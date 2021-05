Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Markit: Deutsche Industrie im April trotz Lieferproblem im Boom

Die deutsche Industrie hat sich im April trotz massiver Lieferprobleme und Kostensteigerungen weiter in einer Boomphase befunden. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank leicht auf 66,2 Punkte. Das ist nach dem Rekordhoch vom März (66,6) der zweitbeste Wert seit Beginn der Datenaufzeichnung im Jahr 1996. Volkswirte hatten einen Stand von 66,4 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 66,4 ermittelt worden.

Deutscher Einzelhandel meldet Umsatzrekorde trotz Krise

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel haben im März die Erwartungen weit übertroffen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, stiegen die Umsätze nach Abzug der Inflation um 7,7 Prozent gegenüber dem Vormonat. Das ist die zweitstärkste Steigerung seit Beginn der Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie in Deutschland - im März 2020 waren viele Geschäfte in der zweiten Monatshälfte geschlossen. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten lediglich einen Zuwachs um 2,6 Prozent prognostiziert.

Commerzbank: Einzelhandel wieder über Vorkrisenniveau

Die Commerzbank führt den kräftigen Umsatzanstieg, den der deutsche Einzelhandel im März verzeichnet hat, zum Teil auf die Anfang März in Kraft getretenen Lockerungen zurück, durch die zum Beispiel Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte wieder öffnen durften und die Möglichkeiten für Einkäufe in anderen Einzelhandelsbereichen ausgeweitet wurden. "Mit dem kräftigen Plus im März haben die Umsätze den im Dezember und Januar erlittenen Einbruch zu etwa 2/3 wieder wettgemacht und lagen auch wieder über ihrem Vorkrisenniveau", schreibt Ökonom Ralph Solveen.

DWS: Einzelhandel hat Umgang mit Pandemie gelernt

Bemerkenswerte Veränderungen im deutschen Einzelhandel sieht Martin Moryson, der DWS-Chefvolkswirt für Europa. "In allen Branchen wurde im März dieses Jahres mehr umgesetzt als vor einem Jahr. Dies zeigt, dass auch der Einzelhandel gelernt hat, mit der Pandemie und den Maßnahmen umzugehen", schreibt Moryson. "Die guten Indikatoren für die Konsumentenstimmung legen nahe, dass auch der April noch einmal besser werden sollte."

Markit: Eurozone -Industrie im April auf neuem Allzeithoch

Die Industrie in der Eurozone hat im April den zweiten Rekordwert in Folge markiert. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor legte auf 62,9 von 62,5 Punkte im März zu, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Das ist der höchste Wert seit Umfragebeginn im Juni 1997. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 63,3 Zählern ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet.

IAB: Positiverer Ausblick für den europäischen Arbeitsmarkt

Die Aussichten für den europäischen Arbeitsmarkt haben sich im April verbessert. Das European Labour Market Barometer, der Frühindikator des Europäischen Netzwerks der öffentlichen Arbeitsverwaltungen und des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), stieg im April um 0,5 Punkte auf 101,2 Punkte. Er lag damit deutlich oberhalb der Marke von 100 Punkten, bis zu der eine Stagnation angedeutet wird.

De Guindos: Pandemie in einem Jahr hoffentlich vorbei

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Anleihekäufe unter dem Pandemiekaufprogramm PEPP nach den Worten von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos der wirtschaftlichen Entwicklung anpassen und falls möglich verringern. Wie aus einem Interview mit der italienischen Zeitung Repubblika hervorgeht, rechnet De Guindos aber nicht so bald damit. "Wir hoffen, dass die Pandemie in einem Jahr hinter uns liegt, dass die Abstandsregeln nur noch eine Erinnerung sind und die Wirtschaft wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht hat", sagte de Guindos.

Commerzbank: EZB stockt PEPP-Volumen vorsichtshalber nochmal auf

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird das Gesamtvolumen ihres Pandemiekaufprogramms PEPP (derzeit 1.850 Milliarden Euro) nach Meinung von Commerzbank-Volkswirt Michael Schubert im Verlauf dieses Jahres noch einmal aufstocken. Zugleich dürfte sie das voraussichtliche Ende der PEPP-Nettokäufe nicht mehr wie jetzt mit Ende März 2022 angeben, sondern, etwas vager, mit Frühling. Auf diese Weise ließen sich laut Schubert die recht gegensätzlichen Positionen im Rat hinsichtlich des geldpolitischen Kurses nach weitgehender Impfung der Bevölkerung am besten vereinigen.

