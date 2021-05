Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Geschäftsklima steigt im Mai auf Zweijahreshoch

Die Stimmung in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im Mai etwas besser als erwartet entwickelt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 99,2 (April revidiert: 96,6) Punkte, wie das Münchner Ifo Institut nach seiner monatlichen Umfrage unter rund 9.000 Managern mitteilte. Das ist der höchste Stand seit Mai 2019. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 98,0 Punkte prognostiziert. Vorläufig waren für April 96,8 Punkte gemeldet worden.

Commerzbank: Sinkende Infektionszahlen stützen Ifo-Index

Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer erklärt den unerwartet deutlichen Anstieg des Ifo-Geschäftsklimaindex mit den rückläufigen Corona-Infektionszahlen. "Das lag vor allem am Einzelhandel und an den Dienstleistungen, wo sich die Erwartungen für die kommenden sechs Monaten massiv aufgehellt haben", schreibt Krämer in einem Kommentar. Auffällig ist aus seiner Sicht, dass sich das Geschäftsklima in der Industrie kaum noch verbessert hat. "Zwar beurteilen die Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage positiver, aber die Erwartungen sind etwas gefallen", merkt Krämer an.

VP Bank: Materialknappheit kein Hindernis für Ifo-Anstieg

Thomas Gitzel, der Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, sieht im unerwartet deutlichen Anstieg des Ifo-Geschäftsklimaindex auch ein Anzeichen dafür, dass die Probleme der Industrie nicht allzu schwer wiegen. "Als großer wirtschaftlicher Stolperstein werden die fehlenden Vorprodukte und Materialien nicht gewertet - der erwartete Aufholprozess im Dienstleistungssektor überstrahlt derzeit alles", schreibt Gitzel in einem Kommentar.

Lageraufbau und Investitionen stützen deutsches BIP im 1Q

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben im ersten Quartal zu einem Einbruch des privaten Konsums geführt und das Bruttoinlandsprodukt (BIP) noch etwas stärker als bisher angenommen einbrechen lassen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in zweiter Veröffentlichung mitteilte, sank das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal saison- und kalenderbereinigt um 1,8 Prozent und lag kalenderbereinigt um 3,1 (viertes Quartal: 3,3) Prozent unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Volkswirte hatten eine Bestätigung der in erster Veröffentlichung gemeldeten Raten von minus 1,7 und minus 3,0 Prozent prognostiziert.

Lampe: Negativer Außenbeitrag im deutschen BIP überraschend

Alexander Krüger, der Chefvolkswirt des Bankhauses Lampe, findet den negativen Wachstumsbeitrag der Nettoexporte zum deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) im ersten Quartal überraschend. "Darauf haben die monatlichen Daten nicht hingedeutet, der Handelsbilanzüberschuss ist gegenüber dem vierten Quartal um 4,1 Milliarden Euro gestiegen", sagt Krüger. Selbst das Statistische Bundesamt hatte die Nettoexporte in erster Veröffentlichung als Wachstumsstütze gesehen.

ING: Privatkonsum und Bau stützen deutsches BIP im 2Q

Mit den am Morgen veröffentlichten BIP-Daten für das erste Quartal werden aus Sicht von ING-Europa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski die Konturen des Aufschwungs im zweiten Quartal klarer. "Wir erwarten, dass der private Konsum und der Bausektor die Haupttreiber des Wachstums im zweiten Quartal sein werden", schreibt Brzeski in einem Kommentar.

Spanische Erzeugerpreise steigen mit höchster Rate seit 1984

Die spanischen Erzeugerpreise sind im April um 12,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Das ist mehr als sechs Prozentpunkte höher als im März und der stärkste Anstieg seit Juni 1984. Gegenüber dem Vormonat legten die Erzeugerpreise um 2,9 Prozent zu. Einen starken Beitrag zu dem Anstieg lieferten die Energiepreise, die auf Jahressicht um 33,1 Prozent und im Monatsvergleich um 6,9 Prozent höher lagen.

