Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Wirtschaft schrumpft im ersten Quartal um 1,7 Prozent

Die deutsche Wirtschaft ist im ersten Quartal 2021 etwas deutlicher als erwartet geschrumpft, allerdings auf einer nach oben revidierten Basis. Wie das Statistischen Bundesamts (Destatis) in einer ersten Schätzung mitteilte, sank das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal saison- und kalenderbereinigt um 1,7 Prozent und lag kalenderbereinigt um 3,0 (viertes Quartal revidiert: 3,3) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresquartals.

KfW: Deutsche Industrie sorgt im 2Q wieder für Wachstum

KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib erklärt den Rückgang der deutschen Wirtschaftsleistung im ersten Quartal damit, dass die Industrie die pandemiebedingte Schwäche des Dienstleistungssektors aufgrund von Lieferproblemen nicht ausgleichen konnte. "Da die Stimmungsindikatoren aus der Industrie dennoch immer höher klettern, handelt es sich dabei wohl nur um einen temporären Engpass. Im laufenden Quartal wird der Schub aus dem verarbeitenden Gewerbe voraussichtlich wieder für ein positives Quartalswachstum sorgen", schreibt sie in einem Kommentar.

LBBW optimistisch für deutsches BIP im 2. Quartal

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ist nach dem Rückgang des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) im ersten Quartal optimistisch für das zweite. "Die letzten Nachrichten von den Impfungen klangen schon deutlich besser, die Auftragsbücher der Unternehmen sind gut gefüllt und die Konsumenten haben zwangsweise einiges an Ersparnissen zurückgelegt, die im sich nun abzeichnenden Aufschwung die Nachfrage befeuern dürften", schreibt Volkswirt Jens-Oliver Niklasch in einem Kommentar.

VP Bank: Deutsche Industrie leidet unter Materialknappheit

Thomas Gitzel, der Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, rechnet für die nächste Zeit wegen des zunehmenden Impffortschritts mit einer Umkehrung der Rollen von verarbeitendem und nicht verarbeitendem Gewerbe ein Deutschland. "Während der Dienstleistungssektor in den kommenden Monaten mit rekordhohen Umsatzzuwächsen jubilieren wird, scheint die Materialknappheit in der Industrie und auch in der Bauwirtschaft zu einer Bremse zu werden", schreibt er in einem Kommentar.

Union Investment: 2Q weiter von Einschränkungen geprägt

Union-Investment-Chefvolkswirt Jörg Zeuner weist nach Veröffentlichung deutscher BIP-Zahlen für das erste Quartal darauf hin, dass das Land auch im zweiten Quartal noch unter einem Lockdown liegt. "Der laufende Dreimonatszeitraum ist nach wie vor von Einschränkungen geprägt, auch wenn erste Öffnungsschritte noch im zweiten Quartal kommen dürften", schreibt er in einem Kommentar zum deutschen Bruttoinlandsprodukt (BIP).

IMK sieht letztes Quartalsminus in der Corona-Pandemie

Der Chef des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Sebastian Dullien, hat sich trotz der vom Statistischen Bundesamtes veröffentlichten Schrumpfung der deutschen Wirtschaftsleistung im ersten Quartal optimistisch für den weiteren Jahresverlauf gezeigt. "Das deutsche Bruttoinlandsprodukt ist im 1. Quartal gefallen, aber das Minus dürfte das letzte Quartalsminus in der Corona-Pandemie gewesen sein", erklärte der Ökonom.

DIW: Corona-Pandemie bremst Aufschwung weiter aus

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat angesichts der vom Statistischen Bundesamt geschätzten Schrumpfung der deutschen Wirtschaftsleistung um 1,7 Prozent im ersten Quartal die weiter bremsende Wirkung der Corona-Einschränkungen betont. "Das heftige Wiederaufflammen der Corona-Pandemie hat die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal erneut einbrechen lassen", konstatierte DIW-Konjunkturchef Claus Michelsen.

Eurozone -Wirtschaft im ersten Quartal in Rezession

Die Wirtschaft in der Eurozone ist im ersten Quartal 2021 in eine technische Rezession eingetreten, da in vielen Ländern die Restriktionen zur Kontrolle der Coronavirus-Pandemie ihren Tribut forderten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank zwischen Januar und März um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Schnellschätzung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang um 0,8 Prozent vorausgesagt. Im vierten Quartal war die Wirtschaft um 0,7 Prozent geschrumpft.