Ifo: Lieferengpässe könnten Aufschwung der Industrie bremsen

Knappheit bei Vorprodukten ist nach Erkenntnissen des Ifo-Instituts zu einem ernsthaften Problem für die deutsche Industrie geworden. 45 Prozent der vom Ifo-Institut im April befragten Industriefirmen berichteten von Engpässen, wie die Münchener Konjunkturforscher mitteilen. Das sei mit Abstand der höchste Wert seit Januar 1991. Im Januar waren es erst 18,1 Prozent, im Oktober 2020 nur 7,5 Prozent. "Dieser neue Flaschenhals könnte die Erholung der Industrie gefährden", sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen.

HDE berichtet weiterhin ansteigende Verbraucherstimmung

Trotz anhaltender Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie hellt sich die Verbraucherstimmung im Mai nach Angaben des Handelsverbandes Deutschland (HDE) weiter auf. Wie der Verband mitteilte, legte das HDE-Konsumbarometer von 96,56 Punkten im April auf 97,34 Zähler im Mai zu und gewann damit bereits den dritten Monat in Folge. "Ist die Verbraucherstimmung vor einem Jahr im Zuge des ersten Lockdowns noch eingebrochen, setzt sich in diesem Frühjahr der Optimismus durch", konstatierte der Verband.

Scholz "ganz sicher" bei Verständigung auf globale Mindestbesteuerung

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich "sehr zuversichtlich" für eine Einigung im Sommer sowohl in den internationalen Verhandlungen über eine globale Mindeststeuer als auch über eine Digitalbesteuerung gezeigt. "Ich bin ganz sicher, dass wir, was die globale Mindestbesteuerung angeht, jetzt unsere Verständigung zustande bekommen werden", sagte Scholz bei einer Online-Pressekonferenz. Der von den USA vorgeschlagene Steuersatz von 21 Prozent sei die Grundlage dafür, dass jetzt eine Verständigung auf eine ambitionierte globale Mindeststeuer sehr, sehr realistisch wird".

Schulze fordert von Union Unterstützung für schärfere Klimaziele

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) fordert einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien und ruft die Union zum Umsteuern in der Klimapolitik auf. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Klimapolitik der Bundesregierung gebe hier mehr Rückenwind für schärfere Maßnahmen, sagte sie im Deutschlandfunk.

CSU für Erhöhung des CO2-Preises

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Klimapolitik der Bundesregierung hat sich CSU-Generalsekretär Markus Blume für eine spürbare Erhöhung des CO2-Preises ausgesprochen. "Die 60 Euro von den Grünen erscheinen mir deutlich zu viel. Vielleicht ist es gut, sich in der Mitte zu treffen. Dann wären wir irgendwo vielleicht bei 45 Euro", sagte Blume am Sonntagabend im bei "Bild-live". Die Grünen fordern, den gegenwärtig bei 25 Euro liegenden Preis pro ausgestoßene Tonne CO2 im Jahr 2023 auf 60 Euro zu erhöhen.

Söder will noch vor Bundestagswahl weitreichende Klimabeschlüsse

CSU-Chef Markus Söder hat eine Weiterentwicklung der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland zu einer ökologischen Marktwirtschaft gefordert. Nachhaltiges Wirtschaften sei dazu die Kernaufgabe, sagte Söder vor einer CSU-Vorstandssitzung in München. Beschlüsse solle die große Koalition jetzt erarbeiten und verabschieden. Falls dies nicht in den Fraktionen gelinge, sei er für einen baldigen Koalitionsausschuss.

Barnier bringt sich für Präsidentenwahl in Frankreich in Stellung

Der ehemalige EU-Chefunterhändler für den Brexit, Michel Barnier, bringt sich für die Präsidentschaftswahl in Frankreich in einem Jahr in Stellung: Der 70-Jährige bekräftigte im Sender France Inter in Paris, er wolle "Akteur in der Präsidentschaftsdebatte" sein. Zugleich bedauerte er die Zerstrittenheit seiner konservativen Partei Les Républicains (Die Republikaner).

+++ Konjunkturdaten +++

FRANKREICH

FR/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Apr 58,9 (2. Veröff.)

FR/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Apr PROG: 59,2

FR/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe März war 59,3

ITALIEN

IT/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Apr 60,7

IT/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Apr PROG: 60,9

IT/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe März bei 59,8

