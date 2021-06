Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutschland und weitere Länder sehen G7-Abkommen zu Mindeststeuer in Reichweite

Die vier größten Volkswirtschaften der EU machen Druck beim Thema globale Mindeststeuer und sehen ein Abkommen im Rahmen der G7-Gruppe "in Reichweite". In einem gemeinsamen Beitrag für die britische Zeitung The Guardian schrieben Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und seine Kollegen aus Frankreich, Italien und Spanien am Freitag, es gebe nun die "Chance, multinationale Unternehmen dazu zu bringen, ihren fairen Anteil zu zahlen".

European Labour Market Barometer im Mai mit Rekordanstieg

Das European Labour Market Barometer ist im Mai gegenüber dem Vormonat um 2,0 Punkte auf 103,3 Punkte gestiegen und hat damit den stärksten Zuwachs der Indexhistorie verzeichnet. Nach Angaben des an der Berechnung des Frühindikators beteiligten Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) bedeutet der Anstieg, dass die europäischen Arbeitsverwaltungen aktuell in keinem der teilnehmenden Länder mehr relevante Verschlechterungen auf den Arbeitsmärkten erwarten.

Commerzbank: Early Bird weiter in luftiger Höhe

Der von der Commerzbank erhobene Frühindikator für die deutsche Wirtschaft (Early Bird) ist im Mai nur minimal - von 0,52 auf 0,51 Punkte - gefallen. Nach Aussage von Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen schieben die kräftige Erholung der Weltwirtschaft und die äußerst expansive Geldpolitik die deutsche Wirtschaft an, während vom Devisenmarkt weiterhin etwas Gegenwind kommt. "Insgesamt signalisiert der Early Bird, dass die mit der Lockerung der Corona-Maßnahmen in Gang kommende Erholung der deutschen Wirtschaft durch positive 'klassische' Rahmenbedingungen zusätzlich Schwung bekommen dürfte, schreibt Solveen.

Commerzbank: Chipmangel bremst deutsche Autoindustrie

Die Commerzbank weist darauf hin, dass die saisonbereinigte Zahl der in Deutschland produzierten Pkw im Mai gegenüber dem Vormonat um fast 20 Prozent gefallen ist. Die Exporte verzeichneten demnach sogar ein Minus von 27 Prozent. "Offensichtlich bremsen fehlende Vorprodukte zunehmend die Produktion der deutschen Autoindustrie", schreibt Volkswirt Ralph Solveen in einem Kommentar.

HWWI: Starke Preisanstiege auf den Rohstoffmärkten

Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) hat in seiner jüngsten Statistik "starke Preisanstiege auf den Rohstoffmärkten" im Mai ausgewiesen. Der HWWI-Rohstoffpreisindex ist demnach um durchschnittlich 8 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen und übertraf den entsprechenden Wert des Vorjahres um 111 Prozent, gab das Institut bekannt. "Die rasche Erholung der Weltwirtschaft und insbesondere der starke Aufwärtstrend der chinesischen Wirtschaft sorgen derzeit für eine hohe Nachfrage nach Rohstoffen", erklärten die Ökonomen.

Britische Kfz-Neuzulassungen boomen

Die Zahl der neu zugelassenen Autos in Großbritannien hat sich im Mai im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2020 mehr als versiebenfacht, war aber im Vergleich zum Mai 2019 aber um 15 Prozent rückläufig. Der Branchenverband Society of Motor Manufacturers and Traders teilte mit, dass im Mai insgesamt 156.737 Autos zugelassen wurden, verglichen mit 20.247 im Mai 2020 und 183.724 im Mai 2019. Die durchschnittliche Zahl der in einem Mai zugelassenen Autos zwischen 2010 und 2019 lag bei 180.489.

EU-Kommission genehmigt Novelle des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes

Die EU-Kommission hat laut Bundeswirtschaftsministerium grünes Licht für die Novelle des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes gegeben. Das im August 2020 in Kraft getretene Gesetz könne damit "ab sofort im Umfang der Genehmigung angewendet werden", teilte das Ministerium mit.