Euroraum-Inflation steigt im April auf 1,6 Prozent

Der Inflationsdruck im Euroraum hat sich im April etwas deutlicher als erwartet verstärkt. Nach Mitteilung von Eurostat stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent und lagen um 1,6 (März: 1,3) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von 0,5 Prozent und 1,5 Prozent Jahresteuerung prognostiziert.

Eurozone-Arbeitslosenquote sinkt im März auf 8,1 Prozent

Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone hat im März leicht abgenommen. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, sank die Arbeitslosenquote auf 8,1 Prozent, nachdem sie im Februar bei revidiert 8,2 Prozent (vorläufig: 8,3 Prozent) gelegen hatte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten auf der Basis des vorläufigen Februar-Wertes eine stabile Quote von 8,3 Prozent prognostiziert.

Italiens Wirtschaft im ersten Quartal in der Rezession

Italiens Wirtschaft ist im ersten Quartal 2021 erneut geschrumpft und in eine technische Rezession eingetreten, da die Restriktionen zur Kontrolle der Coronavirus-Pandemie ihren Tribut forderten. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone schrumpfte um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde Istat in einer ersten Schätzung berichtete. Ökonomen hatten ein Minus von 0,6 Prozent vorhergesagt.

Spanische Wirtschaft schrumpft im ersten Quartal um 0,5 Prozent

Spaniens Wirtschaft ist im ersten Quartal 2021 in etwa wie erwartet geschrumpft. Nach Mitteilung der Statistikbehörde INE sank das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,5 Prozent und lag um 4,3 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresquartals. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Rückgang der Wirtschaftsleistung gegenüber dem Vorquartal um 0,5 Prozent und Minus von 4,1 Prozent auf Jahressicht prognostiziert.

Preisauftrieb in Frankreich zieht im April an

Die französische Inflation ist im April gestiegen. Die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Jahresteuerung stieg auf 1,7 von 1,4 Prozent im März, wie das Statistikamt in einer ersten Veröffentlichung mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Jahresrate von 1,6 Prozent erwartet. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Verbraucherpreise um 0,3 Prozent. Volkswirte hatten stabile Preise erwartet.

Altmaier sieht Chance für schnelle Nachbesserung des Klimagesetzes

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Klimaschutzgesetz sieht Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier Chancen dafür, dass noch vor der Bundestagswahl im September schärfere Klimagesetze vom Parlament verabschiedet werden könnte, wenn man noch im Mai zu einer parteiübergreifenden Übereinkunft käme, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk.

Mehr als 200 Verfahren wegen Bundesnotbremse in Karlsruhe

Beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sind bis Donnerstagnachmittag 202 Verfahren wegen der Bundesnotbremse eingereicht worden. Die Verfassungsbeschwerden und Eilanträge richteten sich vor allem gegen die Ausgangsbeschränkungen auch im Zusammenhang mit Kontaktbeschränkungen, teilweise aber auch gegen das ganze Gesetz, bestätigte ein Gerichtssprecher auf Anfrage.

Heil: Weitere Corona-Hilfen für die Wirtschaft denkbar

Die von der Corona-Krise betroffene Wirtschaft kann sich womöglich auf weitere Hilfen einstellen. Die große Koalition werde im Mai weiter Hilfsmaßnahmen besprechen, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) dem Fernsehsender NTV. Auch bei der Kurzarbeit könnte laut Heil noch einmal nachgelegt werden. Aus der Pandemie komme man durchs Impfen heraus. Bis dahin müssten aber Brücken gebaut werden.

Merkel reist wegen Corona-Pandemie nicht zum EU-Gipfel nach Porto

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird wegen der angespannten Pandemielage in Deutschland nicht zu dem informellen Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs im portugiesischen Porto reisen, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert. Stattdessen wird sie zu den Beratungen per Video zugeschaltet.

+++ Konjunkturdaten +++

Italien/Verbraucherpreise Apr vorl. +0,4% gg Vm, +1,1% gg Vj

Italien/Verbraucherpreise Apr PROG: unverändert gg Vm, +0,8% gg Vj

GB/Nationwide Hauspreisindex Apr +2,1% gg Vm; +7,1% gg Vj

GB/Nationwide Hauspreisindex PROG: +0,5% gg Vm: +4,9% gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2021 07:30 ET (11:30 GMT)