IW: Zahl der Mehrfachbeschäftigten steigt auf 3,5 Millionen

Immer mehr Arbeitnehmer sind in den vergangenen Jahren einer Nebentätigkeit nachgegangen, um ihr Haupteinkommen aufzubessern. Eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) ergab, dass seit 2013 die Anzahl der Menschen mit zwei oder mehr Jobs um etwa 700.000 auf über 3,5 Millionen im Jahr 2019 angestiegen ist.

Baugewerbe fordert Rettungsschirm für Kommunen

Der Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) hat angesichts der jüngsten Daten des Statistischen Bundesamts erneut weitere Hilfsgelder für die Kommunen zur Ankurbelung von Investitionen gefordert. "Der Investitionsstau ist hoch", sagte ZDB-Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa. Die Coronavirus-Pandemie habe die kommunalen Haushalte vor große Herausforderungen gestellt. "Wir setzen uns daher für einen zweiten Rettungsschirm des Bundes und der Länder für die Kommunen ein."

BDI fordert in Zehn-Punkte-Papier systematische und verlässliche Öffnung

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat unter dem Titel "Raus aus der Pandemie" zehn Vorschläge für einen sichere und verlässliche Öffnung der Corona-Beschränkungen an die Adresse der Politik gerichtet. "Die Bundesregierung muss die Rückkehr zu Normalität von Gesellschaft und Wirtschaft besser synchronisieren", forderte BDI-Präsident Siegfried Russwurm. Mit sinkender Inzidenz werde der Ruf nach Öffnungen in Deutschland lauter. "Trotz mahnender Worte der Wissenschaft und der Bundespolitik überbieten sich die Länder mit verschiedenen Öffnungsstrategien", kritisierte er.

Stahlindustrie fordert Prioritätensetzung bei grünem Wasserstoff

Die deutsche Stahlindustrie hat eine industriepolitische Prioritätensetzung beim Einsatz des absehbar knappen grünen Wasserstoffs zur CO2-Verringerung mit einem besonderen Fokus auf die eigene Branche verlangt. "Wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, stößt man sehr schnell auf eine einfache Wahrheit: Ohne klimaneutralen Wasserstoff ist eine klimaneutrale Stahlproduktion langfristig nicht möglich", sagte der Geschäftsführer der Wirtschaftsvereinigung Stahl, Martin Theuringer, bei dem von dem Verband veranstalteten "Berliner Stahldialog".

EU-Gipfel mit Beratungen zu Corona und Klimapolitik fortgesetzt

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben ihren Gipfel in Brüssel fortgesetzt. Am Dienstag geht es um das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie und die Vorbereitung der konkreten Umsetzung der verschärften Klimaziele der EU. Am Montagabend hatten die Staats- und Regierungschefs wegen der erzwungenen Landung eines Ryanair-Flugzeugs und der Festnahme eines Exil-Oppositionellen eine Reihe von Sanktionen gegen Belarus verhängt.

Belarus lädt internationale Luftfahrtexperten zu Untersuchung ein

Die belarussische Regierung hat internationale Luftfahrtexperten zu einer Untersuchung der erzwungenen Landung eines Ryanair-Flugzeugs in Minsk eingeladen. Unter anderem seien Vertreter der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO), des Internationalen Luftfahrtverbands (IATA) sowie Experten der EU und der US-Behörden zur "weiteren Prüfung der Umstände" eingeladen worden, teilte das Verkehrsministerium mit.

Teheran schließt moderat-konservativen Laridschani von Präsidentschaftswahl aus

Die Führung in Teheran schließt den als moderat-konservativ geltenden Ex-Parlamentspräsidenten Ali Laridschani von der Präsidentschaftswahl Mitte Juni aus. Der umstrittene ehemalige Präsident Mahmud Ahmadinedschad darf ebenfalls nicht kandidieren, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna meldete. Der mächtige Wächterrat ließ demnach für die Wahl nur sieben überwiegend ultrakonservative Kandidaten zu; unter ihnen ist Justiz-Chef Ebrahim Raisi, der als Favorit des konservativen Lagers gilt.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Apr Erzeugerpreise +1,7% gg Vormonat

Schweden Apr Erzeugerpreise +5,6% gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 25, 2021 07:30 ET (11:30 GMT)