Bundesregierung plant ab 2022 Pflicht für Solardächer bei Neubauten

Die Bundesregierung plant ab kommendem Jahr eine Pflicht für Solardächer auf alle Neubauten und bei größeren Dachsanierungen. Außerdem soll auf Autobahnen ein Tempolimit von 130 km/h eingeführt und mit der Industrie Klimaschutzverträge geschlossen werden. Das geht aus dem Entwurf des "Klimaschutz-Sofortprogramms 2022" der Bundesregierung hervor, der Dow Jones Newswires vorliegt.

Frankreich erleichtert Einreise ab kommendem Mittwoch

Frankreich erleichtert ab dem kommenden Mittwoch die Einreise für EU-Bürger: Vollständig Geimpfte müssen ab dem 9. Juni keinen negativen Corona-Test mehr vorweisen, wie aus einem am Freitag veröffentlichten Regierungsbeschluss hervorgeht. Für alle anderen reicht dann ein höchstens 72 Stunden alter Antigen-Schnelltest statt des bisher vorgeschriebenen PCR-Tests.

Baerbock fordert Umbau der E-Auto-Förderung zugunsten von Geringverdienern

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock spricht sich für einen Umbau der E-Auto-Förderung aus. Pendler ohne Dienstwagen und mit niedrigen Einkommen "wollen wir stärker beim Umstieg auf ein sauberes Auto unterstützen", sagte sie dem "Handelsblatt" vom Freitag. "Das heißt, gerade auch den Kauf von elektrischen Gebrauchtwagen zu fördern, weil sich viele einen Neuwagen nicht leisten können."

Bundesfinanzhof: Derzeitige Besteuerung von Aktiengeschäften teils verfassungswidrig

Der Bundesfinanzhof (BFH) in München hält die Besteuerung von Aktiengeschäften teilweise für verfassungswidrig. Mit einem am Freitag veröffentlichten Beschluss legte das Finanzgericht daher einen Streit dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung vor. Konkret geht es um die Verrechnung von Verlusten aus Aktienverkäufen mit Gewinnen aus anderen Kapitaleinkünften. (Az: VIII R 11/18)

Münchner Kardinal Marx will Bischofsamt niederlegen

Der Münchner Kardinal Marx hat Papst Franziskus um die Entbindung von seinem Bischofsamt gebeten. Die katholische Kirche sei an einem "toten Punkt" angekommen, teilte Marx nach Angaben seines Erzbistums zur Begründung mit. Er wolle mit dem Schritt zugleich "Mitverantwortung" für die "Katastrophe des sexuellen Missbrauchs" durch Amtsträger der katholische Kirche übernehmen.

USA verurteilen Chinas Militärflüge über umstrittene Seegebiete nahe Malaysia

Die US-Armee hat die chinesischen Militärflüge über umstrittene Seegebiete im Südchinesischen Meer als Provokation bezeichnet. Das Vorgehen reihe sich ein in die "destabilisierenden und auch eskalierenden Aktivitäten" Pekings in der Region, sagte am Freitag der Befehlshaber der US-Luftwaffe im Pazifik, Kenneth Wilsbach.

Putin unterzeichnet Wahlgesetz zum Ausschluss "extremistischer" Organisationen

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Freitag das Gesetz unterzeichnet, das "extremistische" Organisationen von Wahlen ausschließt. Der Gesetzestext war bereits am Mittwoch vom russischen Parlament endgültig verabschiedet worden und wurde nun auf dem offiziellen Gesetzesportal veröffentlicht. Nach Ansicht der Opposition soll es unter anderem die Teilnahme von Anhängern des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny an den russischen Parlamentswahlen im September verhindern.

+++ Konjunkturdaten +++

EURORAUM

Einzelhandelsumsatz Apr -3,1% gg Vm, +23,9% gg Vj

Einzelhandelsumsatz März rev +3,3% gg Vm, +13,1% gg Vj

TAIWAN

BIP 1Q revidiert +8,92% gg Vorjahr (vorläufig: +8,16%)

BIP 1Q revidiert +3,05% gg Vorquartal (vorläufig: +3,09%)

BIP-Prognose 2021 +5,46% nach +4,64%

