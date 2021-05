Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EU-Kommission erhöht BIP-Prognosen für 2021 und 2022

Die EU-Kommission hat ihre Prognosen zur Wirtschaftsentwicklung im Euroraum deutlich erhöht. Wie sie im Rahmen ihrer Frühjahrsprognose mitteilte, rechnet sie für 2021 jetzt mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im gesamten Euroraum um 4,3 (Winterprognose: 3,8) Prozent. Für 2022 stellt sie ein BIP-Wachstum von 4,4 (3,8) Prozent in Aussicht. Auch für die drei größten Volkswirtschaften - Deutschland, Frankreich und Italien - wurden die Prognosen für das laufende Jahr angehoben.

Eurozone -Industrie steigert Produktion nur minimal im März

Die Industrie im Euroraum hat ihre Produktion im März nur minimal erhöht. Wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte, stieg die Produktion (ohne Bauwirtschaft) gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 0,1 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen stärkeren Anstieg um 0,7 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr lag die Industrieproduktion um 10,9 Prozent höher. Volkswirte hatten mit 11,7 Prozent gerechnet.

IMK-Konjunkturindikator signalisiert kräftige Erholung

Die wirtschaftliche Erholung in Deutschland wird in den kommenden Monaten laut dem Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) kräftig an Fahrt gewinnen. Die Voraussetzungen dafür hätten sich in den letzten Wochen noch einmal verbessert, signalisiert der Konjunkturindikator des Instituts der Hans-Böckler-Stiftung. Die Wahrscheinlichkeit für ein deutlich überdurchschnittliches Wachstum, die der Indikator als "Boomwahrscheinlichkeit" ausweise, sei aktuell rund 15 Mal so hoch wie das Risiko, dass die deutsche Wirtschaft demnächst in eine Rezession gerate. Das IMK rechnet für 2021 mit über 4 Prozent Wachstum.

Britische Wirtschaft schrumpft im ersten Quartal

Die britische Wirtschaft ist im ersten Quartal geschrumpft, da erneute Sperrungen zur Eindämmung des Coronavirus die wirtschaftliche Aktivität beeinträchtigten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank zwischen Januar und März um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal, teilte das Office for National Statistics in einer ersten Veröffentlichung mit. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Minus von 1,6 Prozent erwartet.

IEA: Angebotsschwemme auf dem Ölmarkt fast verschwunden

Etwas mehr als ein Jahr nach dem Kollaps der Rohölpreise, der die Erdöl exportierenden Länder zu historischen Produktionskürzungen gezwungen hat, ist die riesige Angebotsschwemme, die sich während der extremsten Pandemie-Einschränkungen angesammelt hat, fast auf ein normales Niveau zurückgekehrt. Die Einschätzung äußerte die Internationale Energie-Agentur (IEA) in ihrem monatlichen Marktbericht, obwohl die Agentur ihre Prognose für das Wachstum der globalen Nachfrage im Jahr 2021 um 270.000 Barrel auf 5,4 Millionen Barrel pro Tag senkte.

Spahn: Patentfreigabe würde China in die Hände spielen

Die Bundesregierung hat vor einer befristeten Patentfreigabe von Impfstoffen gegen das Coronavirus gewarnt. Damit würde man die deutsche Forschung schwächen und China in die Hände spielen, erklärte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. "Den größten Gefallen, den Sie China gerade machen können, ist alle Patente, die in Europa entwickelt wurden, freizugeben", warnte Spahn auf einer Pressekonferenz.

Kabinett beschließt Klimaschutzgesetz mit strengeren Zielvorgaben

Das Bundeskabinett hat das Klimaschutzgesetz mit den deutlich höheren Ambitionen verabschiedet. Deutschland soll die Klimaneutralität bereits 2045 erreichen und damit fünf Jahre früher als bislang geplant, wie aus dem von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) vorgelegten Entwurf hervorgeht. Bis 2030 sollen die Treibhausgasemissionen um 65 Prozent statt wie bislang um 55 Prozent gegenüber 1990 sinken.

Baerbock: Koalition bleibt bei Klimazielen Maßnahmen schuldig

Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat der Koalition vor der Verabschiedung der neuen Klimaschutzziele vorgeworfen, noch immer keine konkreten Maßnahmen zum Erreichen der Klimaschutzziele vorgelegt zu haben. Nötig sei etwa eine Verdoppelung beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) sieht hingegen das neue Klimaschutzgesetz, mit dem sich das Bundeskabinett am Vormittag befassen will, als einen wichtigen Rahmen, weil es Klimaschutz rechtlich verbindlich macht.

