordert und angekündigt, sich bei der nächsten Regierung dafür einzusetzen. Zwar begrüße der Verband "ausdrücklich, dass die Bundesregierung den Standortnachteil für deutsche Beteiligungsfonds festgestellt hat und die Notwendigkeit des Handelns anerkannt" habe. "Gleichwohl bleibt die vorgesehene, auf Wagniskapitalfonds beschränkte Umsatzsteuerbefreiung hinter den Erwartungen zurück", erklärte der BVK.

Studie: Deutschland könnte schon 2045 klimaneutral werden

Deutschland könnte sein Klimaziel 2050 mit deutlichen technischen Anstrengungen auch schon fünf Jahre früher erreichen. Dies würde knapp 1 Milliarde Tonnen CO2 einsparen, heißt es in einer neuen Studie der drei Klimaschutzorganisationen Stiftung Klimaneutralität, Agora Energiewende und Agora Verkehrswende. Als Zwischenziel wäre es dazu nötig, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 65 Prozent statt wie bisher um 55 Prozent gegenüber 1990 zu senken.