Scholz skeptisch beim schnellem Anstieg von CO2-Preis

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz gibt sich skeptisch angesichts des von Grünen und Union geforderten schnelleren Anstiegs des CO2-Preises für mehr Klimaschutz. "Grüne und Union sehen ihn (den CO2-Preis) offenbar als Allheilmittel und glauben, je höher er ist, desto besser fürs Klima. Sie vergessen dabei, dass man genauer hinsehen muss. Viele können eben nicht einfach auf umweltfreundlichere Wege ausweichen", sagte Scholz der Rheinischen Post. "Weil sie eben nicht im Szeneviertel einer Großstadt leben und mit dem Fixie-Fahrrad zum Co-Working-Space radeln können, sondern in strukturschwacher Region ohne guten Nahverkehr aufs Auto angewiesen sind", sagte der Finanzminister.

Bund fordert Kartennutzung an Ladesäulen und billigt verzögerten Ausbau

Die Bundesregierung setzt auf Druck der Bankenlobby auf eine Kartennutzung an Ladesäulen und nimmt einen verzögerten Ausbau von Elektroauto -Tankstellen in Kauf. Das Bundeskabinett verabschiedete eine entsprechende Vorgabe in der Ladesäulenverordnung, die von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) vorgelegt wurde. Ab 1. Juli 2023 müssen Betreiber eines öffentlich zugänglichen Ladepunkts mindestens einen kontaktlosen Zahlungsvorgang anbieten. Möglich sind Kredit- oder Debitkarten wie Master-, Girocard und Visa.

BDI: Staat muss an mehreren steuerpolitischen Stellschrauben drehen

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat angesichts der anstehenden Ergebnisse der Steuerschätzung Steuermaßnahmen gefordert. "Der Staat muss jetzt an mehreren steuerpolitischen Stellschrauben gleichzeitig drehen, um die Steuereinnahmen zu stabilisieren und die pandemiegeschwächten deutschen Unternehmen zu stärken", sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Die Bundesregierung und der Gesetzgeber müssten das laufende Gesetzgebungsverfahren für ein Körperschaftsteuermodernisierungsgesetz nutzen und dabei durchsetzen, im Unternehmen verbleibende Gewinne weniger stark zu besteuern.

BDI: Längste Rezession in der deutschen Industrie endet in diesem Jahr

Die deutsche Industrie blickt optimistisch ins Jahr 2021. Die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland dürfte in diesem Jahr um 8 Prozent steigen, sagte der Bundesverband der Deutschen Industrie. Die deutschen Exporte dürften sich um real 8,5 Prozent erhöhen, so der BDI. Im Corona-Jahr 2020 gingen die deutsche Produktion um 9,8 Prozent und die Exporte um 9,3 Prozent zurück.

Ermittlungen gegen Österreichs Kanzler wegen Falschaussage eingeleitet

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz ist wegen des Vorwurfs der Falschaussage ins Visier der Justiz geraten. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft habe Ermittlungen gegen ihn und Kabinettschef Bernhard Bonelli eingeleitet, sagte Kurz vor einer Kabinettssitzung vor Journalisten in Wien.

Bei den Ermittlungen geht es um Aussagen der beiden Politiker im Untersuchungsausschuss zur "Ibiza"-Affäre.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Apr Verbraucherpreise +0,2% gg Vormonat

Schweden Apr Verbraucherpreise PROGNOSE: +0,3% gg Vormonat

Schweden Apr Verbraucherpreise +2,2% gg Vorjahr

Schweden Apr Verbraucherpreise PROGNOSE: +2,3% gg Vorjahr

US/MBA Market Index Woche per 7. Mai +2,1% auf 715,3 (Vorwoche: 700,4)

US/MBA Purchase Index Woche per 7. Mai +0,8% auf 276,7 (Vorwoche: 274,5)

US/MBA Refinance Index Woche per 7. Mai +2,9% auf 3.281 (Vorwoche: 3.188,7)

Mexiko Industrieproduktion März +0,7% gg Vormonat

Mexiko Industrieproduktion März +1,7% (PROG: +0,6%) gg Vj

